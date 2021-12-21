Выплата "ковидной" тысячи: как быть тем, кто получает субсидии

Тысяча гривен, которую полностью вакцинированные граждане получают в рамках программы “єПідтримка” никоим образом не повлияет на назначение жилищных субсидий.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
В ведомстве напомнили, что украинцы, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19, уже начали получать средства в сумме 1000 гривен.
“Сообщаем, что получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии. Поскольку эта выплата является единовременной, она не учитывается в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии, не скажется на размере жилищной субсидии в будущих периодах”, — объяснили в Минсоцполитики.
Соответственно, привитые граждане могут получать соответствующие средства без потери права на субсидию или уменьшения ее размера.