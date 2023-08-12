Прогноз погоды в Украине 13 августа

В Укргидрометцентре рассказали, повезет ли украинцам с погодой завтра
В воскресенье, 13 августа, в Украине ожидается теплая, комфортная погода. В двух областях ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 13 августа.
Следовательно, завтра в Украине переменная облачность. Осадков не прогнозируют, за исключением Черниговской и Сумской областей. Там ночью возможен небольшой дождь.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +11...+16 °С;
- днем +22...+27 °С;
- на побережье морей +18...+23 °С;
- на востоке, юге и Закарпатье до +30 °С;
- в Карпатах ночью +5...+10°С, днем +17...+22 °С.
Погода в Киеве и области 13 августа
Завтра в столице и области переменная облачность. Без осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +11...+16 °С, днем +22...+27 °С;
- в Киеве ночью +14...+16 °С, днем до +25 °С.
Напомним, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили +46,4 °C.
Также ранее мы писали, что, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура ожидается +20...+25 °С.