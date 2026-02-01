Відео
Головна Олімпіада У Росії упевнені, що їх збірна була б головним фаворитом Олімпіади-2026

У Росії упевнені, що їх збірна була б головним фаворитом Олімпіади-2026

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 22:42
Росіяни заявили, що їх збірна претендувала б на золото Олімпіади-2026
Збірна Росії з хокею. Фото: росЗМІ

Російських спортсменів допустили до Олімпійських ігор-2026 в нейтральному статусі. Водночас вони не можуть виступати в командних видах, які зазвичай є сильними для Росії.

Щодо недопуску російських команд висловився колишній головний тренер збірної Росії з хокею Володимир Крикунов в інтерв’ю російським ЗМІ.

Росіяни вважають, що могли б здобути золоті медалі в хокеї.

На думку Крикунова, чоловіча хокейна команда Росії була б головним претендентом на перемогу на Олімпійських іграх-2026.

Крикунов аргументував свою позицію наявністю сильних воротарів, які виступають у НХЛ, підкресливши, що Росія має одразу кількох голкіперів високого рівня.

Також він підтримав тезу про історичну силу російського хокею, якщо розглядати досягнення збірних СРСР і Росії в сукупності.

За словами фахівця, протистояння Росії та Канади традиційно викликає найбільший інтерес у вболівальників. Саме матчі між цими командами створюють максимальний ажіотаж, особливо коли йдеться про фінали великих турнірів.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Італії — у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо — з 6 до 22 лютого. Турнір з чоловічого хокею стартує 11 лютого.

Нагадаємо, український чемпіон світу з боксу Олександр Усик проігнорував росіянина Артура Бетербієва.

У чемпіонському поєдинку в напівсередній вазі Шакур Стівенсон розгромно переміг Теофімо Лопеса.

Італія Збірна росії з хокею олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
