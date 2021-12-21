Голі стіни і суцільний безлад: в Одесі двоє дітей жили в нелюдських умовах

В Одесі з сім'ї вилучили двох малолітніх дітей, які жили в нелюдських умовах.

Про це повідомляє начальниця служби у справах дітей Одеської міськради Юлія Нікандрова.

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Діти проживали в пекельних умовах

"Щойно врятували двох дітей – 5 років і 7 місяців. Сигнал надійшов від сусідів. За інформацією людей, діти проживають в нелюдських умовах з асоціальними батьками", – йдеться в повідомленні.

Діти проживали в жахливих умовах. У квартирі були голі стіни і підлога. Сам будинок – захаращений мотлохом, а частина виглядає ніби після пожежі.

"Дві дівчинки жили (якщо ці умови взагалі можна назвати життям) з асоціалами. Пів дня мати водила за ніс співробітників Служби, розповідаючи, що пішла з дітьми у справах. Потім їй набридло брехати і в телефонній розмові вона зізналася, що знаходиться вдома разом з дітьми і співмешканцем", – додає Юлія Нікандрова.

Дітей з родини вилучили, бо проживання в таких умовах загрожувало життю та здоров'ю дівчаток.

"Молодшу дівчинку мати з травня так і не зареєструвала. Вдома – пекло. Свій спосіб життя люди вважають нормальним", – пише Нікандрова.

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