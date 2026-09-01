Подготовка ребенка к школе — советы психолога Betobee Анны Крыжановской

Начало учебного года — это изменение не только в жизни ребенка, но и всей семьи. Для первоклассника это переход к новому этапу развития. Для старших детей возвращение в школу может сопровождаться напряжением и необходимостью снова адаптироваться к режиму, учебным требованиям и новым социальным ситуациям. Поэтому подготовка к школе не должна ограничиваться покупкой принадлежностей и напоминаниями об обязанностях. Гораздо важнее — создать условия, в которых ребенок начнет новый этап с ощущением безопасности, предсказуемости и собственной способности справляться.

Как говорить о школе, чтобы ребенок чувствовал опору

Прежде всего ребенку важно чувствовать эмоциональную безопасность. Начало обучения означает новые правила, требования и социальные ситуации — а значит, не только успехи, но и ошибки, трудности и фрустрацию. Поэтому говорить о школе стоит не только в контексте результатов, а прежде всего — о том, как ребенок себя чувствует и в чем нуждается. Вместо вопросов "Ты будешь хорошо учиться?" или "Ты не боишься школы?" можно спросить: "Что тебе хотелось бы узнать или попробовать в школе?", "Есть ли что-то, что тебя волнует?". Такие вопросы помогают ребенку осознать собственные переживания и показывают, что трудности можно обсуждать и преодолевать вместе.

В то же время важно не обесценивать эмоции фразами вроде "Не бойся" или "Да ничего страшного". Они могут непреднамеренно создавать впечатление, что негативные переживания неправильны. Принятие эмоций ребенка не означает усиление тревоги. Задача взрослого — признать чувства ребенка, сохраняя при этом реалистичный взгляд на ситуацию: "Я понимаю, что ты можешь волноваться. Новое иногда вызывает тревогу. Давай посмотрим, как будет на самом деле. Если возникнут трудности, мы вместе будем искать решение". Такая реакция дает ребенку ощущение принятия и одновременно поддерживает уверенность в собственной способности справляться. Школой не стоит ни пугать, ни идеализировать ее: там будет и интересное, и приятное, и сложное, и иногда неприятное. Реалистичный подход лучше готовит к настоящему школьному опыту.

Режим и самостоятельность: почему предсказуемость важна

Не менее важный компонент подготовки — постепенное возвращение к повседневному ритму. После летних каникул резкий переход к ранним подъемам и структурированному дню может усиливать напряжение. Поэтому режим сна, питания, отдыха и активности стоит заранее приближать к школьному. Ребенку легче адаптироваться, когда он понимает, что и когда будет происходить.

Подготовка к школе — это также возможность поддержать самостоятельность ребенка. Подготовить рюкзак, организовать рабочее место, собрать необходимые вещи — простые действия, которые формируют ощущение компетентности и контроля. Взрослому стоит помогать, когда это нужно, но не делать все вместо ребенка. Позиция "попробуй сам, а если будет сложно — я помогу" способствует развитию автономии лучше, чем постоянный контроль.

Что происходит с состоянием самих родителей

Отдельного внимания требует состояние самих родителей. Взрослый может переживать за успеваемость ребенка, его отношения со сверстниками, безопасность или способность соответствовать требованиям школы. К этим переживаниям нередко добавляется собственный школьный опыт. Если школа ассоциируется у отца или матери прежде всего со стрессом, оцениванием или страхом ошибки, эти переживания могут бессознательно передаваться ребенку. Поэтому полезно задать себе простой вопрос: "Чего именно я боюсь в связи со школой моего ребенка?" Важно отличать реальные потребности ребенка от собственных ожиданий и тревог.

Родителям также стоит отказаться от стремления сделать начало учебного года идеальным. Ребенок может уставать, нервничать, получать не те оценки, которых ожидали взрослые, конфликтовать с одноклассниками или не сразу находить свое место в коллективе. Сам по себе такой опыт не свидетельствует о проблемах. Задача родителей — не устранить все трудности из жизни ребенка, а помочь ему постепенно учиться их преодолевать. В этом смысле спокойствие взрослого становится своеобразной эмоциональной опорой для ребенка.

Адаптация не заканчивается 1 сентября

Мы в сервисе психологической помощи Meclee считаем: адаптация к школе не заканчивается в первый день учебы. Первые недели могут сопровождаться повышенной утомляемостью, раздражительностью, потребностью в большем количестве отдыха или близости с родителями. Это естественная реакция на увеличение количества новых стимулов и требований. Если же трудности сохраняются долго, усиливаются или существенно влияют на повседневное функционирование ребенка, стоит обсудить ситуацию с учителем, школьным психологом или другим специалистом. Особого внимания требуют ситуации смены школы, переезда или возвращения ребенка из другой страны — когда одновременно меняются среда, правила и социальные связи.

Психологическая готовность — это доверие к ребенку

Психологическая подготовка к школе — это попытка не сделать так, чтобы ребенок совсем не волновался и был готов к любой ситуации. Цель заключается в формировании ощущения безопасности, постепенном возвращении к предсказуемому ритму, развитии самостоятельности и готовности говорить о собственных переживаниях. Для родителей это означает изменение формы заботы: меньше контроля и страха перед возможными трудностями, больше доверия к ребенку, внимательности к его состоянию и готовности быть рядом тогда, когда поддержка действительно необходима. Именно такая позиция помогает ребенку воспринимать школу не как испытание, к которому он должен быть "идеально подготовлен", а как новый этап, в котором можно учиться, ошибаться, адаптироваться и постепенно становиться самостоятельнее.