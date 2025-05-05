Аутентичная авдеевская каша — блюдо, которое готовили еще в 19 веке

Авдеевская каша — внесена в нематериальное наследие Украины
Эту кашу называли гоноровой — потому что ее готовили только по праздникам, из дорогих в то время продуктов. Аутентичный рецепт дошел до нас с 19 века, и даже сегодня способен поразить нежной текстурой и глубоким вкусом. Блюдо настолько ценное, что включено в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.
Рецепт опубликовала Мирослава Пекарюк на своей странице в Instagram.
Вам понадобится:
- круглозернистый рис — 80 г;
- яйца — 5 шт.;
- молоко 3,2% — 400 мл.;
- сливочное масло — 120 г;
- сахар — 1 ст. л. + 1 ст. л;
- щепотка соли.
Способ приготовления
Промыть рис в холодной воде, залить кипятком и варить 3 минуты. Затем откинуть на сито, слить воду и выложить рис на полотенце, чтобы хорошо обсох.
В кастрюле довести до кипения молоко с 1 ст. л. сахара и сливочным маслом, перемешать до полного растворения сахара. Добавить подсушенный рис, варить еще 5 минут и снять с огня.
Отдельно взбить яйца с 1 ст. л. сахара. Влить яичную смесь к рисовой массе, тщательно вымешать и снова довести до кипения.
Снять с огня, накрыть крышкой, укутать в одеяло или теплый плед и оставить на 3 часа — чтобы блюдо настоялось и достигло нужной текстуры.
Подавать кашу со сливочным маслом, любимым джемом или изюмом — по желанию.
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