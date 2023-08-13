Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Сухо и солнечно: синоптики рассказали, в каких регионах сегодня будет пригревать больше всего arrow

Сухо и солнечно: синоптики рассказали, в каких регионах сегодня будет пригревать больше всего

13 августа 2023 05:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Прогноз погоды в Украине сегодня, 13 августа: точный прогноз
Люди отдыхают в парке в Киеве. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 13 августа, на Украине ожидается теплая, комфортная погода. В двух областях ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня и в выходные.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 13 августа

По данным Укргидрометцентра, в Украине 13 августа переменная облачность. Осадков не прогнозируют, за исключением Черниговской и Сумской областей. Там ночью возможен небольшой дождь.

Ветер преимущественно западный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +11...+16°С;
  • днем +22...+27°С;
  • на побережье морей +18...+23°С;
  • на востоке, юге и Закарпатье до +30°С;
  • в Карпатах ночью +5...+10°С, днем +17...+22°С.
Погода в Украине 13 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области 13 августа

Синоптики отмечают, что в столице и области переменная облачность. Без осадков.

Ветер западный, 5 — 10 м/с.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

  • в области ночью +11...+16°С, днем +22...+27°С;
  • в Киеве ночью +14...+16°С, днем до +25°С.

"В Киеве в воскресенье также без осадков и классная температура воздуха, +25+27 градусов. В понедельник уже +30 градусов и дальше по неделе выше и выше", — написала народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Напомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя лунная температура предполагается 20 — 25 градусов тепла.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Главные новости 12 августа: взрывы на Крымском мосту и падение самолета Су-30 в РФ

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз