Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Україна визначила склад на біатлонну чоловічу естафету на ОІ-2026

Україна визначила склад на біатлонну чоловічу естафету на ОІ-2026

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 15:05
Україна оголосила склад на чоловічу естафету Олімпійських ігор
Віталій Мандзин та Дмитро Підручний. Фото: biathlon.com.ua

Чоловіча збірна України з біатлону готується до естафети. Для команди це одна з небагатьох гонок, де можна виграти медаль.

За день до естафетної гонки було оголошено склад України, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на НОК України.

Реклама
Читайте також:
Дмитрий Пидручный
Дмитро Підручний. Фото: biathlon.com.ua

Склад України на естафету

Збірна України визначилася зі складом на другу естафету з біатлону на зимових Олімпійських іграх 2026 року.

До четвірки на гонку 4×7,5 км увійшли Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк.

Гонка відбудеться 17 лютого. Старт — о 15:30 за київським часом.

Також, крім чоловічої естафети, у збірної України з біатлону залишаться лише жіноча естафета та чоловічий масстарт, на який відібралися Підручний і Мандзин.

Нагадаємо, раніше київське "Динамо" відмовилось купувати легіонера, що зробив п'ять гольових дій в трьох матчах.

Французький "ПСЖ" влітку може позбутися від Іллі Забарного.

Біатлон Збірна України з біатлону олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації