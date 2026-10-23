Поддержка после насилия — советы психолога Betobee Ольги Максимчук

Когда говорим о насилии, обычно представляем что-то очевидное: синяк, повышенный голос, хлопанье дверью. Но в моей практике чаще всего встречается другое — тишина. Проходит несколько сессий, а человек всё ещё не решается назвать то, что с ним произошло. Иногда на это уходят годы. Близким может казаться, что достаточно спросить или убедить обратиться за помощью. Однако давление способно лишь усилить страх рассказывать. Как поддержать человека, не требуя от него объяснений и решений, к которым он ещё не готов?

Почему молчание может длиться годами

Здесь редко работает одна причина — скорее, целая система сдерживающих факторов. Стыд, страх, что не поверят или обвинят самого пострадавшего, недоверие к службам, которые должны были бы помочь. Иногда за молчанием стоит предыдущий опыт, когда рассказ только ухудшил ситуацию. Если обидчик остаётся рядом, человек может бояться и вполне реальных последствий: новых угроз, потери жилья или финансовой поддержки. Тогда вопрос «Почему ты до сих пор молчишь?» не учитывает опасности, в которой он живёт.

Добавлю то, что вижу со стороны телесных реакций и контакта с людьми: иногда человеку сложно говорить даже тогда, когда внешняя угроза уже миновала. Он может замирать, терять слова, избегать темы. Это не обязательно сознательное решение скрыть пережитое. Когда говорить было опасно, восстановление чувства безопасности может требовать времени. Но реакции различаются: кто-то рассказывает сразу, кто-то позже, а кто-то пока не находит способа это сделать.

Молчание само по себе не свидетельствует о том, что событие было неважным, а поздний рассказ не делает его менее достойным внимания. Человеку нужно пространство, где его не торопят и где он может сам определить, сколько готов сказать. Вместо требования объяснить своё поведение можно начать с простого: «Я готова тебя выслушать. Ты можешь рассказать столько, сколько сейчас хочешь».

Как пережитое влияет на отношение к себе и другим

Последствия насилия могут ощущаться спустя долгое время после события. У кого-то это навязчивые воспоминания, тревога, резкие реакции на вещи, которые другим кажутся нейтральными. Кто-то живёт в постоянной настороженности, словно угроза всё ещё рядом. Кто-то отдаляется от людей или чувствует, что эмоции стали тусклее. Могут добавляться нарушения сна и телесное напряжение. Такие проявления требуют внимания, но сами по себе не дают оснований устанавливать диагноз — оценивать состояние должен специалист.

Отдельно хочу сказать о самообвинении. Иногда психологически легче подумать «Я сделала что-то не так», чем признать, что близкий человек оказался опасным. В мысли о собственной ошибке может скрываться иллюзия контроля: если понять, что именно было «неправильно», в следующий раз будто бы удастся избежать насилия. К этому добавляются голоса извне: «Почему ты не ушла?» или «Ты точно ничего не провоцировал?». Со временем человек может воспринимать эти обвинения как собственные мысли.

Но ответственность за насилие несёт тот, кто его совершает. То, что человек оставался в отношениях, молчал или не мог сопротивляться, не делает его виновным. После пережитого близость может ассоциироваться с опасностью: кто-то избегает её, а кто-то держится даже за опасные отношения, боясь одиночества. Социальная жизнь сужается не обязательно из-за потери интереса к людям — постоянное ожидание угрозы может забирать силы на контакт. Поддержка начинается с понимания этих обстоятельств, а не с оценки чужих решений.

Как поддержать, не отнимая право на выбор

Самая частая ошибка — пытаться сразу всё «исправить»: расспросить подробности, дать совет, потребовать немедленных действий. Мне кажется, самое важное в первом разговоре — выдержать услышанное и остаться рядом. Не нужно проверять историю допросом или убеждать человека, что он должен был действовать иначе. Достаточно дать понять: вы воспринимаете его слова серьёзно, не обвиняете и готовы помочь.

Поддержка становится конкретной, когда мы спрашиваем о потребностях, а не предполагаем, что уже знаем ответ. Человек может хотеть поговорить, найти специалиста, получить информацию о безопасном месте или просто побыть не в одиночестве. Не передавайте его рассказ другим без согласия и не обращайтесь к обидчику, чтобы самостоятельно «разобраться»: это может увеличить риск. Если речь идёт о ребёнке или непосредственной угрозе жизни, не обещайте абсолютной тайны — объясните, что для защиты может потребоваться привлечение служб.

Вот пять ориентиров для первого разговора:

Выслушайте без допроса. Не требуйте подробностей, о которых человек сейчас не готов рассказывать. Снимите обвинение. Скажите: «Ты не виновата / не виноват в том, что произошло. Спасибо, что рассказала / рассказал». Спросите о потребности. «Что помогло бы тебе сейчас?» — лучше перечня непрошеных советов. Выясните, есть ли опасность сейчас. Спросите, безопасно ли человеку возвращаться домой или продолжать разговор. При непосредственной угрозе помогите обратиться за экстренной помощью. Предложите посильное действие. С согласия помогите найти контакты, позвонить на горячую линию или договориться о консультации. Не обещайте того, чего не можете выполнить.

Быть рядом не означает решать всё за человека. Во время насилия его право на выбор уже нарушили, поэтому в поддержке особенно важно вернуть возможность принимать собственные решения. При этом уважение к темпу человека не означает игнорирования немедленной опасности: безопасность должна быть первой темой, когда угроза продолжается.

Что может дать профессиональная помощь

Мы в сервисе психологической помощи Meclee считаем, что друзья и семья могут поддержать теплом, но они не обязаны выполнять работу психолога или терапевта. Когда пережитое влияет на сон, повседневную жизнь, отношения или чувство безопасности, стоит предложить обращение к специалисту, у которого есть опыт работы с травмой. Это предложение помощи, а не требование «исправить себя». Человек имеет право задать вопросы о подходе, условиях работы и конфиденциальности, прежде чем решить, готов ли начинать.

В терапии важны стабильный контакт, понятные границы и темп, который человек может выдерживать. Работа может включать поиск способов справиться с тревогой, понимание собственных реакций, исследование самообвинения и восстановление личных границ. Она не должна начинаться с требования подробно пересказать всё пережитое. Не каждому нужна одинаковая помощь, и у восстановления нет единого срока. Потребность в медицинской или психиатрической помощи также определяют индивидуально.

Иногда поддержка — это просто быть рядом и не исчезнуть, когда разговор становится сложным. Важно, чтобы человек постепенно мог почувствовать: его тело, слова и решения снова принадлежат ему. Тишина не должна становиться поводом для обвинения. Пусть она будет местом, где мы перестаём торопить и начинаем слушать.

Куда обратиться за помощью в Украине

Если есть непосредственная опасность — звоните 102. Если это возможно без дополнительного риска, перейдите в безопасное место.

Национальная горячая линия: 116 123 с мобильного или 0 800 500 335. Работает круглосуточно, бесплатно и анонимно.

Правительственная горячая линия: 1547. Работает круглосуточно и бесплатно.