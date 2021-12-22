Беларусь обвинила Украину в провокациях на границе и выступила с угрозами

В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что Украина якобы активно и неоправданно насыщает границу армейскими подразделениями и силами спецопераций. Мол, наша страна "провоцирует" Беларусь, на что та сторона может "отреагировать".

Об этом говорится в материале "Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать".

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"В непосредственной близости от границы Украиной активно проводятся учения, замысел которых имеет все признаки проведения полноценной военной операции. Идет накачка информационного пространства откровенно враждебными посылами", - рассказал уполномоченный представитель комитета Антон Бычковский.

В качестве примера "агрессии" со стороны Украины есть инцидент с якобы залетом украинского боевого вертолета на территорию Беларуси 4 декабря. Что, по словам белорусского представителя, могут привести "к негативным последствиям".

Между тем, по информации Госпогранкомитета Беларуси, ситуация на украино-белорусской границе спокойная.

"В случае возникновения угрозы национальной безопасности, продолжение провокаций, белорусская сторона будет вынуждена адекватно реагировать, в т. ч. путем усиления охраны границы с Украиной", - сообщили в ведомстве.

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