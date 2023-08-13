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Сухо і сонячно: синоптики розказали, в яких регіонах сьогодні пригріватиме найбільше

13 серпня 2023 05:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 13 серпня: точний прогноз
Люди відпочивають у парку у Києві. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 13 серпня, в Україні очікується тепла, комфортна погода. У двох областях уночі синоптики прогнозують короткочасний дощ. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні та вихідні.

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Прогноз погоди в Україні 13 серпня

За даними Укргідрометцентру, в Україні 13 серпня буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують, за винятком Чернігівської та Сумської областей. Там уночі можливий невеличкий дощ. 

Вітер переважно західний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +11...+16°С;
  • вдень +22...+27°С;
  • на узбережжі морів +18...+23°С;
  • на сході, півдні та на Закарпатті до +30°С;
  • у Карпатах вночі +5...+10°С, вдень +17...+22°С. 
Погода в Україні 13 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та області 13 серпня

Синоптики зазначають, що у столиці та області буде мінлива хмарність. Без опадів. 

Вітер західний, 5 — 10 м/с.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

  • в області вночі +11...+16°С, вдень +22...+27°С;
  • у Києві вночі +14...+16°С, вдень до +25°С.

"У Києві в неділю також без опадів і класна температура повітря, +25+27 градусів. У понеділок вже +30 градусів і далі по тижню вище й вище", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25 градусів тепла.

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