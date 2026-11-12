Дефицит строителей — как война меняет зарплаты и стоимость строительства

Строительным компаниям в Украине все сложнее находить людей. Не хватает и рабочих, и специалистов, которые проектируют и организуют строительство. При этом работы становится больше: нужно восстанавливать жилье, инфраструктуру, предприятия. Дефицит кадров уже влияет на зарплаты, стоимость работ и сроки сдачи объектов.

Проблема, которую война лишь обострила

Кадровый дефицит в строительстве появился не в 2022 году. Часть квалифицированных работников давно уехала за границу, молодежь неохотно выбирает рабочие профессии, а система подготовки не успевала за потребностями рынка. Полномасштабное вторжение добавило к этому мобилизацию, внутреннее перемещение людей и риски безопасности. Часть мужчин ушла в Силы обороны, часть работников сменила город или профессию.

Не хватает людей почти на всех этапах: каменщиков, бетонщиков, сварщиков, электриков, монтажников, крановщиков, машинистов строительной техники. Недостает и инженеров, архитекторов, специалистов, которые организуют и контролируют выполнение работ.

По исследованию CBR по заказу Skills4Recovery, проведенному в феврале–мае 2026 года, строительному сектору доступна примерно половина необходимого количества квалифицированных работников. Исследование охватило 200 строительных компаний и 20 интервью с представителями бизнеса, образования и других участников отрасли.

Дело не только в количестве людей, но и в их подготовке. Работодателям нужны работники, которые умеют обращаться с современными материалами, оборудованием и технологиями. Даже после обучения новичкам часто нужна дополнительная практика на предприятии. Важны и условия: для многих специалистов решающими становятся работа недалеко от дома, предсказуемый график, официальное трудоустройство и безопасность на объекте. Если компания этого не предлагает, найти и удержать людей сложнее.

При этом картина отличается в зависимости от региона и специальности. Потребности компаний, которые возводят жилые комплексы, не всегда совпадают с потребностями подрядчиков на промышленных или инфраструктурных объектах.

Как дефицит сказывается на зарплатах и ценах

Когда людей не хватает, компании конкурируют за них — прежде всего зарплатой и условиями труда. По данным OLX Работа, медианная зарплата в категории «Строительство / облицовочные работы» в июле 2026 года составляла 38 125 грн — на 22% больше, чем годом ранее.

На отдельных вакансиях предлагают значительно больше. Медианные зарплаты в объявлениях OLX Работа за июль 2026 года:

фасадчик — 72 500 грн;

штукатур — 71 250 грн;

плиточник — 71 000 грн;

каменщик — 66 500 грн;

маляр — 65 000 грн;

строитель — 55 000 грн;

монтажник — 47 500 грн;

электрик — 45 000 грн;

сварщик — 42 500 грн;

разнорабочий — 29 000 грн.

Это медианные зарплаты в вакансиях на платформе, а не гарантированный доход каждого работника. Реальная оплата зависит от опыта, региона, сложности работ и формата занятости.

Рост зарплат напрямую влияет на себестоимость. По словам генерального директора Perfect Group Алексея Коваля, с начала 2026 года стоимость строительных работ и материалов в Украине выросла примерно на 30%, и главным фактором подорожания он называет именно дефицит рабочей силы. Впрочем, цена строительства зависит также от материалов, логистики, курса валют и энергоснабжения: из-за перебоев со светом предприятия вынуждены работать на генераторах и других резервных источниках, а это дополнительные расходы.

Нехватка людей сдвигает и графики. Если бригада не успевает завершить свой этап, следующие тоже смещаются. Компания дольше содержит площадку, дольше арендует оборудование, переписывает планы. Для застройщика это более сложное планирование бюджета и сроков. Для покупателя — более позднее заселение, а порой и более высокие цены на новые предложения. Хотя цена квадратного метра зависит еще и от спроса, расположения и класса жилья, поэтому не растет автоматически на тот же процент, что и расходы на строительство.

Где отрасль ищет людей

Обучение и переквалификация. Самый очевидный путь — готовить новых специалистов: короткие практические курсы, обучение непосредственно на предприятиях, сотрудничество бизнеса с профтехучилищами. Не менее важно высшее образование — инженеры, конструкторы, архитекторы. Интерес к этим профессиям растет: в 2026 году на специальность «Строительство и гражданская инженерия» подали 23 822 заявления, на 61,6% больше, чем годом ранее. В августе 2026 года представили Дорожную карту развития кадрового потенциала строительного сектора Украины на 2026–2030 годы, которая предусматривает обновление учебных программ, поддержку практической подготовки, наставничество и более тесное сотрудничество работодателей с учебными заведениями. Бизнес тоже готов вкладываться: по данным CBR, 65% опрошенных строительных компаний готовы брать кандидатов без опыта и оплачивать их обучение.

Привлечение женщин. Женщины работали в строительстве и раньше — малярами-штукатурами, плиточницами, отделочницами, машинистками крана. Теперь эта тема стала еще актуальнее. В ноябре 2024 года в Днепре запустили проект «Женский строительный батальон»: 30 переселенок учились на маляров-штукатуров и плиточниц-облицовщиц. Женщины осваивают и управление строительной техникой: по словам основательницы школы операторов Юлии Скичко, по состоянию на март 2026 года 54 выпускницы получили удостоверение категории D1. Государственная служба занятости расширила бесплатное обучение женщин профессиям, где традиционно преобладали мужчины: в декабре 2025 года обучались 945 участниц, 601 уже трудоустроилась. Среди специальностей — машинистка экскаватора и крана, монтажница систем утепления зданий, строительная столярка и плотница.

Престиж рабочих профессий. Его формируют конкурентная зарплата, официальное трудоустройство, возможность бронирования при наличии законных оснований и перспективы развития. Важно, чтобы переход от обучения к работе был понятным: оплачиваемая практика, партнерства компаний с профтехучилищами и университетами, возможность затем учиться дальше по техническим и инженерным направлениям. Дополнительным стимулом могут стать государственные программы поддержки для тех, кто осваивает дефицитные профессии.

Механизация. Экскаваторы, погрузчики, автокраны позволяют выполнять часть операций быстрее и уменьшать объем тяжелого ручного труда. При дефиците кадров это дает возможность делать больше имеющимися силами. Но механизация меняет и саму потребность в людях: меньше нужно работников на ручных операциях, больше — квалифицированных операторов, которые умеют управлять техникой.

Иностранные работники. Они могут частично закрыть дефицит, но здесь есть расходы на переезд и проживание, вопросы легального трудоустройства и оформления статуса. Для самих иностранцев решающими будут риски безопасности, уровень зарплат и условия труда. Есть и общественно чувствительная сторона: на фоне выезда украинцев за границу и гибели мужчин на войне привлечение иностранцев, которые не подлежат мобилизации на тех же основаниях, может вызвать недовольство. Поэтому нужны четкие государственные правила, обоснование реальной потребности и прозрачный отбор по квалификации. И главное: иностранные работники не должны подменять подготовку украинских специалистов, а те, кто выбирает дефицитные профессии здесь, должны получать надлежащие стимулы и поддержку.

Техника не заменит человека, но поможет

На пятом году полномасштабной войны дефицит кадров в строительстве и других трудоемких отраслях был вполне ожидаемым. Одним решением его не компенсировать: нужны переквалификация, привлечение женщин и молодежи, стимулы для трудоустройства и, при необходимости, привлечение иностранцев по четким правилам. Государство и бизнес должны параллельно развивать подготовку украинских специалистов и создавать условия, при которых люди захотят оставаться в отрасли.

Еще один ресурс — эффективнее использовать строительную технику. Она механизирует отдельные операции, сокращает ручной труд и позволяет выполнять больше задач теми же силами. Однако машина сама по себе проблему не решает: ей нужен квалифицированный оператор. Поэтому считать стоит не только стоимость оборудования, но и расходы на персонал.

Прежде чем покупать технику, оцените, насколько регулярно она будет нужна. Сравните стоимость покупки с арендой экскаватора или автокрана вместе с оператором, с учетом продолжительности и частоты работ. Если машина нужна только для отдельных задач, аренда может оказаться выгоднее. Если же компания покупает собственную технику, стоит смотреть не только на цену, но и на то, насколько актуальной она останется через несколько лет. Машины с современными системами управления дольше будут соответствовать потребностям бизнеса и облегчать работу. К тому же новым специалистам, которые сейчас осваивают профессию, интереснее учиться именно на таком оборудовании.

Потребность в строителях не исчезнет и после окончания войны: восстановление жилья, инфраструктуры и промышленных объектов будет только увеличивать спрос. Поэтому обучение, переквалификация и технологическое обновление отрасли нужны не только для того, чтобы пережить нынешний дефицит, но и для того, чтобы быть готовыми к восстановлению страны.