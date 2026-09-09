35 лет независимости — почему государственность это наше психологическое право

Я ежедневно вижу в психотерапевтической практике, насколько сильно человека держит то, что находится за пределами его собственного "я": семья, дом, чувство безопасности, принадлежность, понятное завтра. Сегодня я думаю о том, о чём мы говорим гораздо реже, чем о власти, коррупции или реформах. Я думаю о государстве. И о том, как много мы теряем, когда перестаём чувствовать его своим.

Есть вещи, которые человек перестаёт замечать именно потому, что они становятся привычными. Мы просыпаемся в своей квартире и не думаем каждый день: "Как хорошо, что это мой дом". Пользуемся родным языком и не задумываемся, что для предыдущих поколений право говорить на нём, учиться и творить было политическим вопросом. Открываем паспорт, пересекаем границу, голосуем, платим налоги, ругаем правительство, требуем реформ – и воспринимаем всё это как что-то само собой разумеющееся.

Так же мы привыкли к Украине. К тому, что она есть. И, возможно, именно поэтому не до конца осознаём, какой огромной исторической победой является сам факт существования украинского государства.

Власть – это не государство

Я не идеализирую украинское государство. Оно может быть коррумпированным, неэффективным, несправедливым, бюрократическим. Власть можно критиковать, контролировать, менять на выборах и требовать от неё ответственности. Можно не соглашаться с президентом и ненавидеть конкретных политиков.

Но власть – это не государство. Эту разницу нам сегодня важно научиться выдерживать. В психологии есть простая вещь: зрелый человек способен одновременно удерживать два противоречивых чувства. Я могу любить человека и злиться на него. Могу видеть недостатки и не перечёркивать ценность целого. С государством работает тот же принцип: я могу быть в ярости на власть – и не быть врагом собственного государства.

Правительство можно сменить. Президента – переизбрать. Политические партии приходят и уходят. А государство – это гораздо больше: право народа самому определять, кто им управляет, по каким законам он живёт, на каком языке учатся его дети, какую историю они изучают, какие союзы заключает и за что воюет.

Государство – это институциональная форма нашего права быть субъектом, а не объектом чужой истории. И это уже не только политический тезис, а психологический: наша идентичность состоит не только из личного "я" – в ней есть семья, язык, культура, история, место, к которому мы принадлежим. Есть наше "мы". И когда под угрозой оказывается это "мы", человек переживает угрозу собственной идентичности.

Что значит не иметь собственного государства

Именно поэтому потеря государственности – это не только потеря территории или институтов. Это потеря права самому определять, кто ты есть.

Чтобы понять цену этого права, достаточно посмотреть на народы, которые его не имеют. Курды – один из крупнейших народов мира без собственного государства, разделённый между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией; в 1988 году режим Саддама Хусейна во время кампании Анфаль осуществлял против них массовые убийства и химические атаки. Василь Симоненко писал об этом в стихотворении "Курдскому брату" – о народе, у которого угнетатель приходит забрать не только территорию, а имя и язык. Украинцы сами прекрасно знали, что значит быть народом без собственного государства.

Здесь я говорю уже не только как человек, который любит историю, а как психотерапевт: коллективная идентичность – не абстракция, а часть психической структуры человека, такая же реальная, как образ себя или привязанность к семье. Когда отбирают государство, отбирают часть того, из чего человек состоит – поэтому потеря государственности это всегда и психическая травма, даже если мы не привыкли называть её так.

Самые страшные страницы украинской истории ХХ века разворачивались именно тогда, когда Украина не была независимым государством: Голод 1921–1923 годов, Голодомор 1932–1933, искусственный голод 1946–1947, репрессии, Расстрелянное возрождение, запреты украинского языка и культуры, миллионы украинцев в армиях чужих империй. Я не хочу упрощать историю до формулы "было бы государство – не было бы трагедий", но есть закономерность, которую нельзя не видеть: когда народ не имеет собственного государства, кто-то другой определяет его границы, решает, на каком языке будут учиться его дети, и может объявить твой язык ненужным, а стремление к свободе – преступлением. Отсутствие государственности превращает народ из субъекта истории в ресурс других государств.

35 лет права самим быть государством

Именно поэтому украинская независимость – огромное достижение нашего государства и каждого из нас. 24 августа 1991 года Украина провозгласила независимость, а 1 декабря украинцы подтвердили это решение на всеукраинском референдуме. В 2026 году мы отмечаем 35 лет восстановления современной независимости – на фоне нашей большой истории почти мгновение. Это был момент, когда мы восстановили право самим быть государством.

И именно это так яростно отрицает россия. Ей недостаточно оккупировать территорию – российская агрессия направлена и на отрицание самого права Украины существовать как независимой политической нации. Если убедить украинца, что его государство случайно и не стоит защиты, тогда государственность можно попытаться разрушить не только ракетами. Её можно попытаться разрушить в голове.

Что значит быть государственником сегодня

Так что значит быть государственником сегодня? Точно не молчать о коррупции и не считать любое решение власти правильным. Наоборот: сильное государство нуждается в гражданах, которые не боятся требовать от него быть лучше.

Но есть психологическая ловушка, которую я хорошо вижу в людях: разочарование постепенно превращается в бессилие. Сначала – "я возмущена происходящим", потом – "от меня ничего не зависит", а дальше – "здесь всё прогнило, нет смысла что-либо делать". Здесь происходит опасный сдвиг – от критики конкретных решений к отказу от собственной субъектности. Поэтому стоит спрашивать себя: когда я говорю "всё пропало" – я злюсь на власть, или уже перестала верить в саму возможность влиять на будущее страны? Это две разные вещи: первое – гражданская позиция, второе – беспомощность. И если мы их путаем, можем незаметно отдать то, за что боролись поколения украинцев, – своё право быть субъектом.

Государственность – это не любовь к конкретному президенту или парламенту, а право украинцев самим решать, какой будет их жизнь. Поэтому можно одновременно сказать "я не согласна с этой властью" и "я защищаю своё государство" – требовать реформ и защищать независимость, критиковать государство именно потому, что считаешь его своим.

Государственность – это психологическое чувство "моё"

И, возможно, время иногда спрашивать себя не только "что государство дало мне", но и "что я делаю для того, чтобы моё государство стало таким, в каком я хочу жить?"

Это и есть психологическое чувство собственности – не в смысле "государство принадлежит мне", а в смысле внутреннего: "это моё, и я имею отношение к тому, каким оно будет". Человек значительно сильнее бережёт то, что чувствует своим. Государственность начинается не только с Конституции и границ – она начинается с ощущения: "это моя страна, и я не отказываюсь от неё только потому, что она несовершенна".

Государственность – это то, что поколениями завоёвывали, теряли, восстанавливали и снова защищали. Наши предки не имели этой возможности. Мы имеем. И сегодня украинский воин на фронте, волонтёр, учитель, который учит ребёнка украинской истории, журналист, который задаёт неудобные вопросы, государственный служащий, который честно выполняет свою работу, гражданин, который платит налоги и требует закона, – все они не позволяют Украине превратиться из государства в территорию, за которую будет решать кто-то другой.

Мы много говорим о личных границах человека, о праве самому определять свою жизнь и выйти из роли беспомощности. Но это работает и на уровне общества: личность, которая не имеет права определять собственную жизнь, постепенно теряет ощущение себя. Народ, который не имеет права определять собственное будущее, переживает нечто очень похожее.

Я хочу не другого государства, а более сильной Украины

Поэтому государственность для меня – не только политическое понятие, а психологическое право на "мы": это мой язык, моя культура, моя земля, моё будущее – и одновременно моя ответственность.

Я живу в этом государстве сейчас, в самый тяжёлый период его новейшей истории. Я тоже злюсь, тоже устаю, тоже вижу то, что хочется изменить. Но именно поэтому ещё сильнее понимаю: я не хочу другого государства вместо Украины. Я хочу более сильной Украины – государства, которое принадлежит своим гражданам и даёт нам возможность самим определять своё будущее.

Украина не идеальна и никогда не будет. Но она – наша. И, возможно, взрослая любовь к государству именно такая: не слепая, не безкритичная, не романтичная. А ответственная. Независимость – это не просто когда над тобой развевается флаг. Это когда твоя жизнь, язык, культура и будущее не являются чьим-то "внутренним делом".

Поэтому государственность не нужно обожествлять. Её нужно беречь, укреплять, критиковать там, где она слаба, и защищать там, где кто-то пытается забрать у нас главное – право самим решать, кто мы и каким будет наше завтра. Ведь пока Украина является государством – украинцы остаются субъектами собственной истории. А это, возможно, и есть самое ценное, что у нас есть.