Які дрібниці видають ваше фінансове становище — це розкриває правду

Жінка тримає гроші в руках. Фото: Freepik

Деякі люди хочуть здаватися більш забезпеченими, ніж це є насправді. Однак існують певні речі, що швидко виказують правду та дають зрозуміти, що фінансове становище людини зовсім інше.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Взуття з червоною підошвою

Туфлі з червоною підошвою є фірмовим знаком бренду Christian Louboutin. Багато інших фірм копіюють це та намагаються створювати схоже взуття. Однак червона підошва вже давно припинила бути символом розкоші та достатку.

Велика кількість прикрас

Часто жінки намагаються одягнути на себе всі найкращі прикраси одночасно, аби мати дорогий вигляд. Однак це навпаки лише псує враження про людину. Велика кількість прикрас свідчить лише про ваше бажання показати фінансовий стан, який насправді не найкращий.

Прикраси на руках. Фото: Freepik

Підробки під бренди

Саме наявність підробки демонструє нестачу фінансів у людини. Такі речі мають не найкращу якість та одразу ж здешевлюють образ. Краще обрати не брендові, але хороші речі.

Фотографії на стіні в дорогих рамках

Часто в маленьких квартирах можна побачити на стінах дорогі масивні рамки з фотографіями. Це має дивний вигляд та вважається ознакою поганого смаку. Крім того, це дійсно вказує на те, що у людини немає грошей.

Золоті рамки. Фото: Freepik

Дешева техніка

Найяскравіше вказує на низький фінансовий стан дешева техніка. Пральні машини лише з мінімальним набором опцій — це звичайно дешевше, але про якість можна забути. Така техніка довго не прослужить, а подібна економія свідчить про проблеми з фінансами.

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