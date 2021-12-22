В Одесі горить будинок, щонайменше одна людина постраждала

В Одесі виникла пожежа у будинку на вулиці Отамана Головатого. На місці події працюють медики та рятувальники.

Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

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Причина загорання невідома

У закинутому будинку на вулиці Отамана Головатого виникла пожежа. Що стало причиною загорання – поки невідомо.

Відомо, що від вогню постраждала щонайменше одна людина. На місці події працюють рятувальники. Також чергують медики.

Окрім того, вулицею частково перекрили рух, тож автомобілям проїхати там досить важко. У місті виникли затори.

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