IT-стартапы в ОАЭ и Саудовской Аравии — как построить региональную стратегию

Мировая карта технологического предпринимательства меняется. Если раньше основатель IT-стартапа прежде всего рассматривал США, Европу или Азию, сегодня все больше компаний включают в свою стратегию Ближний Восток. Особенно — Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Причина не только в доступе к капиталу. Страны Персидского залива постепенно формируют среду, где одновременно сочетаются государственные инвестиции в цифровую трансформацию, частный капитал, технологическая инфраструктура, международный кадровый резерв и большой спрос на инновационные решения. При этом ОАЭ и Саудовская Аравия имеют разные конкурентные преимущества.

ОАЭ: международная платформа для масштабирования

Главное преимущество ОАЭ — их международная ориентированность. Дубай и Абу-Даби давно вышли за рамки роли региональных бизнес-центров. Для технологической компании ОАЭ могут стать региональной штаб-квартирой, из которой можно работать не только со странами Персидского залива, но и с рынками Ближнего Востока, Африки, Южной Азии и Европы.

По данным Invest in Dubai, в 2025 году стоимость стартап-экосистемы Дубая оценивалась в 21 млрд долларов США, а город концентрировал около 90% масштабирующихся компаний ОАЭ. В 2025 году Дубайская палата цифровой экономики поддержала создание и развитие 1 690 цифровых стартапов — почти на 40% больше, чем годом ранее.

Это уже не просто инфраструктура для регистрации компании. Это экосистема, в которой стартап может найти инвестора, технологического партнера, клиента и нужных специалистов. Показательны истории Careem, Kitopi, Property Finder и Tabby — компаний, которые построили значительную часть своего развития именно в Дубае и вышли далеко за пределы локального рынка.

Особенно сильные позиции ОАЭ сегодня имеют в финансовых технологиях и искусственном интеллекте. Это закономерно: страна активно инвестирует в цифровую инфраструктуру и создает условия для тестирования и внедрения новых технологий.

Саудовская Аравия: масштаб рынка и спрос на технологии

Если ОАЭ — это прежде всего международная платформа, то Саудовская Аравия предлагает то, чего сложно достичь в большинстве других стран региона, — масштаб.

Программа «Видение Саудовской Аравии — 2030» создала долгосрочный спрос на цифровые решения в финансовых технологиях, искусственном интеллекте, кибербезопасности, здравоохранении, логистике, энергетике, умных городах и государственных цифровых услугах.

По данным ежегодного отчета «Видение 2030», за четыре года в Королевстве было создано более 1 050 технологических стартапов. Компании, привлекавшие венчурное финансирование, получили 2,4 млрд долларов США, а 670 млн долларов было направлено на поддержку стартапов. Для международного основателя это принципиально важно: Саудовская Аравия создает не просто среду для запуска стартапов, а рынок для их масштабирования.

Особенно показательно развитие финансовых технологий. Центральный банк Саудовской Аравии продолжает расширять регуляторную песочницу, которая позволяет новым финтех-компаниям тестировать инновационные продукты в контролируемой регуляторной среде.

Другое перспективное направление — глубокие технологии, в частности искусственный интеллект и интернет вещей.

Самое интересное — не ОАЭ или Саудовская Аравия, а ОАЭ и Саудовская Аравия

На мой взгляд, международным предпринимателям не стоит рассматривать эти два рынка исключительно как альтернативы. Они могут быть двумя элементами одной региональной стратегии.

ОАЭ могут выполнять функцию международной штаб-квартиры, центра привлечения капитала и управления региональными операциями. Саудовская Аравия — обеспечивать доступ к большому внутреннему рынку, корпоративным клиентам и масштабным проектам цифровой трансформации.

Показателен пример финтех-компании Tabby. Компания, выросшая в региональной стартап-экосистеме, в 2025 году привлекла 160 млн долларов США в очередном раунде финансирования при оценке 3,3 млрд долларов, а также приобрела саудовский цифровой кошелек Tweeq, усиливая свое присутствие в Саудовской Аравии.

Это демонстрирует новую модель развития стран Персидского залива: компания может создаваться в ОАЭ, масштабироваться в Саудовской Аравии, а затем использовать весь регион как платформу для международной экспансии.

Что важно для основателя

При этом успех зависит не только от выбора страны.

До запуска необходимо определить структуру собственности, место расположения интеллектуальной собственности, налоговую модель, лицензионные требования, нужные регуляторные разрешения, требования к защите данных и будущую структуру привлечения инвестиций.

То есть юридическая структура сегодня — это уже не административная формальность. Она является частью стратегии масштабирования бизнеса. Именно поэтому я считаю ОАЭ и Саудовскую Аравию особенно интересными для украинских и других международных технологических компаний.

Страны Персидского залива сегодня — это не просто новый рынок сбыта. Это мост между Европой, Ближним Востоком, Азией и Африкой и одна из самых динамичных платформ для следующего этапа глобального развития технологического бизнеса.