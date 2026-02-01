Видео
В России уверены, что их сборная была бы главным фаворитом Олимпиады-2026

В России уверены, что их сборная была бы главным фаворитом Олимпиады-2026

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 22:42
Россияне заявили, что их сборная претендовала бы на золото Олимпиады-2026
Сборная России по хоккею. Фото: росСМИ

Российских спортсменов допустили к Олимпийским играм-2026 в нейтральном статусе. В то же время они не могут выступать в командных видах, которые обычно являются сильными для России.

О недопуске российских команд высказался бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов в интервью российским СМИ.

Читайте также:
Сборная России по хоккею
Сборная России по хоккею. Фото: росСМИ

Россияне считают, что могли бы получить золотые медали в хоккее

По мнению Крикунова, мужская хоккейная команда России была бы главным претендентом на победу на Олимпийских играх-2026.

Крикунов аргументировал свою позицию наличием сильных вратарей, выступающих в НХЛ, подчеркнув, что Россия имеет сразу нескольких голкиперов высокого уровня.

Также он поддержал тезис об исторической силе российского хоккея, если рассматривать достижения сборных СССР и России в совокупности.

По словам специалиста, противостояние России и Канады традиционно вызывает наибольший интерес у болельщиков. Именно матчи между этими командами создают максимальный ажиотаж, особенно когда речь идет о финалах крупных турниров.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии — в Милане и Кортине-д'Ампеццо — с 6 по 22 февраля. Турнир по мужскому хоккею стартует 11 февраля.

Напомним, украинский чемпион мира по боксу Александр Усик проигнорировал россиянина Артура Бетербиева.

В чемпионском поединке в полусреднем весе Шакур Стивенсон разгромно победил Теофимо Лопеса.

Италия Сборная россии по хоккею олимпиада зимние виды спорта Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
