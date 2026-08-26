Августовские привычки и творчество как пауза. Директор по маркетингу Monpacie Виктория Карташова

Есть сезонные изменения, которые легко измерить цифрами: спрос, продажи, интерес к отдельным категориям товаров. Но есть и другие — менее очевидные, но значительно более важные. Они касаются того, как меняется поведение людей.

В Monpacie мы наблюдаем, что август каждый год становится особым периодом. В конце лета люди приходят не только за материалами для творчества — они ищут другой способ провести время. Если в начале сезона запросы чаще связаны с новыми впечатлениями, праздниками или событиями, то в августе все больше людей интересуется самим процессом творчества. Они хотят замедлиться, отвлечься от информационного шума и остаться наедине со своими мыслями. Для бизнеса это заметно даже в мелочах: люди дольше задерживаются у витрины, чаще задают вопросы о технике выполнения, а не о готовом результате, и реже спешат забрать покупку сразу.

Для меня это прежде всего показатель более глубоких изменений в поведении потребителей — не просто случайная сезонная особенность. Именно через такие, на первый взгляд, небольшие сигналы бизнес часто замечает тенденции, которые впоследствии становятся частью повседневной жизни.

Что на самом деле меняется в конце лета?

В начале лета люди чаще стремятся к новым эмоциям, активностям и открытиям. Мы планируем поездки, встречи, отдых, стремимся использовать каждый теплый день. Август работает иначе. Он становится естественной точкой переосмысления, когда хочется понять, что именно осталось с нами после этого лета, вместо того чтобы добавлять еще больше событий.

В этот период меняются и наши приоритеты. Вот несколько признаков, которые мы в Monpacie видим в поведении клиентов каждый год в августе:

Вместо новых впечатлений люди чаще выбирают занятия, которые восстанавливают баланс

Запросы смещаются от "сделать что-то конкретное" к "попробовать новый процесс"

Творчество все чаще выбирают ради самого процесса, а не результата

Растет интерес к вечерним занятиям без гаджетов и соцсетей

Почему handmade стал ответом на новый запрос?

В Monpacie мы хорошо видим эту трансформацию. Если раньше люди приходили с конкретной идеей — сделать украшение к событию или повторить увиденный тренд, — то сегодня все больше посетителей говорят о самом процессе. Они ищут вдохновение, интересуются техниками, хотят научиться работать с материалами или просто посвятить вечер творчеству.

Для меня это показатель того, что handmade постепенно приобретает новый смысл. Он перестает быть только способом создать вещь и превращается в возможность качественно провести время с собой. Это соответствует и более широким потребительским тенденциям: люди все больше ценят опыт, который позволяет отвлечься от постоянного информационного потока и сосредоточиться на одном процессе.

Почему именно творчество?

Мы живем в условиях постоянной информационной нагрузки. Работа, сообщения, социальные сети — внимание почти непрерывно переключается между разными задачами. Именно поэтому деятельность, которая требует сосредоточенности и работы руками, приобретает особую ценность.

Это подтверждает и поведение наших клиентов. Все чаще они выбирают материалы в соответствии со своим настроением, а не под конкретное изделие. Спрашивают, с чего начать, если хочется просто отвлечься после работы или провести вечер без гаджетов. Это уже не о создании украшения — скорее о желании изменить темп, побыть в моменте и лучше почувствовать собственное состояние.

На мой взгляд, именно в этом и заключается главная ценность рукоделия сегодня. Это доступная практика, которая не требует специальной подготовки, но помогает изменить фокус внимания и восстановить внутреннюю концентрацию.

Впрочем, стоит признать: не каждый найдет в рукоделии именно этот эффект. Кому-то нужно движение вместо статичной работы руками, кому-то — разговор вместо тишины мастерской. Handmade — это один из инструментов переосмысления, а не универсальный рецепт для всех.

Почему привычки в конце лета имеют значение

Маркетинг учит смотреть не только на то, что люди выбирают, но и на причины этого выбора. Сегодня все очевиднее, что мы ищем не просто новые вещи или увлечения. Мы стремимся к опыту, который помогает восстановить внутренний ресурс, вернуть концентрацию и хотя бы ненадолго выйти из ритма постоянной продуктивности.

Мы все чаще оцениваем свой досуг по тому, что он нам дал, — объем сделанных дел отходит на второй план. Если творчество помогает восстановить внимание, эмоциональный баланс или просто провести час без информационного шума, то его ценность давно выходит за пределы хобби. Именно это изменение мы сегодня наблюдаем как бренд — и именно поэтому августовские привычки стоит воспринимать серьезнее, чем просто сезонный спад активности.