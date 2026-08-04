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ДНК-анализ на войне — как защитить данные и понять заключение
Медцентр

ДНК-анализ на войне — как защитить данные и понять заключение

Эксперт объясняет, когда нужен генетический профиль, как правильно сдать тест и защитить данные во время войны и в гражданской жизни.

Юрий Леонов
Юрий Леонов

Заведующий генетической лабораторией „СОВА ГЕНЛАБ“, генетик отдела молекулярно-биологических исследований медицинского центра CMC MED

Дата публикации
4 августа 2026 18:58
ДНК-анализ на войне — советы генетика Юрия Леонова об идентификации и защите данных
ДНК-анализ на войне. Фото: коллаж Новини.LIVE

В этой войне бывает, что человека можно установить только по ДНК, и это звучит жёстко, но работает. Объясню простыми словами, что такое генетический профиль, когда он нужен и как правильно пройти тест. Он не убирает боль, зато убирает туман.

Когда генетический профиль действительно нужен

Генетическая идентификация человека обычно нужна в двух ситуациях. Первая касается родства, когда нужно подтвердить отцовство, материнство или родственную связь более дальних степеней. Вторая связана с подтверждением личности, если другие признаки не дают надёжного ответа, например после травмы, пожара или потери документов.

Точность держится на процедуре так же, как и на технологиях. Важны чистый отбор, маркировка, хранение и контроль передачи материала, а также защита данных. В руководстве INTERPOL DVI Guide версии 2023 ДНК-анализ назван одним из первичных методов идентификации наряду с отпечатками пальцев и стоматологическим сравнением.

ДНК-тесты для военных и в условиях войны

Во время боевых действий тела могут быть сильно повреждены, поэтому визуальное опознание становится невозможным. ДНК-профилирование помогает подтвердить, кто именно погиб, и возвращает имя семье. Для пропавших без вести сопоставляют профили близких с данными неопознанных лиц, а дополнительные сведения позволяют сузить круг поиска.

МККК сообщал, что по состоянию на конец июля 2025 года семьи с обеих сторон линии фронта подали более 146 тысяч заявлений о людях, с которыми потеряли связь. В августе 2025 в публичных материалах МККК упоминалось 154 200 открытых дел. Масштаб этой работы объясняет, почему дисциплина отбора важна не меньше, чем приборы в лаборатории.

Отцовство и родство без мифов

Для теста на отцовство лучше всего иметь образцы ребёнка, матери и предполагаемого отца, хотя исследование возможно и без одного из участников. Лаборатория анализирует стандартные маркеры, после чего вычисляет статистическую вероятность. В случае подтверждения в заключении обычно видят 99,99 процента и выше, а при исключении результат трактуется как полное.

Абсолютные 100 процентов в таких отчётах не ставят по математическим причинам, потому что модель опирается на частоты аллелей в популяции. Для родства второй и третьей степени, например для братьев и сестёр или для дедушек и внуков, чаще встречается неопределённая зона. Здесь спасает дополнительный родственник в тесте, потому что он усиливает доказательность и уменьшает пространство для ложных трактовок.

Шаги, которые снижают риск ошибки

Чаще всего проблемы появляются на старте, когда образец берут в спешке или с нарушением инструкции. Одно прикосновение к тампону, влажный пакет или перепутанная подпись способны испортить материал и продлить время ожидания.

  1. Выберите формат исследования, частный или процессуальный, и сразу уточните требования к отбору и доставке.
  2. Не ешьте и не пейте как минимум час перед мазком, не касайтесь рабочей части тампона руками.
  3. Подпишите конверт разборчиво, зафиксируйте дату и время, держите образец сухим и закрытым.
  4. Если стандартный мазок недоступен, согласуйте альтернативный материал с лабораторией до отбора.
  5. Попросите краткое разъяснение к заключению, чтобы понимать границы результата и следующие действия.

Чаще всего берут буккальный эпителий с внутренней стороны щеки. Когда это невозможно, иногда подходят волосы с луковицей, зубная щётка, ногти, жевательная резинка или пятна биологических жидкостей на ткани. Исследование в Scientific Reports в 2024 году показывало, что деградированный материал тоже может давать профиль, но дисциплина отбора и хранения остаётся решающей.

Приватность, этика и границы применения

Генетические данные относятся к чувствительной категории, поэтому их сбор и использование должны быть законными и контролируемыми. Хороший стандарт — это информированное согласие, понятная цель теста и прозрачные сроки хранения материала. Если эти вещи не объясняют, лучше искать другое учреждение.

Ярлыки вроде "тест на измену" часто подменяют суть, потому что в реальности речь идёт об экспертизе следов, где без правильной процедуры любое заключение теряет доказательную силу. Обзоры в Forensic Science International: Genetics не раз подчёркивали, что скорость имеет смысл только там, где не экономят на качестве, документации и защите данных.

Что это означает

ДНК-профилирование не заменяет документов и свидетельств, оно добавляет проверяемый слой к картине. На войне этот слой иногда становится главным, потому что возвращает имена, снимает сомнения и помогает семьям двигаться дальше. Готовы ли мы относиться к этим данным с той же ответственностью, с какой относимся к жизни людей?

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