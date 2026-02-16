Гандей может не выступить в четвертьфинале на ОИ-2026

Олег Гандей. Фото: Reuters

На Олимпийских играх начались соревнования по шорт-треку среди мужчин. Украинцу Олегу Гандею удалось пройти в четвертьфинал, что является национальным рекордом.

Однако Гандей рассказал "Суспільне Спорт" о травме, которая может помешать ему выступить, передает портал Новини.LIVE.

Гандей имеет проблемы перед четвертьфиналом

Украинский шорт-трекист сообщил, что испытывает сильную боль в ногах и сейчас проходит восстановительные процедуры.

По словам Гандея, состояние остается сложным — трудно даже передвигаться, поэтому решение об участии в следующем старте будут принимать непосредственно перед забегом.

Гандей отметил, что будет консультироваться с тренерским штабом и представителями федерации. Также возможен вариант выхода на старт несмотря на боль, однако окончательное решение будет зависеть от самочувствия.

Четвертьфинальные заезды на дистанции 500 метров запланированы на среду, 18 февраля. Начало — в 21:15 по киевскому времени.

