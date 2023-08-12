Прогноз погоди в Україні 13 серпня

В Укргідрометцентрі розповіли, чи пощастить українцям із погодою завтра
У неділю, 13 серпня, в Україні очікується тепла, комфортна погода. У двох областях уночі синоптики прогнозують короткочасний дощ.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні на 13 серпня
Відтак, завтра в Україні буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують, за винятком Чернігівської та Сумської областей. Там уночі можливий невеличкий дощ.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +11...+16 °С;
- вдень +22...+27 °С;
- на узбережжі морів +18...+23 °С;
- на сході, півдні та на Закарпатті до +30 °С;
- у Карпатах вночі +5...+10 °С, вдень +17...+22 °С.
Погода у Києві та області 13 серпня
Завтра у столиці та області буде мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +11...+16 °С, вдень +22...+27 °С;
- у Києві вночі +14...+16 °С, вдень до +25 °С.
Нагадаємо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули +46,4 °C.
Також раніше ми писали, що, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається +20...+25 °С.