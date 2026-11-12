Критическое мышление во время войны: как избежать манипуляций

Мы живем во время, когда информация может быть не менее мощным оружием, чем физическая сила. Она способна формировать общественные настроения, провоцировать страх и гнев, усиливать недоверие, разобщать людей и создавать ощущение хаоса даже там, где реальная картина событий значительно сложнее того, что нам показывают в социальных сетях.

И сегодня одним из важнейших наших умений становится способность не просто получать информацию, а критически ее оценивать.

События в Петропавловской Борщаговке 2 ноября 2026 года показали, насколько быстро непроверенные сообщения могут превратиться в масштабную общественную реакцию. Сообщения о якобы незаконном удержании людей, пытках и гибели человека стремительно распространялись в социальных сетях. Возле дома собрались люди, произошли столкновения. Полиция Киевской области опровергла сообщения о незаконном удержании и гибели человека. При этом ГБР сообщило об открытии производства в связи с возможным превышением полномочий военными. Эти заявления и начало расследования не заменяют окончательного установления всех обстоятельств.

В то же время сам инцидент требует полного и объективного расследования. Если были нарушения, они должны быть установлены, а виновные — отвечать за свои действия. Критическое мышление не означает замалчивания проблем или безусловного доверия к любой официальной позиции. Оно означает готовность видеть всю сложность ситуации, отделять установленные факты от предположений и не делать окончательных выводов раньше, чем появятся доказательства.

О возможном стороннем влиянии на эти события заявил Кирилл Буданов. Это публичная оценка должностного лица, а не замена результатов расследования. Более широкий вопрос остается важным независимо от выводов по конкретному делу: информационные операции могут быть направлены не только на распространение отдельной неправдивой новости, но и на усиление внутренней напряженности, подрыв доверия между гражданами и государственными институтами и создание ощущения хаоса.

Но почему подобные информационные сообщения вообще находят такой сильный отклик? Почему люди, даже не имея достаточных доказательств, готовы быстро поверить в то, что видят на экране, возмущаться, распространять видео и присоединяться к общей реакции?

Ответ отчасти лежит в психологии.

Когда эмоция опережает мышление

Человеческий мозг обрабатывает разную информацию по-разному. Сообщения, содержащие угрозу, опасность, насилие или несправедливость, привлекают наше внимание особенно быстро. Это связано с естественными механизмами реагирования на потенциальную угрозу: нам важно как можно быстрее заметить опасность, оценить ее и понять, как действовать.

В условиях войны эта особенность приобретает дополнительное значение. Украинцы годами живут в реальности, где угроза — не абстрактное понятие. У нас есть опыт потерь, обстрелов, вынужденного перемещения, разлуки с близкими, неопределенности и постоянной необходимости приспосабливаться к обстоятельствам, которые мы не можем контролировать.

Поэтому сообщения о жестоком обращении, насилии или несправедливости могут вызывать особенно сильную реакцию. Они затрагивают не только конкретную историю, но и накопленный опыт, боль и страхи общества.

Именно на этом могут строиться информационные манипуляции. Чтобы человек поверил сообщению, не всегда нужно предоставить ему убедительные доказательства. Иногда достаточно подобрать слова, изображения или видео, которые вызовут сильную эмоцию.

Когда человек испытывает страх или гнев, его внимание может сужаться до источника угрозы. Желание немедленно отреагировать становится сильнее желания проверить информацию. Возникает риск, что эмоциональная реакция опередит анализ, а решение будет принято на основе неполной или искаженной картины.

Это не свидетельствует о недостаточном интеллекте или отсутствии критического мышления. Это особенности человеческой психики, которыми можно воспользоваться для манипуляции. И именно поэтому каждому из нас важно научиться замечать момент, когда эмоции начинают управлять нашими выводами.

Почему массовая реакция еще не означает правду

Есть еще один психологический механизм, особенно заметный в социальных сетях, — социальное влияние.

Когда мы оказываемся в ситуации неопределенности, то нередко ориентируемся на поведение других людей. Если сотни пользователей обсуждают одно событие, тысячи распространяют видео, а популярные каналы публикуют эмоциональные комментарии, может возникнуть впечатление, что истина уже установлена.

Мы начинаем воспринимать количество реакций как подтверждение достоверности информации.

Но популярность сообщения не является доказательством его правдивости. Большое количество просмотров не заменяет фактов, а десятки каналов, повторяющих одно и то же утверждение, не обязательно являются независимыми источниками.

Более того, когда человек видит массовое возмущение, он может испытывать внутреннее давление: если все возмущаются, почему я должен сомневаться? Если все уже определились, не означает ли моя осторожность равнодушие?

На самом деле способность не присоединяться к общей реакции, пока не ясны обстоятельства, может быть признаком не равнодушия, а ответственного мышления.

Мы имеем право возмущаться несправедливостью. Имеем право требовать ответов, прозрачности и ответственности. Но у нас также есть обязанность не подменять факты эмоциями.

Манипуляция не всегда выдумывает проблему. Иногда она использует реальную

На мой взгляд, это один из важнейших моментов, которые нужно осознать.

Информационная манипуляция не обязательно начинается с полностью выдуманной истории. Значительно эффективнее может оказаться использование реального события, настоящей общественной проблемы или болезненной темы, вокруг которой создается ложная интерпретация.

Например, если в обществе существуют вопросы относительно мобилизации, соблюдения прав человека, деятельности государственных органов или справедливости определенных решений, они никуда не исчезают лишь потому, что вокруг конкретной ситуации распространяются фейки.

Эти вопросы нужно обсуждать. Нарушения необходимо расследовать. Люди имеют право на правду и защиту своих прав.

Но наличие реальной проблемы не делает правдивыми все сообщения, которые появляются вокруг нее.

Мы можем одновременно требовать справедливости, поддерживать расследование возможных нарушений и не позволять использовать наше стремление к справедливости для информационных манипуляций.

Это не взаимоисключающие позиции. Напротив, именно так выглядит зрелая гражданская позиция.

Критическое мышление — это способность выдерживать неопределенность

Мы часто хотим получить ответ немедленно. Нам важно знать, кто прав, кто виноват, что произошло и кто за это отвечает. Особенно когда речь идет о событиях, вызывающих сильные эмоции.

Но реальность не всегда дает нам возможность получить все ответы сразу.

Критическое мышление начинается именно там, где человек способен признать: я пока не знаю всех обстоятельств. Мне нужна дополнительная информация. Я готова пересмотреть свое мнение, если появятся новые доказательства.

Это не слабость и не нерешительность. Это интеллектуальная честность.

Человек, который мыслит критически, не должен автоматически доверять каждому сообщению, но и не должен автоматически отрицать все, что не соответствует его собственным убеждениям. Он проверяет источники, ищет подтверждения, сравнивает информацию, различает факты, оценки и предположения.

И самое главное — не позволяет собственным эмоциям стать единственным критерием истины.

Пять вопросов, которые стоит задать себе перед распространением информации

Критическое мышление не обязательно требует специального образования или профессиональных навыков. Это ежедневная практика, которую можно развивать.

Прежде чем поверить эмоционально насыщенному сообщению или поделиться им с друзьями, стоит сделать небольшую паузу и задать себе пять вопросов.

Первый. Что именно я сейчас чувствую?

Вызывает ли это сообщение у меня страх, гнев, возмущение, желание немедленно кого-то обвинить или защитить? Если эмоциональная реакция очень сильная, стоит дать себе время, прежде чем делать выводы.

Второй. Что я на самом деле знаю об этом событии?

Не что мне рассказали, не что я предполагаю и не что пишут в комментариях, а какие факты подтверждены? Где заканчивается достоверная информация и начинаются интерпретации?

Третий. Кто является первоисточником сообщения?

Можно ли найти первоисточник видео или информации? Известно ли, кто ее обнародовал, когда именно и при каких обстоятельствах? Не используется ли старое видео для иллюстрации нового события?

Четвертый. Подтверждают ли информацию независимые источники?

Важно не просто увидеть одинаковый текст на нескольких ресурсах, а выяснить, есть ли у них собственные подтверждения или они лишь пересказывают друг друга. Стоит сравнить сообщения официальных учреждений, проверенных медиа и специалистов, работающих с фактами.

Пятый. Что произойдет, если я распространю это сообщение?

Поможет ли оно людям понять ситуацию? Может ли усилить панику, распространить ложные обвинения или создать дополнительную опасность? Не стану ли я невольным участником распространения информационной манипуляции?

Эти пять вопросов не гарантируют, что мы никогда не ошибемся. Но они помогают вернуть себе возможность думать, а не только реагировать.

Информационная гигиена — это также забота о собственной психике

Есть еще один аспект, о котором я как психотерапевт хочу сказать отдельно.

Мы уже длительное время живем в условиях чрезвычайной психологической нагрузки. Война, воздушные тревоги, обстрелы, потери, неопределенность, тревога за близких — все это требует огромного количества внутренних ресурсов.

И когда к этому добавляется непрерывный поток тревожных сообщений, видео насилия, эмоциональных комментариев и взаимных обвинений, психика получает еще одну нагрузку.

Постоянное отслеживание новостей, многократный просмотр одних и тех же видео, чтение сотен комментариев не обязательно помогают лучше понять ситуацию. Иногда они лишь усиливают тревогу, чувство беспомощности и эмоциональное истощение.

Поэтому информационная гигиена — это не отказ от реальности и не попытка спрятаться от проблем. Это осознанный выбор того, сколько информации, из каких источников и в каком объеме мы готовы потреблять.

Можно определить для себя несколько надежных источников, не смотреть бесконечные трансляции, не распространять непроверенные сообщения, делать перерывы в чтении новостей. И самое главное — помнить, что мы не обязаны реагировать на каждое информационное событие в режиме немедленного эмоционального вовлечения.

Мы должны беречь свою способность мыслить, чувствовать, сопереживать, принимать решения и продолжать жить.

Не позволим манипулировать тем, что для нас дороже всего

Сегодня Украина противостоит не только физической агрессии. Мы противостоим попыткам влиять на наше сознание, общественные настроения, доверие друг к другу и чувство общей ответственности.

И здесь чрезвычайно важно не потерять собственный внутренний нравственный стержень.

Не стать равнодушными к чужой боли. Не перестать требовать справедливости. Не отказаться от права задавать неудобные вопросы. Но и не позволить, чтобы нашими ценностями, страхами и возмущением кто-то управлял с помощью информационных манипуляций.

Мне кажется, сегодня критическое мышление — это значительно больше, чем способность проверять новости. Это способность оставаться самостоятельной личностью в среде, которая постоянно пытается влиять на наши убеждения, решения и эмоции.

Мы не можем контролировать все информационное пространство. Не можем предотвратить появление каждой неправдивой новости или остановить каждую вражескую информационную операцию. Но можем контролировать собственную реакцию, не распространять непроверенное, не подменять факты предположениями и не отдавать кому-то другому право мыслить вместо нас.

И, возможно, именно сейчас нам нужно научиться еще одной важной вещи: не каждая громкая история заслуживает нашей немедленной эмоциональной реакции, но каждая история, касающаяся человеческого достоинства и справедливости, заслуживает внимательного и ответственного отношения.

Потому что во время, когда информация может стать оружием, способность мыслить самостоятельно — это тоже форма нашей устойчивости. И беречь ее мы должны так же ответственно, как бережем себя, своих близких и свою страну.