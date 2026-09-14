Секрет культовых актёров — объясняет режиссёр Алексей Комаровский

Культовых ролей гораздо больше, чем культовых актёров. В музыке есть понятие "певец одного хита". В кино происходит примерно то же самое. Маколей Калкин подарил миру Кевина из "Одного дома" — персонажа, которого знают уже несколько поколений. Леонардо Ди Каприо после "Титаника" тоже мог навсегда остаться для миллионов зрителей Джеком. Но сегодня мы говорим уже не о Джеке, а о Ди Каприо.

И вот в этой разнице скрывается главный вопрос: почему один актёр остаётся в истории благодаря одному персонажу, а другой сам становится символом поколения? Мы часто путаем три абсолютно разные вещи: главную роль, культового персонажа и культового актёра.

Главная роль ещё ничего не значит

Начнём с самого простого. Актёр получил главную роль: крупный проект, много съёмочных дней, его лицо на постере, интервью, премьера. Казалось бы — вот он, шанс. Но фильм выходит, и ничего не происходит. Причина может быть в сценарии, режиссуре, неудачном кастинге, самом проекте, а может быть и в том, что актёр просто не создал персонажа, которого зритель захотел запомнить. Поэтому титр "в главной роли" ещё не значит, что эта роль станет главной в твоей карьере.

Культовая роль ещё не делает культовым самого актёра

Следующий уровень — культовый персонаж. И тут вернёмся к Калкину: Кевин давно стал частью рождественского ритуала для нескольких поколений. Люди, которые смотрели "Один дома" детьми, сегодня показывают его собственным детям. Персонаж вышел за пределы фильма: его цитируют, с ним делают мемы, его образ стал частью поп-культуры. Культовый персонаж? Безусловно. А культовый актёр? Вот тут я бы поставил знак вопроса.

Как вырваться из ловушки одной роли

А когда же сам актёр становится символом поколения? Пожалуй, тогда, когда перестаёт быть заложником одного персонажа. И тут начинается магия режиссёра: большой режиссёр не просто даёт актёру новую роль, а каждый раз показывает зрителю нового актёра.

Вернёмся к Ди Каприо. После "Титаника" он мог навсегда остаться Джеком — красивым парнем из одного из самых успешных фильмов в истории. Но Мартин Скорсезе шесть раз открывал в Ди Каприо новые актёрские грани в своих фильмах — "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Остров проклятых", "Волк с Уолл-стрит" и "Убийцы цветочной луны". Квентин Тарантино дважды показал его совершенно другим в "Джанго освобождённом" и "Однажды в… Голливуде". А Стивен Спилберг в "Поймай меня, если сможешь" ещё в начале этого пути показал, что за образом романтического героя "Титаника" скрывается куда более крупный актёр.

В результате Джек остался культовым персонажем, но Ди Каприо стал значительно больше Джека. Возможно, культового актёра создают не только большие роли, но и режиссёры, которые видят в нём то, чего ещё не увидел зритель. А чтобы родился культовый образ, должны одновременно сойтись сценарий, актёр, режиссёр и запрос общества.

От Голливуда — к Украине: пример Ольги Сумской

И если от Голливуда перейти к украинскому кино, здесь есть очень показательный пример — Ольга Сумская. 22 августа ей исполнилось 60 лет, и именно в её юбилей я хочу сказать это абсолютно прямо: Ольга Сумская — культовая украинская актриса.

Я могу говорить об этом не только как зритель, который наблюдал за её карьерой десятилетиями, а и как режиссёр, который с ней работал. У Сумской был свой образ огромного масштаба — Роксолана. Роль, которая принесла ей массовую популярность и могла стать той самой ловушкой, когда один персонаж навсегда становится больше самого актёра. Но Роксолана не стала ролью, которая затмила всю дальнейшую карьеру Сумской. "Голос травы", "Ловушка", "Тигроловы", "Записки курносого Мефистофеля", "Несколько любовных историй", "Принцесса на бобах", "За двумя зайцами", "Иван Сила", "Тени незабытых предков", "Крепостная", "Сага", а позже — десятки других работ в кино, сериалах и театре.

Менялись десятилетия, жанры, режиссёры и поколения зрителей — каждое из них открывало Сумскую уже в своих ролях. В результате Роксолана осталась культовым персонажем, но Ольга Сумская не осталась для зрителя просто "той самой Роксоланой".

А культовым можно стать в 30?

И вот тут становится интереснее. Тимоти Шаламе сегодня 30 лет: "Зови меня своим именем", "Дюна", "Вонка", "Боб Дилан: Никому не известный" — разные миры, жанры и персонажи. Он звезда? Безусловно. Один из актёров, которые сегодня олицетворяют своё поколение? Думаю, да. А культовый актёр? Я пока не уверен. А вы?

Возможно, культовость вообще определяется не возрастом актёра, а временем, которое способны пережить его работы. Популярность можно измерить сегодня кассой, гонорарами, подписчиками, количеством обложек. А культовость часто становится очевидной лишь через десять или двадцать лет.

А кто станет культовым в Украине завтра?

И если мы задаём этот вопрос о Шаламе, интересно задать его и о современном украинском поколении. Александр Рудинский уже совершил международный прорыв — Netflix, Paramount+, главная роль в "Камень, ножницы, бумага", получившей BAFTA. Григорий Бакланов стал широко узнаваемым после "Поймать Кайдаша", а уже 1 октября мы увидим его в роли Александра Довженко — культовой фигуры украинского кино. Поможет ли такая роль самому актёру стать культовым? Увидим. Андрей Исаенко — другая история: от "Киборгов" и "Захара Беркута" до массового "Женского доктора". Его сила именно в том, что зритель хорошо знает Исаенко и воспринимает его в совершенно разных ипостасях.

А теперь — имя, в отношении которого дискуссии о культовости, кажется, просто излишни. Богдан Ступка — настоящий канон украинского кино, культовая фигура для нескольких поколений. И мне действительно интересно, кто из современных украинских актёров однажды сыграет самого Ступку. И станет ли эта роль знаковой уже для него, возможно, одним из шагов к собственному культовому статусу.

А финальный вопрос оставлю вам: кто для вас уже сегодня является культовым украинским актёром современности?