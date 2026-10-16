Инвестиции США в украинские стартапы — американский адвокат и политический стратег Юрий Ванетик

Программисты и технологические предприниматели из Украины в последние несколько лет сталкиваются с изнурительным выбором: оставаться в Украине, работать удалённо на западных клиентов и надеяться, что война скоро закончится, — или уехать и строить свой бизнес в другой стране.

Этой другой страной чаще всего становятся Канада, Германия, Великобритания, Польша или Израиль. При этом я не так часто вижу, чтобы украинские основатели строили свои компании именно в Соединённых Штатах.

Проблема не в талантах. Я работал с программистами из Львова, чей код вполне может конкурировать с работами выпускников лучших инженерных школ США. Я встречал инженеров в сфере блокчейн-технологий из Харькова, которые лучше многих специалистов из Кремниевой долины понимают принципы работы распределённых систем. И это далеко не единичные случаи выдающихся специалистов. Украина уже давно готовит высококвалифицированных, интеллектуальных и практически ориентированных технических специалистов.

Однако слишком много украинских инженеров остаются наёмными работниками иностранных компаний, а слишком много украинских стартапов создают свои штаб-квартиры в Европе или Канаде, а не в США. Таким образом они теряют доступ к американскому капиталу, клиентам и стратегическим партнёрствам.

Почему? Потому что юридические и структурные барьеры для ведения бизнеса в Америке часто остаются незаметными. Они основаны на глубоко укоренившейся бюрократии и элитарном представлении о том, что верховенство права неприкосновенно.

Почему документы могут сорвать инвестиционную сделку

Возьмём, например, одного украинского основателя, которого я знаю. Он создал платформу на основе машинного обучения для оптимизации цепочек поставок. Продукт работал, и клиенты хотели им пользоваться. Но когда он обратился к американским венчурным фондам по поводу финансирования раунда Series A, первыми были не вопросы об алгоритме. Инвесторы хотели увидеть таблицу капитализации (cap table), полную историю перехода прав на интеллектуальную собственность и договоры, определявшие права основателей на доли в компании.

Именно на этом этапе сделка начала разваливаться.

Компания работала через украинское юридическое лицо. Часть программного кода формально принадлежала офшорной компании, тогда как другая часть хранилась в личном аккаунте основателя на GitHub. Основатели обсуждали, как распределить доли в компании, но их договорённости не были надлежащим образом задокументированы. Никто не мог предоставить чёткий, готовый для инвестора пакет документов, который бы бесспорно подтверждал, что именно компания владеет своей ключевой технологией.

С точки зрения американского инвестора, это не формальности. Это фундаментальные риски. Если право собственности на код не определено, если бывший подрядчик может заявить права на часть продукта или если таблица капитализации неполная, инвестор может отказаться от сделки — независимо от того, насколько перспективна технология.

Американский венчурный капитал основывается на документально подтверждённом праве собственности и предсказуемой системе корпоративного управления. До обращения к институциональным инвесторам многим иностранным основателям необходимо создать корпорацию типа C в штате Делавэр (Delaware C corporation), письменно оформить договорённости между основателями о долях в компании, надлежащим образом передать компании права на изобретения и интеллектуальную собственность, правильно оформить решения о предоставлении корпоративных прав и вести достоверную таблицу капитализации. Если компания планирует предоставлять опционы на приобретение долей или акций, ей также может понадобиться план стимулирования работников на основе корпоративного капитала и, на соответствующем этапе, независимая оценка стоимости компании в соответствии с Section 409A Налогового кодекса США.

Это не бюрократические украшения. Это язык, на котором говорит американский капитал.

Хорошая новость состоит в том, что большинство структурных проблем можно исправить. Плохая — в том, что сделать это до начала привлечения финансирования значительно проще и дешевле. Как только юристы инвестора обнаруживают пробел в правах собственности, незадокументированное обещание доли в компании или спор о передаче прав, компания теряет переговорную позицию и доверие.

Какие иммиграционные пути доступны основателям

Отдельный вызов — иммиграция.

Украинский основатель не может просто приехать в Сан-Франциско или Остин и начать работать в американской компании без соответствующего разрешения. При этом доступные варианты разнообразнее, чем осознают многие предприниматели.

Украина является страной — участницей договора, предусматривающего возможность получения статуса E-2. Поэтому гражданин Украины, который соответствует установленным требованиям и осуществляет существенные инвестиции в реальное и действующее предприятие в США, может иметь право на получение статуса договорного инвестора E-2. Некоторые основатели могут соответствовать требованиям для получения статуса O-1 на основании выдающихся способностей. Другие могут использовать механизм H-1B, если компания и соответствующая должность отвечают установленным требованиям. Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) также администрирует International Entrepreneur Rule — программу, которая при определённых условиях может предоставить основателям возможность временно оставаться в США для развития американского стартапа. При этом parole не является визой или постоянным иммиграционным статусом.

Ни один из этих путей не является автоматическим. Каждый зависит от конкретных обстоятельств основателя, структуры собственности компании, объёма инвестиций и планируемой работы. Ошибка — ждать момента, когда привлечение финансирования или переезд становятся неотложными, и только тогда начинать разрабатывать иммиграционную стратегию.

Другие страны открыто конкурируют за мобильных талантливых специалистов. Германия предлагает возможность получения вида на жительство основателям, которые соответствуют требованиям и работают как самозанятые предприниматели. Канада продолжает использовать ускоренные механизмы для определённых категорий высококвалифицированных работников, хотя её федеральная программа Start-Up Visa сейчас приостановлена для большинства новых заявителей. Общий вывод остаётся неизменным: страны, которые делают свои правила понятными и предсказуемыми, будут привлекать больше предпринимателей.

Соединённые Штаты должны ответить на этот вызов созданием полноценной стартап-визы для основателей, у которых есть надёжная институциональная поддержка, жизнеспособный бизнес-план и потенциал для создания рабочих мест в США. Процедура должна быть достаточно быстрой, чтобы соответствовать темпам венчурного финансирования, а успешные основатели должны иметь чёткий путь к получению статуса постоянного резидента.

Что подготовить до переговоров с инвесторами

Пока Конгресс не внёс соответствующие изменения, украинские основатели должны работать в рамках действующей системы. Им стоит правильно определить корпоративную структуру ещё до обращения к американским инвесторам; документально оформить доли каждого основателя; передать компании все соответствующие права интеллектуальной собственности; вести чёткую и актуальную таблицу капитализации; а также разработать иммиграционную стратегию до возникновения кризисной ситуации.

Я осознаю очевидную иронию. Украинские предприниматели борются за выживание своей страны, а я говорю им, что они должны заботиться о корпоративных положениях и договорах о передаче прав интеллектуальной собственности. Но именно в условиях неопределённости структура имеет наибольшее значение. Компании может понадобиться быстро привлечь капитал, перевести работников в другую юрисдикцию или подтвердить свои права собственности перед стратегическим партнёром. В такие моменты структура — это не просто документы. Это вопрос выживания.

Как американский капитал может поддержать украинские инновации

Возможности Украины реальны.

Восстановление создаст огромный спрос на технологии, логистику, кибербезопасность, финансовые услуги, энергетику и экспертизу в сфере инфраструктуры. Украинские основатели, которые смогут эффективно ориентироваться в американских правовых и иммиграционных механизмах, получат лучшие возможности для привлечения капитала в США, одновременно развивая компании, которые будут вносить вклад в восстановление Украины.

Америка также получает от этого выгоду. Больше украинских компаний со штаб-квартирами в США будет означать больше американских инвестиций, рабочих мест, исследований и коммерческих связей со стратегически важным союзником.

Талант уже есть. Не хватает лишь более понятного моста между украинскими инновациями и американским капиталом.

Это проблема, которую можно решить. И которую стоит решить.