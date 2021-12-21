У РФ заявили, що не ні за яких умов допустять розміщення НАТО в Україні

Глава російської делегації на перемовинах у Відні Костянтин Гаврилов заявив, що Росія не допустить розміщення інфраструктури НАТО в України та Грузії.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу “Росія 24”.

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Заява РФ щодо розміщення НАТО в Україні та Грузії

За його словами, Росія завадить розміщенню інфраструктури Альянсу або ж “відповідь буде зовсім іншою”. Він заявив, що НАТО має “серйозно підійти до ініціатив безпеки РФ”.

Раніше російська сторона вимагала, щоб Північноатлантичний альянс виключив приєднання України. Крім того, за їхніми вимогами, США не повинна розміщувати військові бази та території колишнього СРСР.

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