Гандей может не выступить в четвертьфинале на ОИ-2026

У Гандея проблемы — он может не выйти на следующий старт на ОИ-2026
На Олимпийских играх начались соревнования по шорт-треку среди мужчин. Украинцу Олегу Гандею удалось пройти в четвертьфинал, что является национальным рекордом.
Однако Гандей рассказал "Суспільне Спорт" о травме, которая может помешать ему выступить, передает портал Новини.LIVE.
Гандей имеет проблемы перед четвертьфиналом
Украинский шорт-трекист сообщил, что испытывает сильную боль в ногах и сейчас проходит восстановительные процедуры.
По словам Гандея, состояние остается сложным — трудно даже передвигаться, поэтому решение об участии в следующем старте будут принимать непосредственно перед забегом.
Гандей отметил, что будет консультироваться с тренерским штабом и представителями федерации. Также возможен вариант выхода на старт несмотря на боль, однако окончательное решение будет зависеть от самочувствия.
Четвертьфинальные заезды на дистанции 500 метров запланированы на среду, 18 февраля. Начало — в 21:15 по киевскому времени.
Напомним, ранее киевское "Динамо" не захотело купить игрока, забившего два гола и отдавшего три ассиста в трех матчах.
Украинский центрбек Илья Забарный может покинуть "ПСЖ" уже летом.
Читайте Новини.LIVE!