Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Трамп прокомментировал победу США над Канадой в финале Олимпиады

Трамп прокомментировал победу США над Канадой в финале Олимпиады

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 03:25
США обыграли Канаду и взяли золото ОИ-2026 — реакция Трампа
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на победу мужской сборной США по хоккею в финале Олимпийских игр-2026. Американцы одолели Канаду 2:1 в овертайме в Милане.

Команда впервые с 1980 года выиграла олимпийское "золото" в мужском хоккее, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Дональд Трамп
Граффити с Трампом. Фото: Reuters

Как Трамп отреагировал на победу

После завершения матча Трамп опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, где написал поздравление.

"Поздравляю нашу великую хоккейную команду США. Они выиграли золото. Вау! Какая игра!!! Много побед!!!", — написал Трамп.

Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз, переиграв вратаря сборной Канады Джордана Биннингтона. Основное время завершилось со счетом 1:1: сначала отличился Мэтт Болди, а во втором периоде равновесие восстановил Кейл Макар.

Победа стала частью политики Трампа, который любит хоккей. Политическая риторика президента США в отношениях с Канадой в течение года усилила напряжение между командами и добавила противостоянию дополнительный контекст.

Для сборной США это первое хоккейное золото за 46 лет — после "Чуда на льду", когда на Играх 1980 года молодая и неопытная команда обыграла звездную СССР.

Напомним, ранее в "Роме" решили, что сделают с Артемом Довбиком.

Легендарный форвард Криштиану Роналду забил 500 мячей после 30 лет.

Дональд Трамп Хоккей олимпиада Сборная США по хоккею Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации