В Одесі повідомили про замінування навчального закладу на Таїрова. Оновлено

В Одесі повідомили про загрозу вибуху навчального закладу на вулиці Академіка Корольова. На місце вирушили спеціалісти.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Що відомо про подію

Повідомлення надійшло на електрону пошту закладу. Для перевірки на місце скеровані спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та кінологи. З будівлі евакуйовані учні з працівниками закладу.

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Навчальний заклад та прилеглу територію оглянуто – жодних вибухонебезпечних пристроїв не виявлено. З навчального закладу евакуювали 300 осіб. Установа продовжила роботу.

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