Автентична авдіївська каша — страва, яку готували ще у 19 столітті

Авдіївська каша — внесена до нематеріальної спадщини України
Цю кашу називали гоноровою — бо її готували тільки на свята, з дорогих на той час продуктів. Автентичний рецепт дійшов до нас із 19 століття, і навіть сьогодні здатен вразити ніжною текстурою та глибоким смаком. Страва настільки цінна, що включена до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Рецепт опублікувала Мирослава Пекарюк на своїй сторінці в Instagram.
Вам знадобиться:
- круглозернистий рис — 80 г;
- яйця — 5 шт.;
- молоко 3,2% — 400 мл;
- вершкове масло — 120 г;
- цукор — 1 ст. л. + 1 ст. л.;
- дрібка солі.
Спосіб приготування
Промити рис у холодній воді, залити окропом і варити 3 хвилини. Потім відкинути на сито, злити воду й викласти рис на рушник, щоб добре обсох.
У каструлі довести до кипіння молоко з 1 ст. л. цукру та вершковим маслом, перемішати до повного розчинення цукру. Додати підсушений рис, варити ще 5 хвилин і зняти з вогню.
Окремо збити яйця з 1 ст. л. цукру. Влити яєчну суміш до рисової маси, ретельно вимішати й знову довести до кипіння.
Зняти з вогню, накрити кришкою, закутати в ковдру або теплий плед і залишити на 3 години — щоб страва настоялася та досягла потрібної текстури.
Подавати кашу з вершковим маслом, улюбленим джемом або родзинками — за бажанням.
Раніше ми писали про забуту кашу, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає.
Також зверніть увагу на ідеальну кашу, гречка "по-панськи" — мало хто знає цей рецепт.
Також радимо приготувати кашу для якої знадобиться 1 скл. пшеничної крупи, 2 води та 1 молока — забутий рецепт.
Ще ми писали про дешеву ячну крупу на сніданок — смачний варіант приготування.
Як зварити смачну кукурудзяну кашу — секрети приготування.
Забута каша, яка варта королів — рецепт бюджетної страви.
Читайте Новини.LIVE!