Головна Олімпіада У Гандея проблеми — він може не вийти на наступний старт на ОІ-2026

У Гандея проблеми — він може не вийти на наступний старт на ОІ-2026

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 16:58
Гандей може не виступити в чвертьфіналі на ОІ-2026
Олег Гандей. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх розпочалися змагання з шорт-треку серед чоловіків. Українцю Олегу Гандею вдалося пройти до чвертьфіналу, що є національним рекордом.

Однак Гандей розповів "Суспільне Спорт" про травму, яка може завадити йому виступити, передає портал Новини.LIVE.

Гандей має проблеми перед чвертьфіналом

Український шорт-трекіст повідомив, що відчуває сильний біль у ногах і наразі проходить відновлювальні процедури.

За словами Гандея, стан залишається складним — важко навіть пересуватися, тому рішення щодо участі в наступному старті ухвалюватимуть безпосередньо перед забігом.

Гандей зазначив, що консультуватиметься з тренерським штабом та представниками федерації. Також можливий варіант виходу на старт попри біль, однак остаточне рішення залежатиме від самопочуття.

Чвертьфінальні заїзди на дистанції 500 метрів заплановані на середу, 18 лютого. Початок — о 21:15 за київським часом.

олімпіада зимові види спорту Олімпійські ігри-2026 Шорт-трек Олег Гандей
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
