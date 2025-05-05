Аутентичная авдеевская каша — блюдо, которое готовили еще в 19 веке

Авдеевская каша. Фото: скриншот instagram myroslava_pekariuk

Эту кашу называли гоноровой — потому что ее готовили только по праздникам, из дорогих в то время продуктов. Аутентичный рецепт дошел до нас с 19 века, и даже сегодня способен поразить нежной текстурой и глубоким вкусом. Блюдо настолько ценное, что включено в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Рецепт опубликовала Мирослава Пекарюк на своей странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

круглозернистый рис — 80 г;

яйца — 5 шт.;

молоко 3,2% — 400 мл.;

сливочное масло — 120 г;

сахар — 1 ст. л. + 1 ст. л;

щепотка соли.

Способ приготовления

Промыть рис в холодной воде, залить кипятком и варить 3 минуты. Затем откинуть на сито, слить воду и выложить рис на полотенце, чтобы хорошо обсох.

Промытый рис. Фото: скриншот instagram myroslava_pekariuk

В кастрюле довести до кипения молоко с 1 ст. л. сахара и сливочным маслом, перемешать до полного растворения сахара. Добавить подсушенный рис, варить еще 5 минут и снять с огня.

Куриные яйца. Фото: скриншот instagram myroslava_pekariuk

Отдельно взбить яйца с 1 ст. л. сахара. Влить яичную смесь к рисовой массе, тщательно вымешать и снова довести до кипения.

Приготовление каши. Фото: скриншот instagram myroslava_pekariuk

Снять с огня, накрыть крышкой, укутать в одеяло или теплый плед и оставить на 3 часа — чтобы блюдо настоялось и достигло нужной текстуры.

Готовое блюдо. Фото: скриншот instagram myroslava_pekariuk

Подавать кашу со сливочным маслом, любимым джемом или изюмом — по желанию.

Ранее мы писали о забытой каше, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает.

Также обратите внимание на идеальную кашу, гречка "по-пански" — мало кто знает этот рецепт.

Также советуем приготовить кашу для которой понадобится 1 ст. пшеничной крупы, 2 воды и 1 молока — забытый рецепт.

Еще мы писали о дешевой ячневой крупе на завтрак — вкусный вариант приготовления.

Как сварить вкусную кукурузную кашу — секреты приготовления.

Забытая каша, которая стоит королей — рецепт бюджетного блюда.