Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Олімпіада Трамп відреагував на перемогу США над Канадою в фіналі Олімпіади

Трамп відреагував на перемогу США над Канадою в фіналі Олімпіади

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 03:25
Трамп привітав збірну США із золотом ОІ-2026
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відреагував на перемогу чоловічої збірної США з хокею у фіналі Олімпійських ігор-2026. Американці здолали Канаду 2:1 в овертаймі в Мілані.

Команда вперше з 1980 року виграла олімпійське "золото" в чоловічому хокеї, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Дональд Трамп
Графіті з Трампом. Фото: Reuters

Як Трамп відреагував на перемогу

Після завершення матчу Трамп опублікував допис у соцмережі Truth Social, де написав привітання.

"Вітаю нашу велику хокейну команду США. Вони виграли золото. Вау! Яка гра!!! Багато перемог!!!", — написав Трамп.

Переможну шайбу в овертаймі закинув Джек Г’юз, перегравши воротаря збірної Канади Джордана Біннінгтона. Основний час завершився з рахунком 1:1: спочатку відзначився Метт Болді, а у другому періоді рівновагу відновив Кейл Макар.

Перемога стала частиною політики Трампа, який любить хокей. Політична риторика президента США у відносинах із Канадою протягом року посилила напруження між командами та додала протистоянню додаткового контексту.

Для збірної США це перше хокейне золото за 46 років — після "Дива на льоду", коли на Іграх 1980 року молода та недосвідчена команда обіграла зіркову СРСР.

Нагадаємо, раніше в "Ромі" вирішили, що зроблять з Артемом Довбиком.

Легендарний форвард Кріштіану Роналду забив 500 м'ячів після 30 років.

Дональд Трамп Хокей олімпіада Збірна США з хокею Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації