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У РФ заявили, що не ні за яких умов допустять розміщення НАТО в Україні

Політика
21 грудня 10:41
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Раніше російська сторона вимагала, щоб Північноатлантичний альянс виключив приєднання України
У РФ заявили, що не ні за яких умов допустять розміщення НАТО в Україні

Глава російської делегації на перемовинах у Відні Костянтин Гаврилов заявив, що Росія не допустить розміщення інфраструктури НАТО в України та Грузії.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу “Росія 24”.

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Заява РФ щодо розміщення НАТО в Україні та Грузії

За його словами, Росія завадить розміщенню інфраструктури Альянсу або ж “відповідь буде зовсім іншою”. Він заявив, що НАТО має “серйозно підійти до ініціатив безпеки РФ”.

Раніше російська сторона вимагала, щоб Північноатлантичний альянс виключив приєднання України. Крім того, за їхніми вимогами, США не повинна розміщувати військові бази та території колишнього СРСР.

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  • У США вважають, що питання відносин України та НАТО мають вирішувати сам Київ та 30 країн-учасників Альянсу. Подробиці - у матеріалі.
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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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