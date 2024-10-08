Крупы, которые нельзя мыть перед приготовлением — полезный список

Какие крупы не нужно промывать перед приготовлением — можно варить сразу
Всегда ли и все крупы нужно промывать перед приготовлением? Этот вопрос интересует многих хозяек, ведь некоторые виды требуют тщательной подготовки, чтобы избавиться от мусора, грязи и лишнего крахмала. Оказывается, есть виды круп, которые можно варить сразу.
Какие крупы не нужно промывать перед приготовлением и почему, узнавайте далее в нашем материале, чтобы получать полезные и вкусные блюда без лишних хлопот.
Список круп, которые не нужно промывать
Конечно, такие виды круп как гречка, перловка, пшено, горох или рис, требуют тщательной подготовки, чтобы избавиться от посторонних примесей, шелухи, мусора и лишнего крахмала. А некоторые из вышеперечисленных круп еще и нужно замачивать, чтобы ушла горечь.
Тем не менее существует ряд круп, которые не промывают перед варкой, ведь это лишено смысла. Некоторые из них уже прошли достаточно этапов обработки, другие легко впитывают влагу и промывка испортит их вкус.
Не требуют промывки перед приготовлением следующие виды круп:
- манка — это очень мелкая фракция пшеницы, которая быстро впитывает воду и может потерять свою структуру при промывании. Ее часто используют для приготовления каш и десертов без дополнительной подготовки.
- геркулесовые хлопья — проходят предварительную обработку паром и прессование, благодаря чему они очищены и готовы к быстрому приготовлению без промывки.
- овсянка — эта каша также часто проходит термическую обработку, которая удаляет лишние примеси.
- булгур — это предварительно пропаренная и измельченная пшеница, практически готовая к употреблению после заливки кипятком или варки.
- кус-кус — эта каша фактически есть полуфабрикатом, изготовленным из пшеницы, поэтому не требует промывки и готовится в считанные минуты.
- кукурузная каша (мелкая фракция) или кукурузные хлопья — производство включает процесс очистки и термической обработки, поэтому дополнительной промывки перед приготовлением не требуется.
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