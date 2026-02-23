Трамп привітав збірну США із золотом ОІ-2026

Трамп відреагував на перемогу США над Канадою в фіналі Олімпіади
Президент США Дональд Трамп відреагував на перемогу чоловічої збірної США з хокею у фіналі Олімпійських ігор-2026. Американці здолали Канаду 2:1 в овертаймі в Мілані.
Команда вперше з 1980 року виграла олімпійське "золото" в чоловічому хокеї, повідомив портал Новини.LIVE.
Як Трамп відреагував на перемогу
Після завершення матчу Трамп опублікував допис у соцмережі Truth Social, де написав привітання.
"Вітаю нашу велику хокейну команду США. Вони виграли золото. Вау! Яка гра!!! Багато перемог!!!", — написав Трамп.
Переможну шайбу в овертаймі закинув Джек Г’юз, перегравши воротаря збірної Канади Джордана Біннінгтона. Основний час завершився з рахунком 1:1: спочатку відзначився Метт Болді, а у другому періоді рівновагу відновив Кейл Макар.
Перемога стала частиною політики Трампа, який любить хокей. Політична риторика президента США у відносинах із Канадою протягом року посилила напруження між командами та додала протистоянню додаткового контексту.
Для збірної США це перше хокейне золото за 46 років — після "Дива на льоду", коли на Іграх 1980 року молода та недосвідчена команда обіграла зіркову СРСР.
Нагадаємо, раніше в "Ромі" вирішили, що зроблять з Артемом Довбиком.
Легендарний форвард Кріштіану Роналду забив 500 м'ячів після 30 років.
Читайте Новини.LIVE!