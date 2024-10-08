Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Какие крупы не нужно промывать перед приготовлением — можно варить сразу arrow

Какие крупы не нужно промывать перед приготовлением — можно варить сразу

8 октября 2024 03:13
Александра Ткачук - Редактор
Крупы, которые нельзя мыть перед приготовлением — полезный список
Женщина готовит кашу на плите. Фото: google.com
Александра Ткачук - Редактор

Всегда ли и все крупы нужно промывать перед приготовлением? Этот вопрос интересует многих хозяек, ведь некоторые виды требуют тщательной подготовки, чтобы избавиться от мусора, грязи и лишнего крахмала. Оказывается, есть виды круп, которые можно варить сразу.

Какие крупы не нужно промывать перед приготовлением и почему, узнавайте далее в нашем материале, чтобы получать полезные и вкусные блюда без лишних хлопот.

Читайте также:

Список круп, которые не нужно промывать

Конечно, такие виды круп как гречка, перловка, пшено, горох или рис, требуют тщательной подготовки, чтобы избавиться от посторонних примесей, шелухи, мусора и лишнего крахмала. А некоторые из вышеперечисленных круп еще и нужно замачивать, чтобы ушла горечь.

 

Список круп, которые не нужно промывать
Крупы в банках на кухне. Фото: depositphotos.com

Тем не менее существует ряд круп, которые не промывают перед варкой, ведь это лишено смысла. Некоторые из них уже прошли достаточно этапов обработки, другие легко впитывают влагу и промывка испортит их вкус.

Не требуют промывки перед приготовлением следующие виды круп:

  • манка это очень мелкая фракция пшеницы, которая быстро впитывает воду и может потерять свою структуру при промывании. Ее часто используют для приготовления каш и десертов без дополнительной подготовки.
  • геркулесовые хлопья — проходят предварительную обработку паром и прессование, благодаря чему они очищены и готовы к быстрому приготовлению без промывки.
  • овсянка — эта каша также часто проходит термическую обработку, которая удаляет лишние примеси.
  • булгур это предварительно пропаренная и измельченная пшеница, практически готовая к употреблению после заливки кипятком или варки.
  • кус-кус — эта каша фактически есть полуфабрикатом, изготовленным из пшеницы, поэтому не требует промывки и готовится в считанные минуты.
  • кукурузная каша (мелкая фракция) или кукурузные хлопья — производство включает процесс очистки и термической обработки, поэтому дополнительной промывки перед приготовлением не требуется.

Ранее мы писали, почему не стоит сливать воду после варки картофеля.

Также мы рассказывали, в какую воду бросать мясо, чтобы борщ был наваристый.

еда советы кухня каша крупа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории D и DE — сколько платят

01:30 Мобилизация в Украине без ТЦК — Генштаб рассказал о новом механизме

01:19 В Одессе раздаются взрывы — Россия атакует город дронами

00:30 Мобилизация в Украине в октябре — кого не будут призывать в ВСУ

00:16 В Киеве изменили движение автобусов — обновленный маршрут

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

00:04 В Одессе женщина пыталась повесить российский флаг — видео

00:02 Смерть Богдана Сташкива в ДТП на Закарпатье — как прославился легендарный певец

7 октября 2024
Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

23:56 В Сумах слышали взрыв — военные предупреждали о КАБе на город

23:55 Стало известно, сколько украинцев добровольно обратились в центры рекрутинга

03:26 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории D и DE — сколько платят

01:30 Мобилизация в Украине без ТЦК — Генштаб рассказал о новом механизме

01:19 В Одессе раздаются взрывы — Россия атакует город дронами

00:30 Мобилизация в Украине в октябре — кого не будут призывать в ВСУ

00:16 В Киеве изменили движение автобусов — обновленный маршрут

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

00:04 В Одессе женщина пыталась повесить российский флаг — видео

00:02 Смерть Богдана Сташкива в ДТП на Закарпатье — как прославился легендарный певец

7 октября 2024

23:56 В Сумах слышали взрыв — военные предупреждали о КАБе на город

23:55 Стало известно, сколько украинцев добровольно обратились в центры рекрутинга

23:53 Воевал на стороне России — в Ивано-Франковске судили пленного украинца

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

06:40 Цены за 1 кг чермета в октябре — сколько стоит металлолом в Украине

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

Text

16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

Text

16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

Text

13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

Text

12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll