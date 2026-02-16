Украина объявила состав на мужскую эстафету Олимпийских игр

Виталий Мандзын и Дмитрий Пидручный. Фото: biathlon.com.ua

Мужская сборная Украины по биатлону готовится к эстафете. Для команды это одна из немногих гонок, где можно выиграть медаль.

За день до эстафетной гонки был объявлен состав Украины, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на НОК Украины.

Дмитрий Пидручный Дмитрий Пидручный. Фото: biathlon.com.ua

Состав Украины на эстафету

Сборная Украины определилась с составом на вторую эстафету по биатлону на зимних Олимпийских играх 2026 года.

В четверку на гонку 4×7,5 км вошли Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Виталий Мандзын и Тарас Лесюк.

Гонка состоится 17 февраля. Старт — в 15:30 по киевскому времени.

Также, кроме мужской эстафеты, у сборной Украины по биатлону останутся только женская эстафета и мужской масстарт, на который отобрались Пидручный и Мандзын.

