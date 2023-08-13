Прогноз погоды в Украине сегодня, 13 августа: точный прогноз

Люди отдыхают в парке в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 13 августа, на Украине ожидается теплая, комфортная погода. В двух областях ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня и в выходные.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 13 августа

По данным Укргидрометцентра, в Украине 13 августа переменная облачность. Осадков не прогнозируют, за исключением Черниговской и Сумской областей. Там ночью возможен небольшой дождь.

Ветер преимущественно западный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +11...+16°С;

днем +22...+27°С;

на побережье морей +18...+23°С;

на востоке, юге и Закарпатье до +30°С;

в Карпатах ночью +5...+10°С, днем +17...+22°С.

Погода в Украине 13 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области 13 августа

Синоптики отмечают, что в столице и области переменная облачность. Без осадков.

Ветер западный, 5 — 10 м/с.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

в области ночью +11...+16°С, днем +22...+27°С;

в Киеве ночью +14...+16°С, днем до +25°С.

"В Киеве в воскресенье также без осадков и классная температура воздуха, +25+27 градусов. В понедельник уже +30 градусов и дальше по неделе выше и выше", — написала народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Напомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя лунная температура предполагается 20 — 25 градусов тепла.