Прогноз погоди в Україні сьогодні, 13 серпня: точний прогноз

Сухо і сонячно: синоптики розказали, в яких регіонах сьогодні пригріватиме найбільше
Сьогодні, 13 серпня, в Україні очікується тепла, комфортна погода. У двох областях уночі синоптики прогнозують короткочасний дощ.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні та вихідні.
Прогноз погоди в Україні 13 серпня
За даними Укргідрометцентру, в Україні 13 серпня буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують, за винятком Чернігівської та Сумської областей. Там уночі можливий невеличкий дощ.
Вітер переважно західний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +11...+16°С;
- вдень +22...+27°С;
- на узбережжі морів +18...+23°С;
- на сході, півдні та на Закарпатті до +30°С;
- у Карпатах вночі +5...+10°С, вдень +17...+22°С.
Прогноз погоди у Києві та області 13 серпня
Синоптики зазначають, що у столиці та області буде мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер західний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +11...+16°С, вдень +22...+27°С;
- у Києві вночі +14...+16°С, вдень до +25°С.
"У Києві в неділю також без опадів і класна температура повітря, +25+27 градусів. У понеділок вже +30 градусів і далі по тижню вище й вище", — написала народна синоптикиня Наталка Діденко.
Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25 градусів тепла.