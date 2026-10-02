IT-стартапы на Ближнем Востоке — Елена Широкова президент UBC в ОАЭ

Ещё несколько лет назад карта международной экспансии украинского IT-бизнеса почти автоматически вела в Европу или США. Теперь на ней всё ярче выделяются ОАЭ и Саудовская Аравия. Здесь сходятся капитал, крупные заказчики, государственные программы цифровизации и международные технологические команды.

По данным MAGNiTT, в 2025 году венчурное финансирование в регионе MENA выросло на 74% и превысило $3 млрд. Основной объём капитала пришёлся на Саудовскую Аравию и ОАЭ, а среди наиболее привлекательных направлений были финтех, корпоративное программное обеспечение и искусственный интеллект.

Для украинских основателей это сигнал рассматривать регион как пространство для продаж, партнёрств, инвестиций и выхода на рынки GCC, Африки и Азии.

Как ОАЭ работают для международной экспансии

Главное преимущество Эмиратов — высокая плотность контактов. В Дубае за несколько дней можно встретить потенциальных клиентов из стран Персидского залива, фонды, международные корпорации, интеграторов и партнёров из Азии и Африки. Такая концентрация сокращает путь от первого знакомства до пилотного проекта.

R&D и инженерная команда остаются в Украине или Европе, а коммерческий центр в Дубае отвечает за продажи, развитие партнёрств и работу с инвесторами.

Важную роль играют и крупные технологические площадки. GITEX Global в 2025 году собрал 6800 технологических компаний, 2000 стартапов и 1200 инвесторов из 180 стран. В декабре 2026 года мероприятие впервые переедет в Expo City Dubai. Это усиливает роль Эмиратов как международного технологического узла.

Для стартапа здесь важны релевантные разговоры: проверка спроса, поиск клиента, инвестора или локального партнёра.

Почему Саудовская Аравия делает ставку на масштаб

Саудовский рынок работает по другой логике. Королевство вкладывает значительные ресурсы в искусственный интеллект, облачную инфраструктуру, кибербезопасность, финтех, цифровое здравоохранение и smart city-решения. Это создаёт спрос на продукты для крупных корпоративных и государственных систем.

Масштаб хорошо виден на примере LEAP 2026 в Эр-Рияде. Мероприятие собрало более 1800 технологических компаний, свыше 600 стартапов и более 1900 инвесторов. По данным Saudi Press Agency, за четыре дня были объявлены инвестиции, сделки и партнёрства почти на $15 млрд.

ОАЭ помогают строить международную сеть контактов и партнёрств, тогда как Саудовская Аравия даёт доступ к крупному платёжеспособному рынку и масштабным заказчикам.

Как превратить выставку в инструмент продаж

Поездка на GITEX, Expand North Star или LEAP имеет смысл, когда команда заранее определила конкретную бизнес-цель. Я бы ориентировалась на несколько практических задач:

Найти потенциальных корпоративных клиентов и договориться о предметных встречах. Проверить спрос на продукт и реакцию локального рынка. Найти партнёра, дистрибьютора или интегратора. Провести переговоры с инвесторами и фондами. Выйти на пилотный проект с конкретной компанией или государственной структурой.

Тогда выставка становится частью продаж и международной экспансии. Команда приезжает со списком целевых компаний, подготовленными встречами и измеримым результатом.

Где украинским стартапам искать свою модель

Украинские технологические компании имеют сильную инженерную базу. Следующий барьер для многих команд связан с коммерческим масштабированием: как быстрее находить крупных клиентов, как работать с локальными правилами и где привлекать следующий капитал.

Здесь логичным может быть распределение функций между несколькими рынками. Украина или Европа остаются базой для разработки. ОАЭ могут стать коммерческим и партнёрским хабом. Саудовская Аравия подходит для работы с крупными заказчиками и масштабирования продаж.

Начинать стоит с продукта и клиента. Если решение отвечает локальной потребности, дальше можно выбирать формат присутствия, юридическую структуру и команду. Именно такая последовательность снижает расходы и помогает избежать дорогого офиса без реального рынка.

IT-стартапы в ОАЭ и Саудовской Аравии как новая точка роста

Ближний Восток постепенно становится одним из важных направлений глобальной технологической конкуренции. Для украинского бизнеса эта перемена открывает практическое окно: технологии можно разрабатывать дома, а коммерческий масштаб строить через регион, где сегодня концентрируются инвестиции, крупные клиенты и государственный спрос на цифровые решения.

Поэтому главный вопрос для основателя звучит предельно конкретно: какую функцию в вашей международной стратегии должны выполнять Дубай, Абу-Даби или Эр-Рияд? От ответа зависит, превратится ли новый рынок в реальный канал роста.