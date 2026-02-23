США обыграли Канаду и взяли золото ОИ-2026 — реакция Трампа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на победу мужской сборной США по хоккею в финале Олимпийских игр-2026. Американцы одолели Канаду 2:1 в овертайме в Милане.

Команда впервые с 1980 года выиграла олимпийское "золото" в мужском хоккее, сообщил портал Новини.LIVE.

Как Трамп отреагировал на победу

После завершения матча Трамп опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, где написал поздравление.

"Поздравляю нашу великую хоккейную команду США. Они выиграли золото. Вау! Какая игра!!! Много побед!!!", — написал Трамп.

Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз, переиграв вратаря сборной Канады Джордана Биннингтона. Основное время завершилось со счетом 1:1: сначала отличился Мэтт Болди, а во втором периоде равновесие восстановил Кейл Макар.

Победа стала частью политики Трампа, который любит хоккей. Политическая риторика президента США в отношениях с Канадой в течение года усилила напряжение между командами и добавила противостоянию дополнительный контекст.

Для сборной США это первое хоккейное золото за 46 лет — после "Чуда на льду", когда на Играх 1980 года молодая и неопытная команда обыграла звездную СССР.

