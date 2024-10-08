Крупы, которые нельзя мыть перед приготовлением — полезный список

Женщина готовит кашу на плите. Фото: google.com

Всегда ли и все крупы нужно промывать перед приготовлением? Этот вопрос интересует многих хозяек, ведь некоторые виды требуют тщательной подготовки, чтобы избавиться от мусора, грязи и лишнего крахмала. Оказывается, есть виды круп, которые можно варить сразу.

Какие крупы не нужно промывать перед приготовлением и почему, узнавайте далее в нашем материале, чтобы получать полезные и вкусные блюда без лишних хлопот.

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Список круп, которые не нужно промывать

Конечно, такие виды круп как гречка, перловка, пшено, горох или рис, требуют тщательной подготовки, чтобы избавиться от посторонних примесей, шелухи, мусора и лишнего крахмала. А некоторые из вышеперечисленных круп еще и нужно замачивать, чтобы ушла горечь.

Крупы в банках на кухне. Фото: depositphotos.com

Тем не менее существует ряд круп, которые не промывают перед варкой, ведь это лишено смысла. Некоторые из них уже прошли достаточно этапов обработки, другие легко впитывают влагу и промывка испортит их вкус.

Не требуют промывки перед приготовлением следующие виды круп:

манка — это очень мелкая фракция пшеницы, которая быстро впитывает воду и может потерять свою структуру при промывании. Ее часто используют для приготовления каш и десертов без дополнительной подготовки.

— это очень мелкая фракция пшеницы, которая быстро впитывает воду и может потерять свою структуру при промывании. Ее часто используют для приготовления каш и десертов без дополнительной подготовки. геркулесовые хлопья — проходят предварительную обработку паром и прессование, благодаря чему они очищены и готовы к быстрому приготовлению без промывки.

— проходят предварительную обработку паром и прессование, благодаря чему они очищены и готовы к быстрому приготовлению без промывки. овсянка — эта каша также часто проходит термическую обработку, которая удаляет лишние примеси.

— эта каша также часто проходит термическую обработку, которая удаляет лишние примеси. булгур — это предварительно пропаренная и измельченная пшеница, практически готовая к употреблению после заливки кипятком или варки.

— это предварительно пропаренная и измельченная пшеница, практически готовая к употреблению после заливки кипятком или варки. кус-кус — эта каша фактически есть полуфабрикатом, изготовленным из пшеницы, поэтому не требует промывки и готовится в считанные минуты.

— эта каша фактически есть полуфабрикатом, изготовленным из пшеницы, поэтому не требует промывки и готовится в считанные минуты. кукурузная каша (мелкая фракция) или кукурузные хлопья — производство включает процесс очистки и термической обработки, поэтому дополнительной промывки перед приготовлением не требуется.

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