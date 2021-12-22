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Силы быстрого реагирования НАТО повысили боеготовность из-за угрозы нападения РФ на Украину – Die Welt

Политика
22 декабря 11:50
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Альянс впервые реагирует конкретными мерами на размещение российских войск вблизи границ Украины
Силы быстрого реагирования НАТО повысили боеготовность из-за угрозы нападения РФ на Украину – Die Welt

На фоне угрозы вторжения России в Украину силы быстрого реагирования НАТО общей численностью 40 тысяч военнослужащих приведены в повышенную боевую готовность.

Об этом сообщает Die Welt.

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Боеспособность сил НАТО через Россию

Отмечается, что Альянс впервые реагирует конкретными мерами на размещение российских войск вблизи границ Украины.

По данным источников издания, с понедельника Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (VJTF), входящая в структуру NRF, должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение 5 дней, а не 7 дней, как было раньше.

Также, как сообщается, в повышенной боеготовности находятся другие подразделения NRF, включая спецназ и военную логистику.

Соответствующее решение, согласно информации СМИ, на прошлой неделе принял Североатлантический совет.

Передовую группу VJTF создали в 2014 году, после оккупации Россией украинского Крыма. В ее состав входят 6 400 военнослужащих из США, Великобритании, Польши, Испании, Италии и других стран-участниц НАТО.

Члены Альянса возглавляют группу VJTF по принципу ротации. В настоящее время командование осуществляет Турция, а с 2023 года оно перейдет к Германии.

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Автор публикации
Алина Вишневская
Свой профессиональный путь в СМИ начала в 2013 году. Сейчас работаю для Новини.Live. Пишу об интересном и важном для общества
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