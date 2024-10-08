Крупи, які не можна мити перед приготуванням — корисний список

Жінка варить кашу на плиті. Фото: google.com

Чи завжди та всі крупи потрібно промивати перед приготуванням? Це питання цікавить багатьох господинь, адже деякі види вимагають ретельної підготовки, щоб позбутися сміття, бруду та зайвого крохмалю. Виявляється, що є види круп, які можна варити одразу.

Які саме які крупи не потрібно промивати перед приготуванням та чому, дізнавайтеся далі у нашому матеріалі, щоб отримувати корисні та смачні страви без зайвих клопотів.

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Звичайно, такі види круп як гречка, перловка, пшоно, горох або рис, потребують ретельної підготовки, щоб позбутися сторонніх домішок, лушпиння, сміття та зайвого крохмалю. А деякі з вищеперерахованих круп ще й треба замочувати, щоб пішла гіркота.

Крупи в банках на кухні. Фото: depositphotos.com

Проте, існує низка круп, які не промивають перед варінням, адже це позбавлене сенсу. Деякі з них вже пройшли достатньо етапів обробки, інші легко вбирають вологу і промивка зіпсує їхній смак.

Не потребують промивання перед приготуванням такі види круп:

манка — це дуже дрібна фракція пшениці, яка швидко вбирає воду і може втратити свою структуру під час промивання. Її часто використовують для приготування каш і десертів без додаткової підготовки.

— це дуже дрібна фракція пшениці, яка швидко вбирає воду і може втратити свою структуру під час промивання. Її часто використовують для приготування каш і десертів без додаткової підготовки. геркулесові пластівці — проходять попередню обробку парою та пресування, завдяки чому вони очищені й готові до швидкого приготування без промивання.

— проходять попередню обробку парою та пресування, завдяки чому вони очищені й готові до швидкого приготування без промивання. вівсянка — ця каша також часто проходить термічну обробку, яка видаляє зайві домішки.

— ця каша також часто проходить термічну обробку, яка видаляє зайві домішки. булгур — це попередньо пропарена та подрібнена пшениця, яка практично готова до вживання після заливання окропом або варіння.

— це попередньо пропарена та подрібнена пшениця, яка практично готова до вживання після заливання окропом або варіння. кус-кус — ця каша фактично є напівфабрикатом, виготовленим з пшениці, тому не потребує промивання й готується за лічені хвилини.

— ця каша фактично є напівфабрикатом, виготовленим з пшениці, тому не потребує промивання й готується за лічені хвилини. кукурудзяна каша (дрібна фракція) або кукурудзяні пластівці — в иробництво включає процес очищення та термічної обробки, тому додаткового промивання перед приготуванням не потрібно.

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