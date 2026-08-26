Инвестиции в школы до 2035 — как проектировать автономные школы. Мнение CEO Sigma+ Анны Лаевской

В конце августа мы традиционно говорим о готовности школ к 1 сентября: есть ли укрытия, генераторы, отопление, отремонтированы ли классы и другие помещения. Но в этом году я бы посмотрела на готовность шире. Война фактически заставляет Украину переосмыслить образовательную инфраструктуру — уйти от представления о школе как просто здании с классами и создавать пространство, способное работать в условиях разных кризисных сценариев.

Здания, которые мы проектируем или восстанавливаем сегодня, будут работать десятки лет. За это время изменятся технологии, образовательные программы, требования к энергоэффективности, демография и сам образ жизни людей. Украина имеет уникальный масштаб для такого переосмысления. По оценке RDNA5, потребности в восстановлении и реконструкции в течение 2026–2035 годов составляют почти $588 млрд, из которых около $33,5 млрд приходится на образование и науку. Это огромный ресурс. Значительная часть решений, которые мы заложим сейчас, будет определять качество украинской инфраструктуры на десятилетия вперед.

Как новые требования меняют проектирование образовательных зданий

В этом году Киев выделил 2,5 млрд грн на подготовку учреждений образования к новому учебному году и осенне‑зимнему периоду — на 200 млн грн больше, чем в прошлом году. Средства направляют на такие направления:

Ремонты и обустройство укрытий

Обновление инженерных сетей и систем водоснабжения

Противопожарные мероприятия и системы безопасности

Альтернативные источники питания: генераторы, солнечные панели, резервные батареи

Сегодня устойчивость уже стала базовым требованием к школе. Следующий шаг — перейти к новым стандартам проектирования: создавать энергоэффективные и автономные здания, способные сохранять функциональность во время кризисов. Во время воздушной тревоги школа должна не только защищать детей, но и продолжать выполнять свою образовательную функцию.

Такой подход важен и в перспективе, ведь энергетические кризисы, аварии и другие форс‑мажоры всегда возможны. Но вопрос также в стоимости содержания здания на протяжении его жизни. Школа будет работать 20, 30, 50 лет, и все это время община будет оплачивать ее функционал. Поэтому при проектировании стоит учитывать не только стоимость строительства, но и будущие расходы при эксплуатации.

Энергоэффективная оболочка здания, современные системы вентиляции, эффективное освещение, тепловые насосы или солнечная генерация могут требовать больших инвестиций на старте. Однако именно они определяют, сколько будет стоить содержание здания в течение следующих лет. Для Украины, которая будет иметь ограниченные финансовые и человеческие ресурсы, это принципиальный вопрос. Школа с наивной теплоизоляцией, устаревшей вентиляцией и зависимостью от централизованного энергоснабжения станет финансовой ямой уже через несколько лет. Зато интеллектуальное здание, которое разумно управляет энергией и частично генерирует ее само, может сократить операционные расходы на 30–50%.

Как проектировать гибкое и ребенок‑центричное пространство?

Образовательный процесс меняется быстрее, чем здания. Появляются новые технологии, цифровые инструменты, лабораторные форматы и больше командной работы. Пространство, которое сегодня имеет одно назначение, через 10–15 лет может использоваться совсем иначе. Современное образовательное здание должно быть гибким: классы объединяются для совместных занятий, лаборатории адаптируются под разные дисциплины, помещения меняют функцию в зависимости от формата обучения.

Но важно подумать и о том, как ребенок проживает это пространство в течение дня. Сегодня во многих школах коридоры — это лишь транзитная зона между классами. На переменах детям просто негде сесть, передохнуть или пообщаться. Если ребенок вынужден проводить перемену на полу у двери класса, сложно говорить о комфортном месте для обучения и развития.

Во время воздушной тревоги проблема острее: в укрытии дети могут проводить часы, поэтому пространство должно быть продуманным и психологически комфортным. Темные укрытия без мест для сидения усиливают стресс. Зато укрытие со светом, местами для сидения и рабочими зонами воспринимается как естественная часть школы — место уюта вместо места страха.

Особенно важно это сейчас, когда дети живут в условиях постоянного стресса. Естественное освещение, качество воздуха, комфортная температура, зеленые зоны — важные составляющие школьной атмосферы. Исследования показывают, что ребенок в комфортном и безопасном пространстве лучше усваивает материал и имеет меньше тревожных расстройств. Это инвестиция в образование и психологическое благополучие поколений.

Школа как маленький автономный город

Школа должна быть маленьким автономным городом: со своим ритмом жизни, разными сценариями для пространства, возможностью меняться и реагировать на вызовы. Она должна сочетать функции образовательного учреждения, укрытия безопасности и общественного пространства.

Это означает: надежное обеспечение водой и энергией даже при отключении централизованных систем, мультифункциональные пространства, которые быстро переориентируются в зависимости от потребностей, среду, поддерживающую развитие детей, психологический комфорт как часть архитектуры. Она должна быть местом силы, уюта и безопасности — местом, где ребенок учится, развивается и знает, что защищен. Именно такие школы должны проектироваться в новой Украине.