Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Украина определила состав на биатлонную мужскую эстафету на ОИ-2026

Украина определила состав на биатлонную мужскую эстафету на ОИ-2026

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 15:05
Украина объявила состав на мужскую эстафету Олимпийских игр
Виталий Мандзын и Дмитрий Пидручный. Фото: biathlon.com.ua

Мужская сборная Украины по биатлону готовится к эстафете. Для команды это одна из немногих гонок, где можно выиграть медаль.

За день до эстафетной гонки был объявлен состав Украины, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на НОК Украины.

Реклама
Читайте также:
Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный Дмитрий Пидручный. Фото: biathlon.com.ua

Состав Украины на эстафету

Сборная Украины определилась с составом на вторую эстафету по биатлону на зимних Олимпийских играх 2026 года.

В четверку на гонку 4×7,5 км вошли Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Виталий Мандзын и Тарас Лесюк.

Гонка состоится 17 февраля. Старт — в 15:30 по киевскому времени.

Также, кроме мужской эстафеты, у сборной Украины по биатлону останутся только женская эстафета и мужской масстарт, на который отобрались Пидручный и Мандзын.

Напомним, ранее киевское "Динамо" отказалось покупать легионера, сделавшего пять голевых действий в трех матчах.

Французский "ПСЖ" летом может избавиться от Ильи Забарного.

Биатлон Сборная Украины по биатлону олимпиада зимние виды спорта Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации