Когда говорят о современной медицине, обычно вспоминают технологии: новое оборудование, искусственный интеллект или цифровые решения. Но даже самый дорогой аппарат сам по себе не спасает жизни. Важно, как выстроен процесс вокруг него: как пациент попадает в больницу, насколько быстро проходит диагностику, готова ли команда оказать необходимую помощь и может ли медицинское учреждение стабильно работать в сложных условиях.

Поэтому, когда мы говорим о модернизации украинской медицины, прежде всего речь идет о создании системы, в которой технологии, люди, инфраструктура и организация помощи работают на общий результат — своевременное и качественное лечение пациентов.

Восстановление с учетом будущего

Война нанесла украинской медицине огромный ущерб. Поврежденные и разрушенные больницы, нарушенная логистика, неравномерный доступ к специализированной помощи — все это требует восстановления.

Но восстановление — это возможность не просто вернуть систему к довоенному состоянию, а переосмыслить саму организацию медицинской помощи и сразу заложить более современные и устойчивые подходы. В международной практике этот принцип известен как build back better — восстанавливать так, чтобы система лучше отвечала на будущие вызовы.

Для отрасли это означает глобальное изменение фокуса. Раньше вопрос часто звучал так: какого оборудования не хватает больнице? Во время масштабного восстановления появляется другая оптика: какую именно помощь должен получить пациент, где она должна быть доступна и что для этого нужно?

В таком случае оборудование перестает быть первоочередной целью, оно становится инструментом реализации плана. Такой подход предполагает участие разных сторон — государства в лице Министерства здравоохранения как лидера и координатора действий, медицинских команд, международных организаций, технологических компаний. Каждая из них вносит свою долю экспертизы.

Показательный пример — меморандум о сотрудничестве, который Минздрав Украины и Philips Medical Systems подписали в декабре 2021 года. Его содержание выходило далеко за рамки поставок оборудования: речь шла о развитии онкологической помощи, планировании интегрированного маршрута пациента, работе с медицинскими данными и изображениями, стратегическом планировании медицинских услуг, пациентоцентричных проектах и расширении доступа к современной диагностике и лечению.

И ценность такого подхода именно в изменении последовательности — сначала определить потребность системы, а уже затем интегрировать технологии, которые помогут ее закрыть.

Инсультная сеть как пример того, как технологии становятся системой

Инсультная помощь — одно из тех направлений, где системная трансформация медицины уже дает конкретные и измеримые результаты.

При ишемическом инсульте счет идет на минуты. Механическая тромбэктомия позволяет удалить тромб и восстановить кровоток, увеличивая шансы пациента на полное выздоровление и возвращение к полноценной жизни без инвалидности. Еще в 2018 году в Украине доля таких вмешательств составляла всего 0,1%. В 2025 году она выросла до 3,35%.

Расширение доступа к тромбэктомии стало результатом работы сразу по нескольким направлениям. В рамках совместного проекта Министерства здравоохранения Украины (Минздрава) и Всемирного банка по развитию медицинской сети для лечения инсультов по контракту с Минздравом Philips установила 25 интервенционных ангиографических систем Azurion для поддержки малоинвазивных методов лечения инсультов в ключевых регионах, включая Днепр, Сумы, Харьков, Львов, Запорожье, Одессу и Киев.

Одновременно развивается и сама сеть инсультной помощи: создаются и усиливаются специализированные центры, формируются клинические маршруты, медицинские команды получают необходимую подготовку. Частью этой работы стало обучение украинских врачей в Клинической больнице имени Святой Ядвиги Королевы в Жешуве. Там они могли наблюдать за работой инсультного центра, разбирать реальные клинические случаи и планировать организацию помощи в своих учреждениях.

Этот кейс очень показателен: он демонстрирует, как технология эффективно встраивается в медицинскую потребность и усиливает результат.

Работоспособность технологий в реальных условиях — от фронта до тыла

Важно и то, насколько технологии соответствуют условиям, в которых работают больницы, и потребностям людей, для которых они созданы.

Пациентоцентричность

Показательный пример — медицинский центр Garvis в Днепре, созданный при поддержке программы Ukraine Partnership Facility.

Справка: Благодаря Ukraine Partnership Facility (UPF) — программе, которую реализует Нидерландское агентство предпринимательства (RVO) по заказу Министерства иностранных дел Нидерландов, — медицинский центр Garvis получил современное диагностическое оборудование Philips.

Здесь диагностические системы Philips работают вместе с подходами, ориентированными на опыт пациента. Для детей, например, используются единственный в Украине Kitten Scanner и Pediatric Coaching — технология, которая облегчает диагностику маленьких пациентов и тем самым повышает ее точность.

Они помогают заранее объяснить ребенку, что будет происходить во время МРТ, и уменьшить тревогу перед процедурой и во время самого сканирования.

Поэтому пациентоцентричность начинается не только с коммуникации медицинского персонала. Она может быть заложена и в том, как организованы пространство, процедура и взаимодействие человека с технологией.

Доступность

Не всегда пациента можно быстро доставить к нужному оборудованию. Особенно это ощутимо в больницах прифронтовых регионов, где медицинская инфраструктура может быть ограничена или работать под постоянными угрозами.

В 2026 году Philips Foundation, Philips и Гуманитарный фонд Сергея Притулы передали 38 портативных ультразвуковых систем Lumify 19 больницам в прифронтовых областях. Эта передача существенно повысит уровень экстренной диагностики как непосредственно в приемных отделениях и операционных, так и во время выездов мобильных медицинских бригад в отдаленные населенные пункты. Передача этих комплектов — продолжение длительного и последовательного сотрудничества Philips, Philips Foundation и Гуманитарного фонда Сергея Притулы. Всего за время совместной работы для поддержки украинских медицинских учреждений и мобильных медицинских миссий было передано уже 88 единиц передового медицинского оборудования.

Устойчивость

Есть и вопрос, который становится важным уже после установки оборудования: что нужно для его стабильной работы на протяжении всего срока эксплуатации.

Показательный пример — технология BlueSeal в МРТ-системах Philips. Традиционная МРТ-система требует около 1500 литров жидкого гелия, тогда как в системах с BlueSeal используется всего 7, герметично запаянных внутри магнита. Такая конструкция устраняет необходимость пополнять запасы гелия в течение эксплуатации системы или заменять его при экстренном отключении.

Для украинских больниц это имеет не только техническое, но и практическое значение. Сложная логистика, перебои с поставками и необходимость поддерживать медицинскую инфраструктуру в нестабильных условиях заставляют оценивать оборудование шире: не только по тому, что оно умеет делать, но и по тому, насколько предсказуемо оно будет работать в наших обстоятельствах.

Какой может быть украинская медицина через 5–10 лет

Цель остается простой: чтобы человек мог получить необходимую помощь вовремя, а у врача были для этого нужные технологии, знания и условия труда.

На эту цель работают разные по масштабу проекты. Крупные партнерства и государственные программы помогают обновлять медицинскую инфраструктуру и делать доступными технологии, которых раньше в Украине было недостаточно. Локальные гуманитарные инициативы позволяют быстро закрывать конкретные потребности больниц и пациентов.

Следующее десятилетие может стать периодом, когда эти изменения сложатся в целостную систему. Современная диагностика будет сочетаться с цифровыми инструментами, подготовкой медицинских команд и продуманными маршрутами пациентов. Искусственный интеллект будет помогать работать с большими массивами медицинских данных, новое оборудование — расширять возможности диагностики и лечения, а развитие сети учреждений — сокращать путь пациента к нужной помощи.

Именно здесь я вижу роль бизнеса и технологических партнеров. Не только поставлять оборудование, но и привносить в Украину опыт его практического применения, обучать специалистов, делиться цифровыми инструментами и подходами, которые уже доказали свою эффективность в мире, и при этом адаптировать их к украинским реалиям.