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Ментальный туман в голове — почему мозг отказывается работать
Медцентр

Ментальный туман в голове — почему мозг отказывается работать

Ольга Маллиани объясняет, почему возникает ментальный туман, как стресс истощает мозг и когда стоит обратиться к врачу.

Ольга Маллиани
Ольга Маллиани

антиэйдж-специалист, интегративный диетолог, сертифицированный врач Biopell Medical

Дата публикации
13 сентября 2026 10:47
Ментальный туман — Ольга Маллиани о мозге, стрессе и восстановлении фокуса
Ментальный туман. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ

Утром просыпаешься разбитым, даже если проспал восемь часов. Мозг окутан густым туманом. Кофе не спасает — дает только дрожь и фоновую тревогу. В течение дня простые задачи занимают втрое больше времени, фокус рассыпается каждые пять минут. Вечером хочется просто выключиться — но сна нет, мозг гоняет по кругу дневные проблемы и страхи. Если это знакомо, стоит разобраться, что на самом деле происходит внутри — и почему ментальный туман не лечится силой воли.

Почему мозг "зависает" на уровне биохимии

То, что мы привыкли называть выгоранием, — это прежде всего дефицит нейромедиаторов: веществ, которые управляют настроением, памятью, уровнем спокойствия и энергии. В здоровом мозге всегда работают две системы в балансе: тормозная (отвечает за спокойствие и глубокий сон) и стимулирующая (отвечает за фокус, мотивацию и энергию). Хронический стресс разрушает этот баланс с обеих сторон одновременно.

Тормозная система опирается на ГАМК — главный успокаивающий нейромедиатор. Когда его запасы истощаются, мозг теряет способность тормозить. Отсюда постоянное внутреннее напряжение и невозможность уснуть даже после тяжелого дня. Параллельно падает дофамин — нейромедиатор мотивации, радости и концентрации. Именно его дефицит и дает тот характерный ментальный туман: мысли не собираются, внимание расползается, самое простое решение дается с огромным усилием.

Помогает ли кофе, если мозг истощен?

Кофеин не добавляет энергии — он заставляет истощенные клетки выбросить последние запасы дофамина. На час-два становится легче, но система перегревается еще сильнее. Кортизол растет, тревожность усиливается, ночной сон окончательно разрушается. Алкоголь и снотворное по вечерам дают только иллюзию отдыха — они "выключают" сознание, но лишают мозг фазы глубокого сна, во время которой и происходит настоящее восстановление. Круг замыкается: утром еще больше усталости, еще больше кофе, еще меньше ресурса.

Что такое пептиды для мозга и как они работают

Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, которые выступают в роли сигнальных молекул. В отличие от классических стимуляторов, они не "выжимают" остатки нейромедиаторов, а поддерживают собственные процессы восстановления мозга: стимулируют синтез нейротрофических факторов, улучшают нейропластичность и защищают нейроны от последствий хронического стресса. Для мозга, который работает в режиме постоянной перегрузки, это принципиальная разница. Пептидные молекулы малы — они способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и действовать непосредственно в центральной нервной системе, чего не могут многие стандартные нутриенты.

Один из самых исследованных пептидов в этом контексте — Семакс. Это синтетический аналог фрагмента АКТГ, разработанный как ноотропное средство. Он повышает уровень мозгового нейротрофического фактора (BDNF), улучшает когнитивные функции и снижает тревожность без седативного эффекта. Важно: Семакс не является стимулятором в классическом понимании — он не вызывает привыкания и не действует за счет истощения резервов. Однако применять его стоит только после консультации с врачом и с учетом индивидуального состояния.

Что на самом деле восстанавливает нейромедиаторный баланс?

Ни один препарат не заменит базовых условий восстановления. Нейромедиаторный баланс восстанавливается комплексно: через регулярный глубокий сон (именно во время него синтезируется большая часть ГАМК и серотонина), достаточное поступление белка и аминокислот (триптофан, тирозин — прямые предшественники нейромедиаторов), физическую активность (силовые тренировки и кардио повышают базовый уровень дофамина) и снижение хронической кортизоловой нагрузки. Пептидная поддержка может ускорить этот процесс, но только как дополнение, а не замена.

Когда ментальный туман — сигнал обратиться к врачу?

Ментальный туман, который не проходит после нормализации сна и режима в течение двух-трех недель, — это повод для очной консультации. То же касается ситуаций, когда к туману добавляются стойкая апатия, ощущение полной пустоты или невозможность выполнять базовые функции. В таких случаях нужна дифференциальная диагностика: причиной могут быть дефициты (железо, B12, витамин D), нарушения функции щитовидной железы или депрессивный эпизод — состояния, которые требуют совсем другого подхода, чем ноотропная поддержка. Самоназначение в таких случаях не только неэффективно, но и опасно. Ментальный туман — это симптом, а не диагноз. И чем раньше найдена настоящая причина, тем быстрее возвращаются ясность, фокус и ощущение, что голова снова твоя.

мозг стресс вигорание как улучшить сон дофамин ментальное здоровье

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