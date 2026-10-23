Ипотека и новостройки — Анна Лаевская, CEO SIGMA+ и глава комитета по девелопменту КБУ

Новая модель государственной ипотеки для молодых семей может поддержать спрос на первичном рынке недвижимости. Однако её эффективность будет зависеть от соотношения стоимости жилья, первоначального взноса и доходов семей, а также от наличия квартир, соответствующих условиям программы.

Правительство ввело отдельную модель «єОселі» для молодых семей. Она предусматривает ставку 7% годовых в течение первых трёх лет, 10% — с четвёртого по десятый год и 12% — начиная с одиннадцатого. После рождения или усыновления каждого ребёнка после получения кредита ставка будет снижаться на 2 процентных пункта, но не ниже 0,1%.

Ещё одно изменение — возможность приобрести жильё, площадь и стоимость которого могут превышать стандартные нормативы программы на 40%. Разницу покупатель должен покрыть собственным взносом. Приобрести жильё большей площади можно в новостройках или домах, введённых в эксплуатацию не более трёх лет назад.

На мой взгляд, эта модель учитывает важную особенность жилищного спроса: потребности семьи меняются со временем, а покупка квартиры часто становится решением на многие годы. Возможность сразу выбрать жильё с учётом будущего пополнения семьи даёт покупателям больше свободы выбора.

Как это может повлиять на рынок новостроек

Для первичного рынка Киева и Киевской области государственная ипотека уже является одним из инструментов поддержки спроса. Новые условия могут расширить круг потенциальных покупателей среди молодых семей, которые раньше рассматривали квартиры меньшей площади из-за ограниченных финансовых возможностей или нормативов программы.

Прежде всего это может быть актуально для двух- и трёхкомнатных квартир. Если семья планирует жить в квартире долгое время, ей важно иметь достаточно пространства для детей, работы и повседневной жизни. Возможность приобрести такое жильё в рамках государственной ипотечной программы может повлиять на выбор планировки и жилого комплекса.

Для девелоперов это означает потенциальное расширение аудитории покупателей. В то же время говорить о резком росте продаж только из-за изменения условий ипотеки было бы преждевременно. Реакция рынка будет зависеть от того, сколько семей смогут воспользоваться новой моделью и найдут ли они подходящее жильё по приемлемой цене.

Важным остаётся и географический фактор. В Киеве и области есть широкий выбор новостроек, однако предложения отличаются по стоимости, готовности домов, площади квартир и соответствию критериям государственной программы. Именно эти параметры будут определять, насколько новые условия повлияют на конкретные сегменты рынка.

Главный вопрос — финансовая доступность

Снижение ставки после рождения ребёнка может уменьшить кредитную нагрузку на семью. Однако, принимая решение о покупке жилья, семья оценивает всю финансовую модель: первоначальный взнос, ежемесячный платёж, стоимость квартиры и стабильность собственных доходов.

Это особенно важно с учётом возможности приобрести жильё большей площади. Повышение нормативных пределов расширяет выбор, но не означает, что такая квартира автоматически становится финансово доступной. Если её стоимость превышает установленные программой пределы, разницу нужно покрывать собственными средствами.

Поэтому результативность новой модели будет зависеть не только от условий кредитования, но и от того, смогут ли молодые семьи накопить необходимый первоначальный взнос и подтвердить достаточный уровень доходов. Не менее важными будут доступность финансирования и фактическое количество квартир, которые можно приобрести по программе.

Что определит результат

Для рынка недвижимости это изменение является положительным сигналом: государство пытается адаптировать инструмент ипотечной поддержки к потребностям молодых семей. Если программа обеспечит доступ к финансированию достаточному количеству заёмщиков, это может поддержать продажи в сегменте новостроек, ориентированных на семейных покупателей.

В то же время долгосрочный эффект будет зависеть от согласованности трёх факторов: доступности кредитования, платёжеспособного спроса и предложения жилья, отвечающего потребностям семей. Именно их сочетание определит, превратится ли новая модель в действенный механизм приобретения собственного жилья для молодых украинских семей.