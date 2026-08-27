Сделки в США и доверие — почему проигрывают украинцы. Юрист по трансграничным сделкам Юрий Ванетик

Тридцать лет я сопровождаю трансграничные сделки украинских клиентов в США — и каждый раз вижу один и тот же сценарий. Самые успешные украинские предприниматели, построившие промышленные империи в Киеве или Лондоне, садятся за американский стол переговоров и терпят поражение не из-за нехватки денег или компетенции. Они проигрывают, потому что считают деловую хватку культурно универсальной, а доверие на американском рынке работает по совершенно другим правилам.

Почему финансовые показатели не открывают двери в Кремниевой долине?

Три года назад ко мне пришёл украинский IT-предприниматель с компанией на 40 миллионов долларов годового дохода — обсудить выход на рынок Кремниевой долины. Он нанял технических рекрутеров и привлёк консультанта по экспансии. Чего он не учёл — это инфраструктуру доверия, которая незаметно управляет американским венчурным капиталом. Он считал, что финансовые показатели говорят сами за себя. В Штатах они лишь открывают разговор.

Американские инвесторы проверяют другое:

— кто лично поручится за основателя

— к какой выпускной сети он принадлежит, Стэнфорд или Гарвард

— чей подтверждённый успешный выход из инвестиции стоит за членами совета директоров

Бразильский основатель с идентичными финансовыми показателями, но со связями в Гарварде и рекомендацией от венчурного партнёра, закрыл раунд Series B — инвестиционный раунд поздней стадии — за восемь недель. Сделка украинца длилась восемнадцать месяцев. Длительность переговоров объяснялась скорее незнанием механики американского рынка капитала, чем сознательной дискриминацией.

Что видят американские инвесторы в офшорных структурах?

Украинский бизнесмен, который ведёт холдинг через Каймановы острова, дочернюю компанию на Мальте и операционные структуры в трёх европейских юрисдикциях, оптимизировал это для налоговой эффективности. Структура полностью законна. В глазах американского институционального инвестора она всё равно выглядит как тревожный сигнал размером с теннисный корт.

Я видел сделки, которые срывались или задерживались на полгода, стоив клиентам миллионы упущенных возможностей, потому что команда due diligence — проверки контрагента перед сделкой — воспринимала европейскую структуру как попытку что-то скрыть. Дорогая реструктуризация задним числом здесь редко оправдана. Более эффективное решение — переосмыслить нарратив: прозрачная материнская компания, понятная документация по офшорным активам, консолидированное управление. Я советую клиентам создавать операционную структуру в Делавэре и внедрять надзор совета директоров по американскому стандарту. Расходы реальны, но уже в первый год выхода на рынок они окупаются.

Когда бэкграунд становится репутационным риском

Десять лет назад мой клиент, украинец по происхождению, проживавший в Эмиратах, предлагал за производственную компанию на Среднем Западе США на 15 миллионов долларов больше запрашиваемой цены и был готов закрыть сделку за тридцать дней. Сделка сорвалась, хотя вопросов к финансированию не было: юрист продавца счёл бэкграунд покупателя недостаточно прозрачным.

Юридическая команда не заподозрила ни нарушения закона, ни коррупции. Часть состояния покупателя происходила из приватизационных сделок девяностых, законных по украинскому праву, но с репутационным шлейфом в американских медиа. Риск заголовков о "постсоветском промышленнике" перевесил финансовую премию — такой была их формулировка. Клиент структурировал повторную попытку через новую американскую холдинговую компанию, привлёк директора с опытом в Fortune 500 и нанял американскую PR-фирму. Сделку подписали через полгода — на три миллиона долларов дешевле первого предложения. Но она всё же состоялась.

Даже безупречная с юридической точки зрения сделка может превратиться в расследование регулятора или серию публикаций, если фактический контекст оказывается невыгодным. Риск здесь сугубо репутационный, и именно такой сценарий ломает сделки, которые на бумаге выглядели идеально.

Почему американские контракты выглядят враждебными?

Украинские инвесторы часто предполагают, что защита инвестиций работает одинаково во всех юрисдикциях. Акционерное соглашение, действующее в коммерческом суде Франкфурта, может оказаться неисполнимым в Калифорнии. Пункт о неконкуренции, стандартный для Европы, американский суд нередко отклоняет из соображений публичного порядка.

Континентальная правовая традиция, на которой выросла украинская деловая культура, доверяет письменному тексту соглашения и толкует договор узко. Общее право США исходит из другого предположения: опытные стороны попытаются использовать любую неоднозначность, поэтому защиту нужно прописывать заранее. Отсюда шестидесятистраничные документы с порогами возмещения убытков и пунктами sandbagging — правом покупателя требовать компенсацию даже за недостаток, о котором он знал ещё до подписания. Украинский контрагент, привыкший к трём страницам, читает это как враждебность. На самом деле это другая институциональная логика, и именно её понимание отличает сделки, которые закрываются, от тех, что зависают на месяцы.

Риски и ограничения налоговой оптимизации

Легитимная налоговая стратегия, построенная на международных соглашениях и согласованная с требованиями налоговой службы США (IRS), всё равно может привлечь лишнее внимание, если корпоративный нарратив вокруг неё выглядит слишком агрессивным. Я видел, как украинские клиенты теряли сделки из-за структур, вполне законных по сути, но воспринятых как попытка вывести стоимость из Соединённых Штатов.

Украинскому владельцу бизнеса налоговая эффективность кажется базовой финансовой дисциплиной. Американскому инвестору та же схема без объяснения читается как тревожный сигнал. Структура, построенная для законной минимизации налогов, требует отдельного меморандума, объясняющего бизнес-логику вне самой налоговой выгоды — иначе этот аргумент за инвестора сформулирует кто-то другой, и не в пользу сделки. Решение — заблаговременная координация между налоговыми консультантами и юристами, сопровождающими операцию, шаг, который в восточноевропейской практике часто пропускают. Цель состоит в том, чтобы объяснить логику структуры раньше, чем это сделает чужой скептицизм.

Что даёт структурный перевод бизнеса и как его применить

Украинский бизнес остаётся заметно недопредставленным на американском и западноевропейских рынках по сравнению с уровнем его экономической зрелости. У этих предпринимателей достаточно способностей — их подводит невидимое предположение, что успех в Киеве автоматически конвертируется в успех в Нью-Йорке. Этот вывод я проверял на клиентах разного калибра: промышленных магнатах, руководителях неправительственных организаций, которые ориентируются в американском законодательстве о некоммерческих структурах, и политических деятелях с международными бизнес-интересами.

Украинским предпринимателям, выходящим на американский рынок, нужен структурный перевод презентации, нарратива и систем корпоративного управления в формы, которые западные институции узнают и которым доверяют. Это признание простого факта: бизнес живёт в сетях доверия, а сигналы доверия различаются в зависимости от географии. Ирония в том, что украинская деловая культура, закалённая десятилетиями непрозрачности и регуляторной непредсказуемости, уже вырастила тот самый адаптивный интеллект, который нужен для незнакомых рынков. Задача — перевести уже имеющуюся компетентность на язык, который понимает Уолл-стрит.