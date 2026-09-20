Цены на мед 2026 — прогноз рынка. Катерина Романюк менеджер проектов Linemedia

Банка мёда в АТБ за год подорожала почти вдвое, акациевый мёд на полках достигает 600 гривен за литр, а переходных запасов прошлого сезона в этом году фактически не осталось. При этом официальная статистика говорит, что пчёл в Украине даже стало больше. Как это сочетается и ждать ли дальнейшего роста цен? Разбираемся, что происходит с украинским пчеловодством во время войны.

Почему исчезают пасеки, но не пчёлы?

Здесь скрывается главный парадокс отрасли. Пасек действительно стало меньше: по оценке директора Института пчеловодства имени Прокоповича Владимира Постоенко, до 30% довоенных пасек оказались на территориях, которые стали оккупированными или недоступными.

А вот общее количество пчелосемей не снизилось. По данным Минэкономики, на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 2 028 585 пчелосемей, а на 1 января 2026-го — 2 201 485. То есть показатель даже немного вырос.

Объяснение простое: потеря отдельных хозяйств не означает пропорциональную потерю пчёл. Часть пчеловодов сохранила или восстановила хозяйства, кто-то увеличил количество семей, кто-то перевёз пасеки в более безопасные регионы. Отрасль пережила потрясения, но выстояла.

Правда, в 2026 году отдельные участники рынка говорят о сокращении количества ульев по сравнению с прошлым годом. По словам главы ассоциации "Объединение украинских экспортёров и переработчиков мёда" Вадима Паньковского, это сокращение компенсируется лучшей урожайностью, поэтому общий медосбор 2026 года может остаться примерно на уровне 2025 года — около 100,5 тысячи тонн.

Что больнее всего бьёт по пчеловодам?

Проблемы делятся на две группы. Военные очевидны: из-за боевых действий и оккупации часть пасек потеряна или оставлена. В прифронтовых районах земли не используются из-за минирования, а это уменьшает кормовую базу. Кочёвка — привычная практика перевозки ульев к местам цветения — осложнилась из-за опасных маршрутов и закрытых территорий. А тем, кто релокировался, пришлось искать новые места и нести дополнительные расходы.

Но есть и проблемы, которые существовали всегда. Погодные аномалии, когда резкие похолодания или засухи срывают медосбор. Болезни и паразиты — варроатоз, нозематоз, гнилец, которые без лечения убивают целые семьи. И отдельная болезненная тема — обработка полей пестицидами, когда аграрии нарушают правила или не предупреждают пчеловодов, и пчёлы массово гибнут в разгар цветения.

Для части производителей сочетание этих факторов делает содержание пасеки слишком сложным. Кто-то сокращает количество ульев, кто-то полностью прекращает работу.

Чем сезон 2026 года оказался таким сложным?

Погода в этом году била со всех сторон. Всё началось ещё с зимовки 2025–2026 годов, когда сильные морозы чередовались с оттепелями и дождями. Из-за таких перепадов пчелосемьи тратили больше корма, а часть вышла из зимовки ослабленной — отсюда дополнительные расходы на подкормку.

Затем затяжное весеннее похолодание затормозило развитие семей. Низкие температуры и ветер ограничили лётную активность именно во время цветения ранних медоносов, поэтому на юге недополучили акациевый и рапсовый мёд. В Закарпатье заморозки ударили по акации — регион сообщал о худшем акациевом медосборе, чем в прошлом году. Лето добавило засухи: в июне дефицит влаги фиксировали на западе, в июле почвенная засуха дошла до Харьковщины и южных областей.

Именно поэтому результаты различаются от региона к региону. Где-то всё решила зимовка, где-то нехватка влаги, а для прифронтовых территорий главным оставался фактор безопасности. Но лучшая урожайность в одних регионах компенсировала потери в других, поэтому общий медосбор удержался примерно на уровне прошлого года.

Почему мёд уже подорожал?

На цену мёда влияют объём предложения, спрос на внутреннем и внешнем рынках, себестоимость и цена экспортёров. В 2026 году сложилась особая ситуация: рынок вошёл в сезон с дефицитом. Обычно до нового урожая оставалось 10–20 тысяч тонн переходных запасов, а в этом году их фактически не было.

Это сразу ударило по ценникам. Средняя цена мёда в АТБ выросла с 98,37 гривны за банку в 2025 году до 172 гривен в 2026-м. В сети Varus цветочный мёд подорожал со 198 до 348 гривен за килограмм. Цены различаются и по сортам: рапсовый продавали примерно по 280 гривен за литр, липовый — около 370, акациевый — по 450, подсолнечниковый — по 260–290. А отдельные партии акациевого мёда в рознице уже достигают 500–600 гривен.

Подталкивает цены и внешний рынок. По данным заместителя министра экономики Тараса Высоцкого, средняя стоимость тонны украинского мёда при экспорте в Германию выросла с 1 850 долларов в апреле 2024 года до 2 280 в 2025-м и 3 700 в 2026-м. Высокий мировой спрос подтягивает внутренние цены.

Подорожает ли мёд ещё?

Здесь эксперты расходятся, и это важно понимать. Сергей Гринёв, президент Союза пчеловодов Украины, ожидает роста: из-за прогнозируемого сокращения медосбора примерно на 10%, летней засухи и дефицита отдельных сортов. По его оценке, закупочная цена сейчас составляет 85–90 гривен за килограмм, а экспортёры могут поднять её до 125–130, отдельные сорта добавят ещё около 50 гривен.

Вадим Паньковский смотрит иначе. Если лучшая урожайность компенсирует сокращение пасек и медосбор останется на уровне 2025 года, общего подорожания он не ожидает. Напротив, допускает снижение закупочной цены после основного медосбора — примерно со 130 до 80–100 гривен за килограмм.

Правда, скорее всего, находится посередине. В 2026 году стоит ожидать не одинакового подорожания всех видов мёда, а разной динамики по сортам. Больше всего рискуют вырасти в цене те сорта, предложение которых сократилось, — тот же акациевый. А достаточный общий медосбор и высокое предложение массовых сортов будут сдерживать их цену.

Почему пчёлы важны не только ради мёда?

Пчеловодство — это гораздо больше, чем банка на полке. От опыления пчёлами зависит урожайность многих сельскохозяйственных культур. В мире состояние популяций опылителей считают индикатором здоровья экосистем: их существенное сокращение угрожает не отдельным культурам, а продовольственной безопасности в целом.

Кроме того, пасека может иметь несколько источников дохода помимо продажи самого мёда:

услуги по опылению в связке с растениеводческим хозяйством

крафтовая продукция и прямые продажи для небольших производителей

экспорт мёда и продуктов пчеловодства

производство медовых напитков, сладостей и других продуктов переработки

сочетание пасеки с туризмом и отдыхом

поставка сырья в косметическую и фармацевтическую отрасли

Важным шагом стала цифровизация. В феврале 2025 года в Государственном аграрном реестре запустили первый этап "Є-Бджільництва" — сервиса для взаимодействия пчеловодов и аграриев и заблаговременного информирования об обработке полей. Официальная регистрация пасеки даёт не только уведомления о применении пестицидов рядом, но и фиксирует расположение пасеки и количество семей, что в случае отравления пчёл упрощает подтверждение ущерба.

Цену на мёд в 2026 году определит конкретный сорт

Главный вывод прост: оценивать состояние украинского пчеловодства только по количеству утраченных пасек было бы ошибкой. Отрасль понесла потери, но сохранила производственный потенциал. Сокращение хозяйств частично компенсируется производительностью тех пасек, которые работают, и высоким спросом на украинский мёд за рубежом.

Для покупателя это означает, что масштабной ценовой паники ждать не стоит. В первую очередь вырастут дефицитные сорта вроде акациевого, тогда как массовый мёд будет держаться стабильнее. А сама отрасль несмотря на войну и погодные перепады остаётся перспективным направлением АПК — особенно там, где интегрируется с растениеводством, переработкой, экспортом и туризмом.