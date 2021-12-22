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В Одесі повідомили про замінування навчального закладу на Таїрова. Оновлено

Одеса
22 грудня 09:57
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На скриньку поліції надійшло анонімне повідомлення
В Одесі повідомили про замінування навчального закладу на Таїрова. Оновлено

В Одесі повідомили про загрозу вибуху навчального закладу на вулиці Академіка Корольова. На місце вирушили спеціалісти.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Що відомо про подію

Повідомлення надійшло на електрону пошту закладу. Для перевірки на місце скеровані спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та кінологи. З будівлі евакуйовані учні з працівниками закладу.

Оновлено

Навчальний заклад та прилеглу територію оглянуто – жодних вибухонебезпечних пристроїв не виявлено. З навчального закладу евакуювали 300 осіб. Установа продовжила роботу. 

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Авторка публікації
Маргарита Юзяк
У 2020 році закінчила ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За два роки до випуску розпочала діяльність з “Тижнів Добрих Справ”, а вже з третього курсу долучилася до ІА “Одесса-медиа”. Після майже двох років роботи доля і бажання розбиратися у суспільно-важливих темах привели на “Новини.LIVE Odesa”.
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