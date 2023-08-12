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В Укргидрометцентре рассказали, повезет ли украинцам с погодой завтра

12 августа 2023 14:48
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 13 августа
Жара в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В воскресенье, 13 августа, в Украине ожидается теплая, комфортная погода. В двух областях ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 13 августа.

Следовательно, завтра в Украине переменная облачность. Осадков не прогнозируют, за исключением Черниговской и Сумской областей. Там ночью возможен небольшой дождь.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +11...+16 °С;
  • днем +22...+27 °С;
  • на побережье морей +18...+23 °С;
  • на востоке, юге и Закарпатье до +30 °С;
  • в Карпатах ночью +5...+10°С, днем +17...+22 °С.
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Прогноз погоды в Украине на 13 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 13 августа

Завтра в столице и области переменная облачность. Без осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +11...+16 °С, днем +22...+27 °С;
  • в Киеве ночью +14...+16 °С, днем до +25 °С.

Напомним, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили +46,4 °C.

Также ранее мы писали, что, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура ожидается +20...+25 °С.

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