В Одесі на благодійні кошти суддів відкрили дитячий майданчик біля суду. Фото

В Одесі біля Київського районного суду з'явився дитячий майданчик. На відкриття запрошували аніматорів.

Про це повідомляє пресслужба суду.

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Подбали й про батьків

"За благодійні кошти суддівського колективу при суді відкрили дитячий майданчик", – йдеться у повідомленні.

Для дітей, які проживають в будинках поблизу суду, відбулося справжнє свято – на малечу чекали веселі ігри з аніматорами та солодощі.

"Ми з суддями порадились, і вирішили, що до Дня святого Миколая відкриття дитячого майданчику, стане приємним подарунком для дітей, які проживають поблизу суду та щодня проходять повз нього, йдучи до школи чи дитячих садочків", – зазначив голова суду.

Нерідкими бувають випадки, коли громадяни приходять до суду разом з дітьми. Тепер вони зможуть приємно проводити час на майданчику, очікуючи на своїх батьків.

"Поряд з дитячим майданчиком облаштовано і зону для дорослих: встановлено зручні стільці для батьків, які будуть приходити з дітьми", – додали у повідомленні.

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