Прогноз погоды в Украине 13 августа

Жара в городе. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 13 августа, в Украине ожидается теплая, комфортная погода. В двух областях ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 13 августа.

Следовательно, завтра в Украине переменная облачность. Осадков не прогнозируют, за исключением Черниговской и Сумской областей. Там ночью возможен небольшой дождь.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +11...+16 °С;

днем +22...+27 °С;

на побережье морей +18...+23 °С;

на востоке, юге и Закарпатье до +30 °С;

в Карпатах ночью +5...+10°С, днем +17...+22 °С.

Прогноз погоды в Украине на 13 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 13 августа

Завтра в столице и области переменная облачность. Без осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +11...+16 °С, днем +22...+27 °С;

в Киеве ночью +14...+16 °С, днем до +25 °С.

Напомним, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили +46,4 °C.

Также ранее мы писали, что, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура ожидается +20...+25 °С.