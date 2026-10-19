Перевод часов — психолог Betobee Анастасия Патенко об осенней усталости

Часы подарят нам лишний час, однако вечерняя темнота будет наступать раньше. На фоне воздушных тревог и перебоев со светом даже небольшое изменение графика может ощущаться остро. Я советую готовиться без строгих требований к себе.

Когда Украина переходит на зимнее время

В ночь с 24 на 25 октября 2026 года стрелки переведут на час назад, с 04:00 на 03:00. Это предусматривает постановление Кабмина № 509. Телефон обновит время автоматически, а привычкам понадобится адаптация.

Лишний час на циферблате не обязательно становится дополнительным сном. Ребенок проснулся раньше, прозвучала сирена или после ночной тревоги уже не удается заснуть. А вечером приходится возвращаться домой в темноте. Эти обстоятельства могут усиливать усталость.

Важно различать два процесса: одномоментный сдвиг расписания и постепенное сокращение светового дня. Второй длится всю осень и порой ощущается сильнее, чем сам переход.

Почему смена времени сказывается на настроении

Наши внутренние часы, или циркадный ритм, ориентируются прежде всего на чередование света и темноты. Так они согласуют сон и бодрствование. Стрелки передвигаются за секунду, а биологическим процессам нужно больше времени.

В то же время осенняя смена не обязательно ухудшает здоровье. В исследовании BMJ за декабрь 2025 года проанализировали медицинские записи почти 684 тысяч человек в Англии. В течение недели после перевода часов обращений по поводу тревожных расстройств было на 3% меньше, депрессии — на 4%, нарушений сна — на 8%. Эта связь не доказывает, что именно новое время улучшило состояние людей, но предостерегает от катастрофических прогнозов.

Большие массивы данных описывают среднюю тенденцию, а не состояние каждого отдельного человека. Если вы испытываете напряжение, ваши переживания от этого не становятся менее важными.

У жизни в Украине есть дополнительная нагрузка. Опасность, бытовая неопределенность и тревога за близких истощают независимо от календаря. Поэтому я предлагаю оценивать общую картину: восстанавливает ли отдых силы и сохраняется ли интерес к привычным занятиям.

Когда осенняя апатия требует внимания

В пасмурные дни иногда сложнее просыпаться и сосредоточиваться. Кратковременная вялость возможна, особенно после недосыпа. Однако длительная потеря интереса к любимым занятиям, безнадежность и истощение заслуживают внимания.

Национальный институт психического здоровья США связывает сокращение светового дня у части людей с сезонным аффективным расстройством — формой депрессии, которая повторяется в определенное время года. Мелатонин и серотонин могут играть роль, но некорректно утверждать, что после смены времени они обязательно снижаются у всех.

Если подавленность длится больше двух недель и мешает жить, стоит обратиться к психологу или врачу. При выраженных симптомах сделайте это раньше. Сезонность не должна задерживать обращение за помощью.

Как подготовиться к переводу часов

Советую выбрать несколько посильных действий вместо попытки за выходные перестроить всю жизнь. Знакомые ритуалы помогают почувствовать ритм дня. И начинать лучше с того, на что действительно хватает сил, даже если сейчас ваши возможности ограничены.

Постепенно меняйте график. За несколько дней до перехода при необходимости сдвигайте время отхода ко сну и подъема на 15–20 минут позже. Осенью стрелки переводят назад.

Ищите дневной свет. Лучше всего — в первой половине дня. Короткая прогулка помогает настроить биологический ритм.

Заранее готовьтесь ко сну. За час приглушайте освещение и откладывайте яркие экраны. Если кофе мешает заснуть, не оставляйте его на вечер.

Поддерживайте базовые потребности. Добавляйте движение и регулярное питание. Не пытайтесь каждый раз компенсировать усталость кофеином.

Оставляйте место для приятного. Поддерживайте общение с людьми, рядом с которыми спокойно. Иногда достаточно посмотреть фильм вместе или ненадолго созвониться.

Что делать, если ночь снова прервала тревога

Стабильный режим трудно сохранить, когда ночью приходится идти в укрытие. После этого требовать от себя идеального утра несправедливо. Сначала безопасность, а затем — постепенное возвращение к привычным делам.

После короткой ночи позвольте себе восстановиться без чувства вины. Иногда разумнее отложить необязательные дела или отдохнуть днем, чем пить третью чашку кофе. Количество выполненных задач не измеряет нашу устойчивость.

Как облегчить смену режима ребенку

В сервисе психологической помощи Meclee мы считаем, что дети могут начать просыпаться раньше или становиться раздражительными по вечерам. Помогают знакомые ритуалы: ужин, купание, чтение. Сдвигайте расписание небольшими шагами, учитывая возраст и состояние ребенка.

Днем гуляйте, а вечером уменьшайте стимуляцию от активных игр и экранов. После тяжелой ночи ребенку нужен внимательный взрослый, а не точность распорядка до минуты. Гибкость помогает сохранить спокойствие. Привычный вечерний ритуал может быть важнее точного времени на экране часов.

Как пережить зимнее время с заботой о себе

Я не хочу, чтобы в конце октября у нас появился еще один повод упрекать себя за усталость. На состояние влияют свет, отдых и обстоятельства, которые невозможно изменить силой воли. Постепенность, поддержка близких и внимание к собственным потребностям помогут сохранить равновесие.