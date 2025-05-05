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Авдіївська каша — внесена до нематеріальної спадщини України

5 травня 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Автентична авдіївська каша — страва, яку готували ще у 19 столітті
Авдіївська каша. Фото: скриншот instagram myroslava_pekariuk
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цю кашу називали гоноровою — бо її готували тільки на свята, з дорогих на той час продуктів. Автентичний рецепт дійшов до нас із 19 століття, і навіть сьогодні здатен вразити ніжною текстурою та глибоким смаком. Страва настільки цінна, що включена до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Рецепт опублікувала Мирослава Пекарюк на своїй сторінці в Instagram. 

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Вам знадобиться:

  • круглозернистий рис — 80 г;
  • яйця — 5 шт.;
  • молоко 3,2% — 400 мл;
  • вершкове масло — 120 г;
  • цукор — 1 ст. л. + 1 ст. л.;
  • дрібка солі.

Спосіб приготування

Промити рис у холодній воді, залити окропом і варити 3 хвилини. Потім відкинути на сито, злити воду й викласти рис на рушник, щоб добре обсох.

Авдіївська каша, внесена до нематеріальної спадщини України
Промитий рис. Фото: скриншот instagram myroslava_pekariuk

У каструлі довести до кипіння молоко з 1 ст. л. цукру та вершковим маслом, перемішати до повного розчинення цукру. Додати підсушений рис, варити ще 5 хвилин і зняти з вогню.

забута авдіївська каша, внесена до нематеріальної спадщини України
Курячі яйця. Фото: скриншот instagram myroslava_pekariuk

Окремо збити яйця з 1 ст. л. цукру. Влити яєчну суміш до рисової маси, ретельно вимішати й знову довести до кипіння.

забута каша, внесена до нематеріальної спадщини України
Приготування каші. Фото: скриншот instagram myroslava_pekariuk

Зняти з вогню, накрити кришкою, закутати в ковдру або теплий плед і залишити на 3 години — щоб страва настоялася та досягла потрібної текстури.

каша, внесена до нематеріальної спадщини України
Готова страва. Фото: скриншот instagram myroslava_pekariuk

Подавати кашу з вершковим маслом, улюбленим джемом або родзинками — за бажанням.

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14:29 В Київ прибула нова очільниця посольства США в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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