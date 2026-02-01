Россияне заявили, что их сборная претендовала бы на золото Олимпиады-2026

В России уверены, что их сборная была бы главным фаворитом Олимпиады-2026
Российских спортсменов допустили к Олимпийским играм-2026 в нейтральном статусе. В то же время они не могут выступать в командных видах, которые обычно являются сильными для России.
О недопуске российских команд высказался бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов в интервью российским СМИ.
Россияне считают, что могли бы получить золотые медали в хоккее
По мнению Крикунова, мужская хоккейная команда России была бы главным претендентом на победу на Олимпийских играх-2026.
Крикунов аргументировал свою позицию наличием сильных вратарей, выступающих в НХЛ, подчеркнув, что Россия имеет сразу нескольких голкиперов высокого уровня.
Также он поддержал тезис об исторической силе российского хоккея, если рассматривать достижения сборных СССР и России в совокупности.
По словам специалиста, противостояние России и Канады традиционно вызывает наибольший интерес у болельщиков. Именно матчи между этими командами создают максимальный ажиотаж, особенно когда речь идет о финалах крупных турниров.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии — в Милане и Кортине-д'Ампеццо — с 6 по 22 февраля. Турнир по мужскому хоккею стартует 11 февраля.
