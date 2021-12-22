Лавров виступив з військовими погрозами на адресу України

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не хоче війни, але буде жорстко забезпечувати свою безпеку і може забезпечити військову відповідь на "провокації".

Про це повідомив Лавров в інтерв'ю редакціям іномовлення телеканалу RT.

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"Ми застерігаємо гарячі голови, такі є, і в Україні їх повно, є і на Заході деякі політичні діячі, які намагаються подібного роду агресивні настрої підживлювати в Україні... вчора Путін сказав дуже чітко на колегії Міністерства оборони: у нас є всі необхідні можливості, щоб забезпечити належну, в тому числі військово-технічну відповідь на будь-які провокації, які можуть навколо нас розгортатися", - зазначив Лавров.

Одночасно Лавров підкреслив, що чим більше на українських кордонах буде подразників, тим більше у них буде шансів вивести Росію з рівноваги. Але Росія, нібито, не хоче війни і хоче вирішувати конфлікт іншим чином.

"Ми не хочемо війни, президент Путін ще про це раз сказав: нам конфлікти не потрібні, ми сподіваємося, що нікому іншому конфлікти теж не представляються бажаним чином дій. Ми будемо жорстко забезпечувати свою безпеку тими засобами, які вважатимемо за потрібне", - додав Лавров.

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