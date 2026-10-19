Перевод часов и аппетит — психолог и эксперт по гастродипломатии Вероника Чекалюк

Перевод часов кажется незначительным изменением: всего один час. Однако привычное время подъёма, завтрака или ужина может вдруг перестать соответствовать ощущениям тела. По расписанию уже пора есть, а голода ещё нет. Или наоборот: до обеда далеко, а сосредоточиться на работе мешает аппетит.

Наш внутренний ритм не переключается вместе со стрелками. На него влияют свет, сон, физическая активность и регулярность питания. Поэтому после смены времени некоторым нужен период адаптации. В это время могут меняться самочувствие, привычное время появления голода и желание выпить ещё одну чашку кофе.

Почему голод не сверяется с часами

Представим человека, который несколько месяцев придерживался стабильного режима: завтракал в 7:30, пил кофе в 10:30, обедал в 13:00, ужинал в 19:00 и ложился спать в 22:30. Эта последовательность стала привычной. Приёмы пищи вписались в предсказуемый день, а организм приспособился к его ритму.

Когда часы переводят на час назад, привычные 7:30 по прежнему времени становятся 6:30 по новому. Поэтому человек может просыпаться и чувствовать голод раньше, чем предполагает обновлённое расписание. Так же и вечером сонливость может приходить тогда, когда по часам ложиться ещё вроде бы рано.

Весной, при переводе стрелок вперёд, ситуация иная: подъём в 7:30 по новому времени соответствует 6:30 по старому. Если человек не сдвинул время засыпания, ему может не хватать сна. Завтракать ещё не хочется, зато кофе кажется самым простым способом вернуть бодрость.

Эти сценарии не стоит смешивать. Перевод часов назад и вперёд по-разному меняет соотношение между привычным ритмом и социальным расписанием. Общим остаётся одно: телу может понадобиться время, чтобы к ним приспособиться.

Как смена режима оказывается на тарелке

Смещение одного элемента распорядка иногда влияет на другие. Если человек откладывает завтрак, пропускает обед или пытается перебить усталость кофе, к вечеру может накопиться сильный голод. Тогда обычного ужина кажется недостаточно, а быстрые перекусы становятся особенно привлекательными.

Однако это не неизбежное последствие перевода часов. Значение имеет весь день: сколько человек спал, была ли у него возможность полноценно поесть, насколько напряжённо работал и успел ли отдохнуть. Смена времени может нарушить привычную последовательность действий, но не объясняет каждый случай вечернего переедания.

Еда выполняет сразу несколько функций. Она обеспечивает энергией, приносит удовольствие, создаёт ощущение комфорта и иногда становится способом вознаградить себя после сложного дня. Когда человек устал, ему может быть труднее сдерживать импульсивные решения, а калорийная еда кажется привлекательнее. Поэтому желание поесть вечером иногда объединяет физический голод, эмоциональное истощение и потребность в передышке.

Почему дело не только в дисциплине

В таких обстоятельствах легко обвинить себя в слабой воле. Однако пищевое поведение зависит не только от намерений. На него влияют сон, доступность еды, уровень стресса и организация дня.

Когда человек систематически недосыпает или работает без перерывов, ему сложнее планировать полноценные приёмы пищи и придерживаться привычного распорядка. Если обед пришлось пропустить, сильный вечерний голод — не моральное поражение. Прежде всего стоит посмотреть, хватало ли еды и отдыха в течение дня.

Отдельная ловушка — стремление немедленно вернуть идеальный режим. Человек требует от себя есть строго по графику, запрещает перекусы, пытается заснуть без сонливости и сердится из-за каждого отклонения от плана. Забота о себе превращается в борьбу с собой. А неудачная попытка порождает знакомую мысль: начну снова с понедельника.

Между тем адаптация требует не безупречности, а последовательности и гибкости. Стоит учитывать собственные ощущения и постепенно согласовывать их с повседневными делами.

Кофе добавляет бодрости, но не заменяет сна

Кофе может временно повысить бодрость, однако не компенсирует потребности в восстановительном сне. Если каждый раз отвечать на усталость дополнительной чашкой, особенно во второй половине дня, засыпание может затрудняться.

Так иногда возникает замкнутый круг: утренняя усталость, больше кофеина, более позднее засыпание и снова недостаточный отдых. Чувствительность к кофеину индивидуальна, поэтому стоит обращать внимание не только на количество кофе, но и на время его употребления и собственный сон.

Как помочь себе приспособиться

Начните с базовых условий, а не с запретов. Старайтесь поддерживать предсказуемое время подъёма и оставлять достаточно времени для сна. Дневной свет после пробуждения, посильная физическая активность и регулярное питание помогают поддерживать ежедневный ритм.

Планируйте питание так, чтобы рабочий график не оставлял вас без обеда. Если привычное время приёма пищи временно не совпадает с ощущением голода, ищите удобный переходный режим, а не требуйте от себя мгновенной перестройки. Не стоит намеренно голодать днём, чтобы компенсировать вчерашний ужин.

Если вечером аппетит становится непривычно сильным, задайте себе несколько простых вопросов. Достаточно ли я сегодня ел? Выспался ли? Были ли у меня перерывы? В чём я сейчас нуждаюсь — в еде, отдыхе или и в том, и в другом? Это не способ отказать себе в ужине, а возможность лучше понять собственное состояние.

По возможности готовьтесь к смене расписания постепенно, небольшими шагами сдвигая привычные дела. Если нарушения сна, выраженная усталость или заметные изменения аппетита сохраняются и мешают повседневной жизни, не списывайте всё на часы — обсудите это с врачом.

Режим должен поддерживать, а не истощать

Перевод часов сам по себе редко объясняет все изменения пищевого поведения. Однако он может показать, насколько наши привычки зависят от сна, эмоционального состояния, рабочей нагрузки и предсказуемости дня. Для одного человека адаптация пройдёт почти незаметно, другому понадобится больше времени.

Дисциплина в этой ситуации — не способность игнорировать усталость и голод ради правильных цифр на циферблате. Это умение создать условия, в которых легче выспаться, вовремя поесть и постепенно вернуть удобный ритм. Берегите себя: часы можно перевести за мгновение, а организму стоит дать время.