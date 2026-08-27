Минута молчания и коллективная память — 60 секунд тишины. Психотерапевт Ксения Тейлор

9:00 — Украина на минуту замирает. Каждое утро с 16 марта 2022 года.

Для меня, как и для миллионов украинцев, минута молчания — пространство, в котором сжимается время, стихает суета и человеческое сознание внезапно встречается с главным вопросом: помним ли мы цену собственной жизни?

Сегодня одна моя клиентка очень точно отразила то, что давно живет и во мне самой. Она говорила о боли, которая возникает всякий раз, когда во время общенациональной минуты молчания она видит людей, которые не останавливаются, продолжают говорить по телефону, переходить дорогу, спешить по своим делам, будто этой минуты не существует. Она призналась, что иногда это вызывает в ней раздражение, иногда обиду, а иногда — почти физическую боль. И я слушала ее не только как психотерапевт. Я слушала ее как человек, который сам не раз стоял посреди улицы, остановившись в минуту молчания, и чувствовал себя одним из немногих.

Мы живем в стране, где смерть перестала быть абстракцией. У нее есть лица, имена, голоса, фотографии, дети, матери, любимые, незаконченные письма и недочитанные книги. Мы точно знаем, что тысячи украинских воинов погибли не случайно. Они погибли, защищая наше право просыпаться в своих домах, обнимать своих детей, строить планы, спорить, смеяться, работать, любить. Они отдали не только жизнь — они отдали будущее, которое могли прожить сами. И именно поэтому минута молчания — не ритуал вежливости. Она является актом моральной памяти.

Почему память — фундамент, а не декорация

С психологической точки зрения коллективная память — не декоративный элемент культуры. Это один из фундаментов психической устойчивости общества. Нации разрушаются не только от внешнего насилия — они разрушаются тогда, когда теряют способность помнить тех, кто их защищал. Память создает внутренний моральный каркас сообщества. Она отвечает на вопрос: кто мы, что для нас является ценностью и ради чего мы готовы жить дальше? Именно поэтому минута молчания — это также практика психологической гигиены нации. Она напоминает нам о границе между повседневностью и смыслом.

Однако в терапии всегда важно различать боль и требование. Боль клиентки была настоящей. Но еще важнее было то, к чему мы вместе пришли. Мы не можем заставить другого человека помнить. Не можем приказать ему остановиться, склонить голову, почувствовать благодарность. Внутренний акт памяти не рождается под давлением. Он рождается из сознания. И именно здесь проходит очень тонкая психологическая граница: если мы полностью привязываем собственное почтение к поведению других людей, то отдаем им власть над своим внутренним миром.

Как освободиться от чужого равнодушия

Тогда я сказала клиентке то, что в тот момент прозвучало и для меня самой как ответ: достаточно даже одного человека, который помнит. Пока есть хотя бы один человек, который останавливается, благодарит, склоняет голову, произносит про себя "спасибо" — память не умирает. Души тех, кто погиб за Украину, продолжают жить в человеческой благодарности. Память не измеряется количеством остановившихся прохожих. Она измеряется глубиной человеческого сердца.

И в этой мысли есть огромное освобождение. Мы перестаем воевать с чужим равнодушием и возвращаемся к собственной ответственности. Я не могу ответить за весь народ. Но я могу ответить за себя. Я могу остановиться. Я могу молчать. Я могу помнить. Я могу передать эту память своим детям и внукам. Именно так формируется настоящая культура памяти — не через контроль, а через личный пример.

Почтить погибших — значит признать ценность собственной жизни

Есть еще один очень важный психологический измерение, о котором мы редко говорим. Когда человек останавливается во время минуты молчания, он почитает не только погибших. Он одновременно признает ценность собственной жизни. Наши воины отдали жизнь за то, чтобы мы жили. И сказать им "спасибо" значит признать: моя жизнь имеет цену, я не воспринимаю ее как нечто само собой разумеющееся. Благодарность становится формой уважения к себе, к своему существованию, к возможности дышать под украинским небом.

Шестьдесят секунд, которые отделяют народ от толпы

Во время войны мы много говорим о физической безопасности, экономике, оружии, дипломатии. Но значительно реже говорим о духовной и психологической экологии общества. Минута молчания — один из немногих моментов, когда вся страна потенциально может пережить опыт общей тишины. А тишина — не пустота. Тишина является пространством осознания. В ней мы внезапно слышим не сирены, не новости и не шум города, а собственную совесть.

Возможно, именно за эти шестьдесят секунд и проходит невидимая граница между обществом потребления и обществом памяти. Между народом, который просто выживает, и народом, который осознает, благодаря кому он имеет шанс жить.

Я не хочу осуждать тех, кто не останавливается. Мы не знаем, что происходит внутри другого человека. Кто-то может быть в шоковом состоянии, кто-то — в глубоком горе, кто-то — в психологическом онемении, которое является защитной реакцией психики на длительную перегрузку войной. Психотерапия учит осторожности в выводах. Но она учит и другому: то, чего мы не можем требовать от других, не значит, что мы должны отказаться от собственных ценностей.

Поэтому всякий раз, когда я останавливаюсь во время минуты молчания, я думаю не только о тех, кто погиб. Я думаю о том, какой хочу видеть Украину после войны. Страну, в которой память не является формальностью. Страну, в которой благодарность не стесняются показывать. Страну, в которой дети видят взрослых, которые останавливаются посреди улицы, и учатся понимать: свобода имеет цену.

Нация начинается не с лозунгов. Она начинается с внутреннего жеста человека. Иногда — с очень тихого жеста. Остановиться. Замолчать. Помнить.

И если мы способны на эти шестьдесят секунд настоящей тишины, то, возможно, мы еще не потеряли самого главного — способности быть людьми и быть народом, который помнит.