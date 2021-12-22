live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Политика
  • Беларусь обвинила Украину в провокациях на границе и выступила с угрозами

Беларусь обвинила Украину в провокациях на границе и выступила с угрозами

Политика
22 декабря 12:15
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 1522
views-icon
Читать на украинском
Соседнюю страну смущают учения Украины в непосредственной близости к Беларуси
Беларусь обвинила Украину в провокациях на границе и выступила с угрозами

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что Украина якобы активно и неоправданно насыщает границу армейскими подразделениями и силами спецопераций. Мол, наша страна "провоцирует" Беларусь, на что та сторона может "отреагировать".

Об этом говорится в материале "Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать".

Читайте также: В Минске заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие

"В непосредственной близости от границы Украиной активно проводятся учения, замысел которых имеет все признаки проведения полноценной военной операции. Идет накачка информационного пространства откровенно враждебными посылами", - рассказал уполномоченный представитель комитета Антон Бычковский.

В качестве примера "агрессии" со стороны Украины есть инцидент с якобы залетом украинского боевого вертолета на территорию Беларуси 4 декабря. Что, по словам белорусского представителя, могут привести "к негативным последствиям".

Между тем, по информации Госпогранкомитета Беларуси, ситуация на украино-белорусской границе спокойная.

"В случае возникновения угрозы национальной безопасности, продолжение провокаций, белорусская сторона будет вынуждена адекватно реагировать, в т. ч. путем усиления охраны границы с Украиной", - сообщили в ведомстве.

Другие новости из Беларуси

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Нонна Лактионова
В 2014 году закончила КНУ им.Тараса Шевченка и получила диплом магистра по специальности правоведение. За год до этого, в 2013 году пришла работать на «5 канал» корреспондентом киевских новостей. Писать о жизни города и страны в целом стало не только интересно, но и важно. А найти то самое призвание и реализоваться в социальной нише помогла Революция достоинства, война… Сейчас, имея большой опыт за плечами, я перерабатываю сложную информацию и подаю ее читателям в простой и доступной «упаковке»
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 5

Вот это да!

WowStateNormal 2

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 1522
Беларусь граница Украина провокация
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
США и НАТО расположат свои войска у границ России, если она вторгнется в Украину

США и НАТО расположат свои войска у границ России, если она вторгнется в Украину

23 декабря 20:47

Политика
В МИД отреагировали на заявление Путина о подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе

В МИД отреагировали на заявление Путина о подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе

23 декабря 16:31

Политика
"Страна, которой не существовало": что говорил Путин об Украине на итоговой пресс-конференции

"Страна, которой не существовало": что говорил Путин об Украине на итоговой пресс-конференции

23 декабря 16:25

Политика
"Х*р тебе, а не Украину": что думают политики и активисты о выступлении Путина в отношении Украины

"Х*р тебе, а не Украину": что думают политики и активисты о выступлении Путина в отношении Украины

23 декабря 15:22

Политика
Главная Политика Беларусь обвинила Украину в провокациях на границе и выступила с угрозами
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен