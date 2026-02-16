Україна оголосила склад на чоловічу естафету Олімпійських ігор

Віталій Мандзин та Дмитро Підручний. Фото: biathlon.com.ua

Чоловіча збірна України з біатлону готується до естафети. Для команди це одна з небагатьох гонок, де можна виграти медаль.

За день до естафетної гонки було оголошено склад України, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на НОК України.

Реклама

Читайте також:

Дмитро Підручний. Фото: biathlon.com.ua

Склад України на естафету

Збірна України визначилася зі складом на другу естафету з біатлону на зимових Олімпійських іграх 2026 року.

До четвірки на гонку 4×7,5 км увійшли Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин та Тарас Лесюк.

Гонка відбудеться 17 лютого. Старт — о 15:30 за київським часом.

Також, крім чоловічої естафети, у збірної України з біатлону залишаться лише жіноча естафета та чоловічий масстарт, на який відібралися Підручний і Мандзин.

Нагадаємо, раніше київське "Динамо" відмовилось купувати легіонера, що зробив п'ять гольових дій в трьох матчах.

Французький "ПСЖ" влітку може позбутися від Іллі Забарного.