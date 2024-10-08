Крупи, які не можна мити перед приготуванням — корисний список

Які крупи не треба промивати перед приготуванням — можна варити одразу
Чи завжди та всі крупи потрібно промивати перед приготуванням? Це питання цікавить багатьох господинь, адже деякі види вимагають ретельної підготовки, щоб позбутися сміття, бруду та зайвого крохмалю. Виявляється, що є види круп, які можна варити одразу.
Які саме які крупи не потрібно промивати перед приготуванням та чому, дізнавайтеся далі у нашому матеріалі, щоб отримувати корисні та смачні страви без зайвих клопотів.
Список круп, які не потрібно промивати
Звичайно, такі види круп як гречка, перловка, пшоно, горох або рис, потребують ретельної підготовки, щоб позбутися сторонніх домішок, лушпиння, сміття та зайвого крохмалю. А деякі з вищеперерахованих круп ще й треба замочувати, щоб пішла гіркота.
Проте, існує низка круп, які не промивають перед варінням, адже це позбавлене сенсу. Деякі з них вже пройшли достатньо етапів обробки, інші легко вбирають вологу і промивка зіпсує їхній смак.
Не потребують промивання перед приготуванням такі види круп:
- манка — це дуже дрібна фракція пшениці, яка швидко вбирає воду і може втратити свою структуру під час промивання. Її часто використовують для приготування каш і десертів без додаткової підготовки.
- геркулесові пластівці — проходять попередню обробку парою та пресування, завдяки чому вони очищені й готові до швидкого приготування без промивання.
- вівсянка — ця каша також часто проходить термічну обробку, яка видаляє зайві домішки.
- булгур — це попередньо пропарена та подрібнена пшениця, яка практично готова до вживання після заливання окропом або варіння.
- кус-кус — ця каша фактично є напівфабрикатом, виготовленим з пшениці, тому не потребує промивання й готується за лічені хвилини.
- кукурудзяна каша (дрібна фракція) або кукурудзяні пластівці — виробництво включає процес очищення та термічної обробки, тому додаткового промивання перед приготуванням не потрібно.
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