Бюджет ЕС 2028–2034 — возможности для Украины. Катерина Познанская руководит грантовой практикой

Почти €2 трлн звучат как огромная грантовая корзина, доступ к которой вот-вот откроют. На самом деле речь идёт о предложении семилетнего бюджета Европейского союза на 2028–2034 годы, и его структура уже сейчас показывает, какие направления Европа считает стратегическими.

Для украинского бизнеса, территориальных общин, университетов и организаций это важный сигнал. Подготовка к будущим программам начинается задолго до появления конкурсной формы, поскольку партнёры, опыт и жизнеспособная проектная модель не создаются за несколько недель.

Бюджет ЕС 2028–2034 пока остаётся предложением

Еврокомиссия предложила почти €2 трлн в текущих ценах, что соответствует 1,26% среднего валового национального дохода ЕС за семилетний период. Эти средства должны охватить региональное развитие, сельское хозяйство, исследования, образование, безопасность, внешнюю политику и работу европейских институтов.

Однако финальная архитектура ещё может измениться. Государства-члены и Европейский парламент должны согласовать общий пакет, а правила отдельных программ будут утверждаться позднее. Поэтому нынешние цифры стоит воспринимать как политическую и финансовую рамку, которая показывает направление движения.

Самое интересное здесь даже не общий объём. Комиссия хочет теснее связать финансирование разных этапов одного проекта: от исследования и испытаний до производства, выхода на рынок и создания необходимой инфраструктуры. Для заявителей это означает большее внимание к тому, способна ли идея пройти весь путь до практического результата.

На конкурентоспособность планируют около €451 млрд

Один из крупнейших блоков предложения касается науки, технологий и промышленности. На конкурентоспособность, исследования и инновации Еврокомиссия предлагает около €451 млрд.

Внутри этого пакета видны главные ставки ЕС. €175 млрд предусмотрено для программы "Горизонт Европа", €131 млрд — для устойчивости, безопасности, оборонной промышленности и космоса. Ещё €67,4 млрд предлагают направить на чистые технологии и сокращение промышленных выбросов, €54,8 млрд — на цифровые решения, €22,6 млрд — на здравоохранение, биотехнологии, агросектор и биоэкономику.

За этими суммами читается будущий спрос. Европе нужны безопасные цепочки поставок, новые производственные технологии, энергетическая независимость, оборонные возможности, цифровизация и более быстрое превращение научных разработок в продукты.

Какие сигналы уже стоит учитывать украинским заявителям

Пока конкурсов на новую финансовую перспективу ещё нет, полезнее готовить основу для будущих заявок. Наибольшее значение будут иметь несколько вещей:

проект должен решать конкретную проблему, которую ЕС уже определяет как стратегическую;

команда должна иметь подтверждённый опыт и понятную роль каждого партнёра;

бюджет и модель реализации должны выдерживать проверку ещё до объявления конкурса;

международное партнёрство лучше формировать заранее, а не в последние недели перед дедлайном.

Здесь важно не путать общий бюджет с грантами. Предложенные €451 млрд могут распределяться через разные инструменты: безвозвратное финансирование, займы, гарантии, инвестиции в капитал, закупки или консультационную поддержку. Формат будет зависеть от конкретной программы и типа проекта.

Что предусмотрено для Украины

Отдельно Еврокомиссия предлагает €200 млрд для внешних программ ЕС. В проекте новой финансовой рамки также предусмотрена возможность мобилизовать до €100 млрд для Украины в 2028–2034 годах в зависимости от потребностей.

Эту сумму тоже не стоит автоматически называть грантовой. Проект правил предусматривает сочетание безвозвратного финансирования, гарантий и займов, а окончательные доли и условия доступа будут определяться позднее.

Для Украины важнее другое: восстановление всё теснее встраивается в более широкие европейские приоритеты. Энергетика, безопасность, чистое производство, медицина, цифровые решения, развитие общин и инфраструктуры могут получать поддержку как часть общей политики конкурентоспособности ЕС.

Готовиться нужно к конкурсу, которого ещё нет

Писать заявку на необъявленный конкурс действительно рано. Однако ждать его появления, чтобы начать строить проект, рискованно.

Сильная заявка обычно вырастает из работы, проделанной заранее: понятной проблемы, доказательств потребности, реалистичного бюджета, партнёрств и результатов, которые можно измерить. Когда конкурс открывается, времени часто хватает только на то, чтобы собрать эти элементы в одну конструкцию.

Поэтому почти €2 трлн сегодня стоит воспринимать как карту будущих возможностей. Она ещё будет меняться, но контуры уже видны. И тот, кто начнёт готовиться к ним до публикации первого дедлайна, получит значительно более выгодную стартовую позицию.