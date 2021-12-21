Чекатимуть за дверима: на новорічні ранки в школах та дитсадках Одеси не пустять батьків

В Одесі батьків не пускатимуть на новорічні ранки в школах та дитячих садочках.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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Зменшують ризик інфікування COVID-19

За словами посадовиці, такі правила прийняли для того, аби зменшити ризик інфікування коронавірусом в дитячих колективах.

"Не наражайте свого вихователя і директора на адмін відповідальність, ніхто з нас не дозволить порушувати ці правила. Я розумію, що висловитись більше нікому, а школа чи садок поруч, але колегам раджу не дозволяти й себе принижувати через виконання своїх обов'язків. До того ж це логічні правила", – йдеться у повідомленні.

Правила проведення святкових заходів у закладах освіти

Окреме свято для кожного класу чи групи

Зокрема, під час святкування у школі на заході можуть бути присутні лише учні одного класу. Участь школярів з інших класів у святі забороняється.

У випадку із дитячими садочками це правило діє аналогічно – свято проводиться лише для дітей однієї навчальної групи.

Присутність глядачів не дозволяється

Традиційно на урочисті заходи новорічних свят у школах чи садочках до дітей приходять батьки та інші члени родини, проте в умовах пандемії це може створити додаткові ризики для здоров'я усіх учасників.

Також не варто забувати, що свято призначене саме для дітей, а їх здоров’я – є пріоритетом. Особливу увагу варто приділяти психологічному здоров’ю дітей. Адже відсутність рідних чи близьких на святі може викликати у дітей, особливо дошкільного віку, стрес. Тому, якщо дитина не хоче брати участь у святі без батьків чи інших членів родини, не варто її змушувати, бажано просто все послідовно роз'яснити. Потурбуйтесь про те, щоб малеча почувала себе в безпеці, а свято не стало стресовою ситуацією.

Участь у святі можуть брати тільки працівники закладу освіти

Запрошувати аніматорів, акторів та інших людей, які б розважали дітей та брали участь у святі не дозволяється. Тобто організовувати, проводити захід та брати участь можуть лише співробітники закладу освіти.

Важливо, якщо ж у дитини будь-які симптоми гострого респіраторного захворювання, краще залишити її вдома з турботою про здоров'я та подальшим зверненням за медичною допомогою. У випадку, якщо дитина засмутилась, що пропускає свято, вдома також можна влаштувати міні святкування в ігровій формі.

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