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У Маріуполі впала головна міська ялинка: її відправили в Одесу на "вакцинацію"

Одеса
21 грудня 11:56
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За фактом падіння штучного дерева буде проведено службове розслідування, про результати якого повідомлять пізніше
У Маріуполі впала головна міська ялинка: її відправили в Одесу на "вакцинацію"

Головна ялинка Маріуполя, яка завалилася 19 грудня через сильний вітер, їде на ремонт до Одеси. Її планують перевірити та відновити протягом 5-7 днів й повернути на колишнє місце.

Про це повідомляється на сайті Маріупольської міської ради.

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Подробиці новорічного падіння та наслідки

За словами першого заступника міського голови Михайла Когута, основною причиною падіння став аномальний вітер, який досягав 25 метрів за секунду. Через це вона й завалилася. На момент падіння новорічного дерева ніхто з людей не постраждав.

Ялинку відвезли до Одеси, де знаходиться офіс підрядника, який постачав штучне дерево до Маріуполя ще минулого року. Її планують перевірити відремонтувати протягом 5-7 днів та повернути на колишнє місце. Усі роботи з посилення конструкцій та кріплень будуть проводитись на підставі гарантійних умов коштом підрядної організації.

Михайло Когут також зазначив, що 21 грудня були обстежені ялинки у Ювілейному парку імені Гурова та у парку "Веселка" на Лівобережжі. Вони закріплені належним чином і не несуть небезпеки для мешканців.

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Автор публікації
Віталій Томін
У 2017 році закінчив ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За три роки до випуску розпочав свою діяльність з ОДТРК (Одеська телерадіокомпанія). З Третього курсу працював у газеті "Моряк України". У 2020 році бажання розвиватися та працювати на благо суспільства привело на Новини. LIVE Odesa.
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