Гандей може не виступити в чвертьфіналі на ОІ-2026

Олег Гандей. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх розпочалися змагання з шорт-треку серед чоловіків. Українцю Олегу Гандею вдалося пройти до чвертьфіналу, що є національним рекордом.

Однак Гандей розповів "Суспільне Спорт" про травму, яка може завадити йому виступити, передає портал Новини.LIVE.

Гандей має проблеми перед чвертьфіналом

Український шорт-трекіст повідомив, що відчуває сильний біль у ногах і наразі проходить відновлювальні процедури.

За словами Гандея, стан залишається складним — важко навіть пересуватися, тому рішення щодо участі в наступному старті ухвалюватимуть безпосередньо перед забігом.

Гандей зазначив, що консультуватиметься з тренерським штабом та представниками федерації. Також можливий варіант виходу на старт попри біль, однак остаточне рішення залежатиме від самопочуття.

Чвертьфінальні заїзди на дистанції 500 метрів заплановані на середу, 18 лютого. Початок — о 21:15 за київським часом.

