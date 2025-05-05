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Авдеевская каша — внесена в нематериальное наследие Украины

5 мая 2025 15:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Аутентичная авдеевская каша — блюдо, которое готовили еще в 19 веке
Авдеевская каша. Фото: скриншот instagram myroslava_pekariuk
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эту кашу называли гоноровой — потому что ее готовили только по праздникам, из дорогих в то время продуктов. Аутентичный рецепт дошел до нас с 19 века, и даже сегодня способен поразить нежной текстурой и глубоким вкусом. Блюдо настолько ценное, что включено в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Рецепт опубликовала Мирослава Пекарюк на своей странице в Instagram.

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Вам понадобится:

  • круглозернистый рис — 80 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • молоко 3,2% — 400 мл.;
  • сливочное масло — 120 г;
  • сахар — 1 ст. л. + 1 ст. л;
  • щепотка соли.

Способ приготовления

Промыть рис в холодной воде, залить кипятком и варить 3 минуты. Затем откинуть на сито, слить воду и выложить рис на полотенце, чтобы хорошо обсох.

Авдіївська каша, внесена до нематеріальної спадщини України
Промытый рис. Фото: скриншот instagram myroslava_pekariuk

В кастрюле довести до кипения молоко с 1 ст. л. сахара и сливочным маслом, перемешать до полного растворения сахара. Добавить подсушенный рис, варить еще 5 минут и снять с огня.

забута авдіївська каша, внесена до нематеріальної спадщини України
Куриные яйца. Фото: скриншот instagram myroslava_pekariuk

Отдельно взбить яйца с 1 ст. л. сахара. Влить яичную смесь к рисовой массе, тщательно вымешать и снова довести до кипения.

забута каша, внесена до нематеріальної спадщини України
Приготовление каши. Фото: скриншот instagram myroslava_pekariuk

Снять с огня, накрыть крышкой, укутать в одеяло или теплый плед и оставить на 3 часа — чтобы блюдо настоялось и достигло нужной текстуры.

каша, внесена до нематеріальної спадщини України
Готовое блюдо. Фото: скриншот instagram myroslava_pekariuk

Подавать кашу со сливочным маслом, любимым джемом или изюмом — по желанию.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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