Виплата "ковідної" тисячі: як бути тим, хто отримує субсидії

Тисяча гривень, яку повністю вакциновані громадяни отримують у рамках програми “єПідтримка” жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"Ковід-тисяча" і субсидії

У відомстві нагадали, що українці, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, вже почали отримувати кошти у сумі 1000 гривень.

“Повідомляємо, що отримання зазначених коштів не впливає на право громадян одержувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії. Оскільки ця виплата є одноразовою, вона не враховується до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії, що не позначиться на розмірі житлової субсидії у майбутніх періодах”, — пояснили в Мінсоцполітики.

Відповідно, щеплені громадяни можуть отримувати відповідні кошти без втрати права на субсидію або зменшення її розміру.

Що відомо про "тисячу за вакцинацію":