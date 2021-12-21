live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
Выплата "ковидной" тысячи: как быть тем, кто получает субсидии

Тысяча гривен, которую полностью вакцинированные граждане получают в рамках программы “єПідтримка” никоим образом не повлияет на назначение жилищных субсидий.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Читайте також:
"Ковидная тысяча": сколько украинцев уже воспользовались и на что тратили

"Ковид-тысяча" и субсидии

В ведомстве напомнили, что украинцы, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19, уже начали получать средства в сумме 1000 гривен.

“Сообщаем, что получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии. Поскольку эта выплата является единовременной, она не учитывается в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии, не скажется на размере жилищной субсидии в будущих периодах”, — объяснили в Минсоцполитики.

Соответственно, привитые граждане могут получать соответствующие средства без потери права на субсидию или уменьшения ее размера.

Что известно о "тысяче за вакцинацию":

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Анастасия Жарикова
В 2018 окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Начала путь в журналистике с работы в пресс-службе, пробовала себя в других сферах и в результате оказалась в холдинге LIVE.Network. Пишу новости экономики, объясняю сложные цифры простыми словами.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 166
субсидии выплаты Минсоцполитики єПідтримка
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Перезимуют ли украинцы в тепле? В "Нафтогазе" дали обещание

Перезимуют ли украинцы в тепле? В "Нафтогазе" дали обещание

23 декабря 18:17

Коммунальные услуги
Большая термомодернизация: что Кабмин прописал в законопроекте

Большая термомодернизация: что Кабмин прописал в законопроекте

23 декабря 14:32

Коммунальные услуги
Исчезает ли свет в домах: что говорят украинцы

Исчезает ли свет в домах: что говорят украинцы

23 декабря 12:30

Коммунальные услуги
Украина и Венгрия подписали новое газовое соглашение: по каким условиям будем покупать газ

Украина и Венгрия подписали новое газовое соглашение: по каким условиям будем покупать газ

23 декабря 09:55

Коммунальные услуги
Главная Коммунальные услуги Выплата "ковидной" тысячи: как быть тем, кто получает субсидии
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен